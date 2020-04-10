Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı!

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Xiaomi’nin özellikle kamera tarafında büyük ses getiren ve DxOMark testlerinde zirveye oynayan amiral gemisi Mi 10 modeli, koronavirüs salgını nedeniyle global lansmanını biraz gecikmeli yapmıştı. Model ülkemizde de satışa başladı.

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Xiaomi Mi 10 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10 modelinde 6.67 inçlik FHD+ AMOLED ekran yer alıyor. Ekranın yenileme hızı 90 Hz, dokunmatik tarama hızı ise 180 Hz değerine sahip. Ekranın köşeleri, Samsung’un Galaxy S modellerine benzer şekilde kavisli yapıda.

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Snapdragon 865 yonga setinden güç alan modelin ülkemizde 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 bellek kapasiteli versiyonu satılıyor. 4780MAh kapasiteli batarya ise 30W hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde f/1.69 aralıklı ana sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde birincil ve ikincil telefoto sensörler yer alıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. WiFi 6 özelliği de bulunan Xiaomi Mi 10 için 8499TL fiyat etiketi belirlenmiş.

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