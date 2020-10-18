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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak

    Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Çin sınırları içerisinde Snapdragon 875 yonga setini sunan ilk telefon olacak ve bir süre bu ünvanını devam ettirecek. Global pazarda ise Samsung öncelikli.
    5 gün
    16,2b
    1
    11
    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm’un amiral gemisi sınıfında tanıtacağı Snapdragon 875 yonga seti merakla beklenirken şimdiden ilk müşteriler belli oldu bile. Xiaomi Mi 11 amiral gemisi yonga setini ilk kullanan telefon olacak.

    Xiaomi Mi 11 neler sunacak?

    Xiaomi uzun süredir Qualcomm’un Çin’deki öncelikli ortağı durumunda ve bazı yonga setlerini ilk kez kendi cihazlarında tüketicilere sunmuştu. Snapdragon 875 yonga seti için de benzer bir durum söz konusu.

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    Android tarafının yeni kralı olmaya hazırlanan Snapdragon 875 yonga setinde 1 adet Cortex-X1 özelleştirilmiş çekirdek, 3 adet Cortex-A78 tabanlı Kryo çekirdeği ve 4 adet de Cortex-A55 tabanlı Kryo çekirdeği olması bekleniyor. 5nm sürecinde tasarlanan yonga seti enerji verimliliğini de ön plana çıkaracak.

    Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 yonga setini Çin’e ilk sunan telefon olma ünvanını elde edecek. Kaynaklar Çin’de bir süre Snapdragon 875 yonga setinin Xiaomi Mi 11 özelinde kalacağını belirtiyor.

    Bununla birlikte global pazarda Snapdragon 875 yonga setini ilk kullanma şansı haliyle üretim ortağı Samsung’un olacak. Şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S21 amiral gemisi serisinde Snapdragon 875 yonga seti boy gösterdikten sonra muhtemelen diğer üreticiler de ilk modellerini tanıtacaklar. Xiaomi’nin Çin’deki önceliğinin de bu dönemde sona ermesi bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/17/xiaomi-mi-11-will-be-first-chinese-phone-with-snapdragon-875-and-with-limited-exclusivity/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    theVerge (Adım Soyadım) 5 gün en beğenilen
    Xiaomi 11 Lite, 11, 11 Pro, 11T Lite, 11T, 11T Pro geliyor desenize :)
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün theVerge
    Hiç bir şeyin ismi Samsung Galaxy Grand Prime Plus Neo kadar güzel olamaz :)) Ney La Bu
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 4 gün
    Snapdragon 995+ işlemcisini bekliyorum, 1nm üretim sürecinde olacak 6g desteği ve 16k 1080fps video kaydı destekleyecek
    Yanıtla +2
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    CuteElephant (yusuf kösedağ) 4 gün
    En sd20 li tlfn oldu şuan sd875 cıkıyo
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    DH Misafiri 4 gün
    Vay be 28nm lerden 5nm lere geldik
    Yanıtla +1
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 4 gün
    Huawei nın pazar payını xaomi kaptı
    Yanıtla +3
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    Elektrikliarabasever 4 gün
    Bu sefer Ultrayı getirmemezlik yapmasalar iyi Samsung dan iyi parça koparır avrupada millet exynos dan bıktı
    Yanıtla +1
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    yolyordam35 (yol yordam) 4 gün
    865+ candır
    Yanıtla +2
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    theVerge (Adım Soyadım) 5 gün en beğenilen
    Xiaomi 11 Lite, 11, 11 Pro, 11T Lite, 11T, 11T Pro geliyor desenize :)
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 5 gün theVerge
    Ultrayı unutmuşsunuz.
    Yanıtla +1
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün theVerge
    Hiç bir şeyin ismi Samsung Galaxy Grand Prime Plus Neo kadar güzel olamaz :)) Ney La Bu
    1 Yanıt Yanıtla +12
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