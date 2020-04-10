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    Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı!

    108MP çözünürlüğünde ana sensör, 30W hızlı şarj desteği, WiFi 6, 8K video kaydı, 90Hz ekran, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 bellek gibi ayrıntıları olan Xiaomi Mi 10 satışa başladı.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı!
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    Xiaomi’nin özellikle kamera tarafında büyük ses getiren ve DxOMark testlerinde zirveye oynayan amiral gemisi Mi 10 modeli, koronavirüs salgını nedeniyle global lansmanını biraz gecikmeli yapmıştı. Model ülkemizde de satışa başladı.

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    Xiaomi Mi 10 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi 10 modelinde 6.67 inçlik FHD+ AMOLED ekran yer alıyor. Ekranın yenileme hızı 90 Hz, dokunmatik tarama hızı ise 180 Hz değerine sahip. Ekranın köşeleri, Samsung’un Galaxy S modellerine benzer şekilde kavisli yapıda.

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    Snapdragon 865 yonga setinden güç alan modelin ülkemizde 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 bellek kapasiteli versiyonu satılıyor. 4780MAh kapasiteli batarya ise 30W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde f/1.69 aralıklı ana sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde birincil ve ikincil telefoto sensörler yer alıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. WiFi 6 özelliği de bulunan Xiaomi Mi 10 için 8499TL fiyat etiketi belirlenmiş.



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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    aliss (aliço ) 2 dk.
    prosuna maks 6bin verilir ))
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    talhadogdu 33 dk.
    Xiaomi kullanıcısıyım ama bu fiyatlara Xiaomi almak saçmalık. Daha düne kadar maliyeti düşük tutmak için telefonun yanında kulaklık vermiyoruz diyen markanın yaptığına bak. Acaba bununla birlikte kulaklık veriyorlar mı

    Bir ürün satın alırken sadece ürüne para verilmez, aynı zamanda o ürünün marka değerine ve servis hizmetine de para verilmiş olur. Bu fiyat politikası devam ettiği sürece bir sonraki telefonum kesinlikle Xiaomi olmayacak.
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    berbatine (Burak Asan) 42 dk.
    Bu absürt fiyatların sorumlusu Xiaomi değil. sözde "Xiaomi Türkiye" Evofone. 140 Dolara getirdikleri telefona bile 50 dolar kar bindiriyorlar. Umarım en yakın zamanda iflas ederler.
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 43 dk.
    Xaomi ve 8499₺'yi yan yana görmek de nasip olacakmış meğer. Bu gözler en son o ikisini el ele gördüğünde ağlamıştı.
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    zero fear 45 dk.
    Aynı fiyata daha üstün özelliklere sahip olan ve taklit ettikleri S20 Ultra dururken o parayı buna kim verir?
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    sarica120 (mustafa s.) 51 dk.
    xiaomi türkiyede illegal cihazdan daha fazla para kazanıyordur
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 58 dk.
    Bu bir de düz model :D
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    brhndrn (brhn drn) 1 sa.
    Oha be kardeşim. Bunlar nasıl fiyatlar böyle. Kim alır bu fiyata bunu?
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