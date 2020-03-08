Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir

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Fiyat-performans odaklı akıllı telefonlarını Redmi ve Poco alt markaları ile bağımsız bir hale getiren Xiaomi, kar marjı yüksek Mi amiral gemisi serisine odaklanmıştı. Bu süreçte Mi Note serisini de biraz daha alta konumladığını görmüştük.

Xiaomi Mi 10S neler sunacak?

Yeni strateji gereği tüm yıl boyunca Mi serisine ait farklı versiyonlar geliştiriliyor. Geçen yıl Mi 9 ile başlayan süreçte Mi 9 Pro, Mi 9T Pro, Mi Mix 3 hep amiral gemisi donanımı ile gelmişti. Bu yıla Mi 10 ve Mi 10 Pro ile başladık ancak yıl içerisinde yine farklı modeller olacak.

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İddialara göre yılın ikinci yarısında Mi 10S olması beklenen yeni bir modelin daha hazırlıkları var. Mi 10T ismini de alması muhtemel bu yeni modelin daha büyük bir ekran ile geleceği de vurgulanıyor.

Mi 10 serisi 6.67 inçlik bir ekran barındırıyordu. Oldukça büyük görülen bu ekrandan daha büyüğü artık tablet boyutlarına erişmiş oluyor. BlackShark 3 Pro modelinde 7.1 inçlik 1440 x 3120 piksel çözünürlüğünde dev bir ekran kullanılmıştı. Muhtemelen aynı ekran Mi 10S modelinde de yer alacak.

Diğer taraftan yılın ikinci yarısında performansı biraz daha yükselen Snapdragon 865+ yonga seti bekleniyor. Yine bu yonga setini de Xiaomi Mi 10S modelinde görebiliriz. Ekranın büyümesi batarya kapasitesini de arttıracaktır. Önümüzdeki aylarda Xiaomi Mi 10S ile ilgili daha fazla bilgi netlik kazanacaktır.

https://www.gizmochina.com/2020/03/07/rumor-xiaomi-to-launch-mi-10-s-with-an-even-bigger-display-in-h2-2020/

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