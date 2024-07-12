Xiaomi, insansız akıllı fabrikasını yakında hizmete alıyor: Yılda 10 milyon telefon üretecek

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, insan müdahalesi olmadan 7/24 çalışabilen tam otomatik akıllı bir fabrikayı yakında hizmete almayı planlıyor. Xiaomi, akıllı fabrikanın sistemsel sorunları kendiliğinden teşhis edebileceğini, aynı zamanda üretim süreçlerini kendi kendine geliştirecek şekilde optimize edileceğini söylüyor.

Xiaomi'nin Hyper IMP'si (Akıllı Üretim Platformu), operasyonel beyin görevi görerek zorluklara etkin bir şekilde yanıt vererek üretim verimliliğini arttıracak. X'te yayınlanan bir videoda, Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, 11 üretim hattının kurulduğunu, temel süreçlerin tamamının otomatik işleyeceğini ve bunu için gerekli üretim ekipmanlarının ve yazılımların geliştirildiğini açıkladı.

Saniyede bir telefon üretme kapasitesine sahip

Fabrika turu Xiaomi'nin Pekin Changping'deki yeni tesisinde yapıldı. Bu tesis, yakın zamanda açılması planlanan yeni nesil akıllı telefon üretim tesisine de ev sahipliği yapıyor. Makinelerin işbirliği yapabilmesi için karmaşık otomasyon sistemine sahip olan tesis, mikron düzeyinde tozları dahi temizleyen özel bir sisteme sahip. Akıllı makineler tarafından kalite kontrol işleminin gerçekleştirildiği fabrika teorik olarak saniyede bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip.

81.000 metrekarelik bir alana yayılan ve 330 milyon dolara mal olan tesiste, yılda 10 milyon amiral gemisi telefonun üretilmesi hedefleniyor. Bu telefonlar içerisinde bu ayın sonunda tanıtılacak olan Mix Fold 4 ve Mix Flip de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 2019'un başından bu yana otomasyonu üretim süreçlerine kapsamlı bir şekilde entegre ediyor. Şirketin Yizhuang, Pekin'deki akıllı fabrikasının tamamen çalışır ve üretime hazır durumda olduğu belirtiliyor. Xiaomi, fabrikasının çekirdeği olan “Xiaomi Pengpai Akıllı Üretim Platformu”nu tamamen yerli olarak geliştirdiğini söylüyor. Şirket, platformun fabrikanın beyni olarak hizmet ettiğini ve fabrikaya öz farkındalık, özerk karar verme ve kendi kendini yürütme yetenekleri sağladığını aktarıyor.

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Bu gelişmiş platform, ekipman sorunlarını bağımsız olarak teşhis ederek iş akışlarını optimize ediyor ve hammadde tedarikinden teslimata kadar kapsamlı dijital yönetime olanak tanıyor. Sonuç olarak fabrika, kendini geliştirebilen ve uyum sağlayabilen gerçek bir akıllı tesise dönüşüyor.

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