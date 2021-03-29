Xiaomi Mi 11 Ultra tanıtıldı: Kamera dünyasının yeni zirvesi

Xiaomi’nin merakla beklenen Mi 11 Ultra amiral gemisi modeli yılın en büyük lansmanlarından birisi olacak etkinlikte sahneye çıktı. Pek çok amiral gemisi özelliğin yanı sıra Xiaomi verimlilikte zirve yapıyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 11 Ultra temel anlamda Mi 11 Pro ile aynı özellikleri paylaşıyor. 6.81 inçlik 3200x1400 piksel kavisli E4 AMOLED ekran 1700 nit parlaklık ve 10-bit renk desteği ile dikkat çekiyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. Harman Kardon ses sistemi yanında gövde IP68 sertifikası sunuyor.

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Önemli farklardan birisi arka kısımdaki ikinci ekran. Bu ekranda çeşitli bildirimler ve animasyonlar gösteriliyor. Asıl görevi ise özçekimlerde ayna vazifesi görmek. Ana ekran biraz daha az yorulduğu için ikinci ekran enerji verimliliğini arttırıyor.

Snapdragon 888 yonga seti yanında 6400MHz hızında çalışan LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama belleği teknolojileri mevcut. Tam faz soğutma tekniği yanında 5000mAh kapasiteli batarya 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj ile desteklenmiş. Silikon oksijen anot adı verilen teknoloji bataryanın daha ince olmasını ancak boyutuna göre daha fazla kapasite barındırmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer önemli fark kamerada ortaya çıkıyor. 50MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL GN2 sensör yine OIS ile destekli. 48MP çözünürlüğünde Sony IMX 586 sensör geniş açılı ve 8K video kaydı yapabiliyor. dToF teknolojisi ile derinlik algılaması da yapıyor. Diğer Sony IMX 586 sensör ise 120mm telefoto lense sahip. Toplamda 120x yakınlaştırma yapılabiliyor ve 8K video kaydı mevcut. Böylece ilk kez bir telefonda tüm sensörler 8K video kaydı yapabilmiş oluyor. Kamera paketi DxOMark üzerinde 143 puan ile zirveye yerleşmiş. Yakınlaştırma özelliği en çok puan alan kısmı olmuş.

Xiaomi Mi 11 Ultra modeli 8GB/256GB kapasite 913$, 12GB/256GB kapasite 990$, 12GB/512GB kapasite 1066$ şeklinde satışa sunulacak. Yine fiyatlar Çin odaklı ve yurt dışında daha yüksek olacaktır.

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