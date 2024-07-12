Xiaomi, insansız akıllı fabrikasını yakında hizmete alıyor: Yılda 10 milyon telefon üretecek

Xiaomi'nin Hyper IMP'si (Akıllı Üretim Platformu), operasyonel beyin görevi görerek zorluklara etkin bir şekilde yanıt vererek üretim verimliliğini arttıracak. X'te yayınlanan bir videoda, Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, 11 üretim hattının kurulduğunu, temel süreçlerin tamamının otomatik işleyeceğini ve bunu için gerekli üretim ekipmanlarının ve yazılımların geliştirildiğini açıkladı.
Saniyede bir telefon üretme kapasitesine sahip
Fabrika turu Xiaomi'nin Pekin Changping'deki yeni tesisinde yapıldı. Bu tesis, yakın zamanda açılması planlanan yeni nesil akıllı telefon üretim tesisine de ev sahipliği yapıyor. Makinelerin işbirliği yapabilmesi için karmaşık otomasyon sistemine sahip olan tesis, mikron düzeyinde tozları dahi temizleyen özel bir sisteme sahip. Akıllı makineler tarafından kalite kontrol işleminin gerçekleştirildiği fabrika teorik olarak saniyede bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip.
81.000 metrekarelik bir alana yayılan ve 330 milyon dolara mal olan tesiste, yılda 10 milyon amiral gemisi telefonun üretilmesi hedefleniyor. Bu telefonlar içerisinde bu ayın sonunda tanıtılacak olan Mix Fold 4 ve Mix Flip de yer alıyor.
Bu gelişmiş platform, ekipman sorunlarını bağımsız olarak teşhis ederek iş akışlarını optimize ediyor ve hammadde tedarikinden teslimata kadar kapsamlı dijital yönetime olanak tanıyor. Sonuç olarak fabrika, kendini geliştirebilen ve uyum sağlayabilen gerçek bir akıllı tesise dönüşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.