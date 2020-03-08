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    Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir

    Xiaomi Mi 10S amiral gemisinde kaynaklar; 7 inç civarında bir ekran ve Snapdragon 865+ yonga seti bekliyor. Kamera tarafında da orijinal seriye göre optimizasyonlar olabilir.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir
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    Fiyat-performans odaklı akıllı telefonlarını Redmi ve Poco alt markaları ile bağımsız bir hale getiren Xiaomi, kar marjı yüksek Mi amiral gemisi serisine odaklanmıştı. Bu süreçte Mi Note serisini de biraz daha alta konumladığını görmüştük.

    Xiaomi Mi 10S neler sunacak?

    Yeni strateji gereği tüm yıl boyunca Mi serisine ait farklı versiyonlar geliştiriliyor. Geçen yıl Mi 9 ile başlayan süreçte Mi 9 Pro, Mi 9T Pro, Mi Mix 3 hep amiral gemisi donanımı ile gelmişti. Bu yıla Mi 10 ve Mi 10 Pro ile başladık ancak yıl içerisinde yine farklı modeller olacak.

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    İddialara göre yılın ikinci yarısında Mi 10S olması beklenen yeni bir modelin daha hazırlıkları var. Mi 10T ismini de alması muhtemel bu yeni modelin daha büyük bir ekran ile geleceği de vurgulanıyor.

    Mi 10 serisi 6.67 inçlik bir ekran barındırıyordu. Oldukça büyük görülen bu ekrandan daha büyüğü artık tablet boyutlarına erişmiş oluyor. BlackShark 3 Pro modelinde 7.1 inçlik 1440 x 3120 piksel çözünürlüğünde dev bir ekran kullanılmıştı. Muhtemelen aynı ekran Mi 10S modelinde de yer alacak.

    Diğer taraftan yılın ikinci yarısında performansı biraz daha yükselen Snapdragon 865+ yonga seti bekleniyor. Yine bu yonga setini de Xiaomi Mi 10S modelinde görebiliriz. Ekranın büyümesi batarya kapasitesini de arttıracaktır. Önümüzdeki aylarda Xiaomi Mi 10S ile ilgili daha fazla bilgi netlik kazanacaktır.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/07/rumor-xiaomi-to-launch-mi-10-s-with-an-even-bigger-display-in-h2-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    benhuraxu (benhur aksu) 1 hf. en beğenilen
    yahu bir seferde 10" ekranlara geçin sizde rahatlayın bizde rahatlayalım. Artık tepsi istemiyoruz arkadaş telefon istiyoruz. Apple hariç kimse kalmadı telefon tasarlayan. Artık herkez tepsi tasarlayıp telefon diye satıyor. Xiaomi mi6'yı sattıktan sonra Android'te telefon bulamadım bi galaxy s10e kaldı.
    yahu bir seferde 10" ekranlara geçin sizde rahatlayın bizde rahatlayalım. Artık tepsi istemiyoruz arkadaş telefon istiyoruz. Apple hariç kimse kalmadı telefon t...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Guest-F7CE7F94C 1 hf. benhuraxu
    f/p telefonu diye mi 9t aldım tek el ile kullanılmıyor. Tek el modu vs. koymuşlar ama yok arkadaş yine düzgünce tek el ile kullanılmıyor. Eminin en kısa zamanda elimden düşecek bu yüzden o kalın kılıflardan aldım.
    Yanıtla +5
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    Guest-F7CE7F94C 1 hf. benhuraxu
    f/p telefonu diye mi 9t aldım tek el ile kullanılmıyor. Tek el modu vs. koymuşlar ama yok arkadaş yine düzgünce tek el ile kullanılmıyor. Eminin en kısa zamanda elimden düşecek bu yüzden o kalın kılıflardan aldım.
    f/p telefonu diye mi 9t aldım tek el ile kullanılmıyor. Tek el modu vs. koymuşlar ama yok arkadaş yine düzgünce tek el ile kullanılmıyor. Eminin en kısa zamand...
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    Yanıtla +5
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Xiaomi iyice zıvanadan çıktı. Az ama öz cihaz yap arkadaş. Samsung'u geçtin.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    aga61 (Çağlar Atabay) 1 hf.
    kutudan çıkan 65w adaptör zaten bunun habercisiydi. illaki daha büyük bataryalı ve daha hızlı şarj olan pile sahip yeni bir model çıkacaktır.
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    Rocky Balboa® 1 hf.
    Mİ 10A,10B,10C,10D... çok yakında sizlerle!
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Xiaomi iyice zıvanadan çıktı. Az ama öz cihaz yap arkadaş. Samsung'u geçtin.
    Yanıtla +4
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    benhuraxu (benhur aksu) 1 hf. en beğenilen
    yahu bir seferde 10" ekranlara geçin sizde rahatlayın bizde rahatlayalım. Artık tepsi istemiyoruz arkadaş telefon istiyoruz. Apple hariç kimse kalmadı telefon tasarlayan. Artık herkez tepsi tasarlayıp telefon diye satıyor. Xiaomi mi6'yı sattıktan sonra Android'te telefon bulamadım bi galaxy s10e kaldı.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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