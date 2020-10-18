Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak

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Qualcomm’un amiral gemisi sınıfında tanıtacağı Snapdragon 875 yonga seti merakla beklenirken şimdiden ilk müşteriler belli oldu bile. Xiaomi Mi 11 amiral gemisi yonga setini ilk kullanan telefon olacak.

Xiaomi Mi 11 neler sunacak?

Xiaomi uzun süredir Qualcomm’un Çin’deki öncelikli ortağı durumunda ve bazı yonga setlerini ilk kez kendi cihazlarında tüketicilere sunmuştu. Snapdragon 875 yonga seti için de benzer bir durum söz konusu.

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Android tarafının yeni kralı olmaya hazırlanan Snapdragon 875 yonga setinde 1 adet Cortex-X1 özelleştirilmiş çekirdek, 3 adet Cortex-A78 tabanlı Kryo çekirdeği ve 4 adet de Cortex-A55 tabanlı Kryo çekirdeği olması bekleniyor. 5nm sürecinde tasarlanan yonga seti enerji verimliliğini de ön plana çıkaracak.

Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 yonga setini Çin’e ilk sunan telefon olma ünvanını elde edecek. Kaynaklar Çin’de bir süre Snapdragon 875 yonga setinin Xiaomi Mi 11 özelinde kalacağını belirtiyor.

Bununla birlikte global pazarda Snapdragon 875 yonga setini ilk kullanma şansı haliyle üretim ortağı Samsung’un olacak. Şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S21 amiral gemisi serisinde Snapdragon 875 yonga seti boy gösterdikten sonra muhtemelen diğer üreticiler de ilk modellerini tanıtacaklar. Xiaomi’nin Çin’deki önceliğinin de bu dönemde sona ermesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/10/17/xiaomi-mi-11-will-be-first-chinese-phone-with-snapdragon-875-and-with-limited-exclusivity/

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