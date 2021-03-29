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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 Lite 5G duyuruldu: En ince 5G telefon

    Çok ince gövdesi, 64MP ana kamerası, 5G desteği, 33W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan Xiaomi Mi 11 Lite 5G fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Mart 2021, 17:40 (53 dk.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 Lite 5G duyuruldu: En ince 5G telefon
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    Bugün yapılan lansmanda son derece kaslı yeni Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra amiral gemilerini tanıtan Xiaomi inceliğe önem verenler için de yeni modelinin örtülerini kaldırdı. Xiaomi Mi 11 Lite 5G en ince 5G telefon olma iddiasında.

    Xiaomi Mi 11 Lite 5G özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi 11 Lite 5G modeli 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip. 2.75mm ekran kenarı ile çerçevesiz görünüm güçlendirilirken sadece 6.81mm kalınlık değeri de görünüme katkı sağlıyor. 800 nit parlaklık değeri, 90Hz ekran tazeleme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve HDR10+ desteği artıları arasında.

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    Snapdragon 780G yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4250mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj destekli. Kutudan şarj adaptörü de çıkıyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açılı ekran ve 5MP çözünürlüğünde makro sensöre yer verilmiş. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Kamera paketi yapay zeka ile destekleniyor.

    Xiaomi Mi 11 Lite 5G modeli 369 Avro başlangıç fiyatına sahip. Snapdragon 732G yonga seti barındıran 4G versiyonu ise 299 Avro seviyesinden başlayacak.



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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 6 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    279 $'lık Redmi Note 10 Pro 3799 a çıktıysa;

    5G olanı 4699 TL
    4G olanı 3999 TL
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    Holk (Holk Holk) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda kalas gibi olmayan, hafif, ince ve şık bir telefon çıkardı Xiaomi. Umarım Türkiye'ye de güzel bir fiyatla giriş yapar...
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