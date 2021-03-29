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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 Ultra tanıtıldı: Kamera dünyasının yeni zirvesi

    Xiaomi Mi 11 Ultra 8K video kaydı yapabilen 3 sensör, rekor kamera puanı, arka ikinci kamera, en başarılı yakınlaştırma gibi dikkat çekici özelliklerle geliyor.
    29 Mart 2021, 16:08 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 Ultra tanıtıldı: Kamera dünyasının yeni zirvesi

    Xiaomi’nin merakla beklenen Mi 11 Ultra amiral gemisi modeli yılın en büyük lansmanlarından birisi olacak etkinlikte sahneye çıktı. Pek çok amiral gemisi özelliğin yanı sıra Xiaomi verimlilikte zirve yapıyor.

    Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi 11 Ultra temel anlamda Mi 11 Pro ile aynı özellikleri paylaşıyor. 6.81 inçlik 3200x1400 piksel kavisli E4 AMOLED ekran 1700 nit parlaklık ve 10-bit renk desteği ile dikkat çekiyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. Harman Kardon ses sistemi yanında gövde IP68 sertifikası sunuyor.

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    Önemli farklardan birisi arka kısımdaki ikinci ekran. Bu ekranda çeşitli bildirimler ve animasyonlar gösteriliyor. Asıl görevi ise özçekimlerde ayna vazifesi görmek. Ana ekran biraz daha az yorulduğu için ikinci ekran enerji verimliliğini arttırıyor.

    Xiaomi Mi 11 Ultra tanıtıldı: Kamera dünyasının yeni zirvesi

    Snapdragon 888 yonga seti yanında 6400MHz hızında çalışan LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama belleği teknolojileri mevcut. Tam faz soğutma tekniği yanında 5000mAh kapasiteli batarya 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj ile desteklenmiş. Silikon oksijen anot adı verilen teknoloji bataryanın daha ince olmasını ancak boyutuna göre daha fazla kapasite barındırmasını sağlıyor.

    Xiaomi Mi 11 Ultra tanıtıldı: Kamera dünyasının yeni zirvesi
    Tam Boyutta Gör

    Diğer önemli fark kamerada ortaya çıkıyor. 50MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL GN2 sensör yine OIS ile destekli. 48MP çözünürlüğünde Sony IMX 586 sensör geniş açılı ve 8K video kaydı yapabiliyor. dToF teknolojisi ile derinlik algılaması da yapıyor. Diğer Sony IMX 586 sensör ise 120mm telefoto lense sahip. Toplamda 120x yakınlaştırma yapılabiliyor ve 8K video kaydı mevcut. Böylece ilk kez bir telefonda tüm sensörler 8K video kaydı yapabilmiş oluyor. Kamera paketi DxOMark üzerinde 143 puan ile zirveye yerleşmiş. Yakınlaştırma özelliği en çok puan alan kısmı olmuş.

    Xiaomi Mi 11 Ultra modeli 8GB/256GB kapasite 913$, 12GB/256GB kapasite 990$, 12GB/512GB kapasite 1066$ şeklinde satışa sunulacak. Yine fiyatlar Çin odaklı ve yurt dışında daha yüksek olacaktır.



