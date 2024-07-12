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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, insansız akıllı fabrikasını yakında hizmete alıyor: Yılda 10 milyon telefon üretecek

    Xiaomi, insan müdahalesi olmadan 7/24 çalışabilen tam otomatik akıllı bir fabrikayı yakında hizmete almayı planlıyor. Yılda 10 milyon telefon üretilecek fabrikada, amiral gemisi modeller üretilecek.
    Xiaomi, insansız akıllı fabrikasını yakında hizmete alıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, insan müdahalesi olmadan 7/24 çalışabilen tam otomatik akıllı bir fabrikayı yakında hizmete almayı planlıyor. Xiaomi, akıllı fabrikanın sistemsel sorunları kendiliğinden teşhis edebileceğini, aynı zamanda üretim süreçlerini kendi kendine geliştirecek şekilde optimize edileceğini söylüyor.

    Xiaomi'nin Hyper IMP'si (Akıllı Üretim Platformu), operasyonel beyin görevi görerek zorluklara etkin bir şekilde yanıt vererek üretim verimliliğini arttıracak. X'te yayınlanan bir videoda, Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, 11 üretim hattının kurulduğunu, temel süreçlerin tamamının otomatik işleyeceğini ve bunu için gerekli üretim ekipmanlarının ve yazılımların geliştirildiğini açıkladı.

    Saniyede bir telefon üretme kapasitesine sahip

    Fabrika turu Xiaomi'nin Pekin Changping'deki yeni tesisinde yapıldı. Bu tesis, yakın zamanda açılması planlanan yeni nesil akıllı telefon üretim tesisine de ev sahipliği yapıyor. Makinelerin işbirliği yapabilmesi için karmaşık otomasyon sistemine sahip olan tesis, mikron düzeyinde tozları dahi temizleyen özel bir sisteme sahip. Akıllı makineler tarafından kalite kontrol işleminin gerçekleştirildiği fabrika teorik olarak saniyede bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip.

    81.000 metrekarelik bir alana yayılan ve 330 milyon dolara mal olan tesiste, yılda 10 milyon amiral gemisi telefonun üretilmesi hedefleniyor. Bu telefonlar içerisinde bu ayın sonunda tanıtılacak olan Mix Fold 4 ve Mix Flip de yer alıyor.

    Xiaomi, insansız akıllı fabrikasını yakında hizmete alıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2019'un başından bu yana otomasyonu üretim süreçlerine kapsamlı bir şekilde entegre ediyor. Şirketin Yizhuang, Pekin'deki akıllı fabrikasının tamamen çalışır ve üretime hazır durumda olduğu belirtiliyor. Xiaomi, fabrikasının çekirdeği olan “Xiaomi Pengpai Akıllı Üretim Platformu”nu tamamen yerli olarak geliştirdiğini söylüyor. Şirket, platformun fabrikanın beyni olarak hizmet ettiğini ve fabrikaya öz farkındalık, özerk karar verme ve kendi kendini yürütme yetenekleri sağladığını aktarıyor.

    Bu gelişmiş platform, ekipman sorunlarını bağımsız olarak teşhis ederek iş akışlarını optimize ediyor ve hammadde tedarikinden teslimata kadar kapsamlı dijital yönetime olanak tanıyor. Sonuç olarak fabrika, kendini geliştirebilen ve uyum sağlayabilen gerçek bir akıllı tesise dönüşüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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