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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 6 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Issızbiradam (yok ) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sözde %5 kar marjı ile telefon yapacaktı xiaomi.
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    S SeniorGrandMaster 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    vergilerle 12/512 si 15 bin tl ye gelir herhalde. fiyatlar mı çok büyüdü yoksa bizler mi küçüldük bilemiyorum.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Muhtemelen iyidir ama o paraya xiaomi yerine samsung galaxy serisini tercih ederim diye düşünüyorum. Galaxy amiral gemilerininde çekim kalitesi çok üst düzey. Hatta bugün sonunda paraya kıydım. Galaxy S8'imden sonra Galaxy S20 satın aldım. 8k bu da çekebiliyor. Gece çekimleri kaliteli. Super stabil modu neredeyse gimbal gibi. Fiyatı ilk çıktığında 8300 falandı şimdi 6xxx e bulunabiliyor. Orta segment telefonlara göre yurt dışı fiyat farkı da oldukça az. Yurt dışında da 5xxx lere geliyor telefon. Ama mesela Galaxy 20FE'ye iniyorsun, yurt dışında 3600, burada 5500. Saçma bir fark var. Ha genel olarak artık telefonlar zaten ülkemiz için çok pahalı. Ben tamamen işim için alıyorum. Bu işten para kazanmama rağmen 4 senede ancak, zoraki alabildim yenisini işte. Gösteriş için almaya çalışanların işi zor.
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    çine o kadar para vereyim sonra kalksın adamlar türklere soykırım yapıp dünyayı ele geçirmek gibi planlar yapsınlar
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    sendemail (umit erdem) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sar değerlerinden kimse bahsetmiyor , telefondaki en önemli husus kanımca ,
    triod kanseri veya lenfoma olunca çok da önemi kalmıyor snapdragon bilmem kaçyüz altmış beşin,

    Telefon alırken dikkatli olun arkadaşlar , bu ıvırzıvır oyuncaklar geleceğinizi zehir etmesin, zaman hızla geçer...

    Cihaza gelince ,bilimkurgu filmi gibi...ne diyeyim .
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    astegon (astegon CF) 42 dk. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Aynı fikirdeyim.

    Tabi fiyatı da Samsung Apple gibi olacaktır eminim.

    10 bin üstüne gidip Xiaomi almakta ne bileyim...
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    volkie (volkan Karşıyakalı) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    var mi elinde kaynak telden kanser olup ölen:)
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    DODANLI (MEHMET DODANLI) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi 10 ultra iyi bir cihazdı, mi 11 ultra da eminim daha iyi olacaktır. Sorun ülkemizde zaten çok fahiş fiyatlara alınan cihazların değerini koruyamaması. Bu işte apple ın üstüne yok. Dolayısıyla bu fiyata çıkan insanların appla yönelmesi de gayet normal
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    N noobszle 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    evet simdi uzun zamandır işin ehli kesim su ifadeleri dillendirir , dxomark in zirvesinde Allah'ın bir Çinlisi vardi tamam dedik gerçekten Huawei iyidi buna itiraz yok , ne hikmetse Huawei abd den ambargoyu yedi ve ortadan yok oldu simdi çıkmış dxomark diyorki" kardeşim bak bir Çinli daha var Xiaomi buda Allah'ın Çinlisi ne hikmetse buda yeni lider olmuş yani dünya Samsung vs Apple rekabetini konuşurken dxomark neyin kafasını yaşıyor ?
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    El_domingo 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ikinci ekran bence baya mantıklı alt seviyelerdede yaygılanlasır...cihaz kağıt üzerinde donanımı eksiksiz olmus...ancak güncelleme ve yazılım desteği bu fiyatlar cıkıldıgında daha fazla onemli hale geliyor...sahsen android cihaza bu paraları vermem...gerçi hiçbirine vermem ama neyse....;)
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    M maximus8282 (maximus ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Telefon güzel mi evet. Ama iPhone 12 Pro Max ile aynı fiyatta. İlla yanımda 8K taşımam lazım diyen yoksa pek tercih edilebilir bir tarafı yok.



    Türkiye’de çok tercih edileceğini sanmıyorum, bu kadar parayı veren zaten iPhone alıyor. Üstelik ikinci el değerini de koruyor.


    Tabi bu benim görüşüm, illaki alan olur. Ne de olsa yurt dışında 1000 lira.
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    T th9 52 dk. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    katılıyorum.amiral gemisinde çinlilere pek güvenilmiyor.
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    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ultra yine deneysel ve uç özelliklerle gelmiş, alan kimseyi pişman etmeyecektir, bu deneysel özelliklerin karşılığında da pahalı, Pro gerçekten güzel olmuş. Bir de buraya şimdilik düşmemiş olan Mi 11 Lite var ki bu sefer gerçekten bir Lite telefon çok hoşuma gitti :)
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