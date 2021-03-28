Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 Ultra yenilikçi bir soğutma sistemiyle gelecek

    Xiaomi Mi 11 Ultra amiral gemisinin yenilikleri bitmiyor. Arka kısımdaki ikinci ekranın yanında silikon oksijen anot batarya ve şimdi tam faz soğutma sistemi ortaua çıktı.
    28 Mart 2021, 13:00 (1 sa.)
    392
    44
    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xiaomi Mi 11 Ultra yenilikçi bir soğutma sistemiyle gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin Pazartesi günü yapacağı etkinlikte birbirinden ilginç ürünler tanıtması bekleniyor. Mi Mix Fold katlanabilir telefon ihtimalinin yanında Mi 11 Ultra amiral gemisi kesin olarak tanıtılacak. Firma önemli özellikleri paylaşmaya başladı.

    Xiaomi Mi 11 Ultra neler sunuyor?

    Xiaomi Mi 11 Ultra barındırdığı özelliklerle yılın en ilginç telefonlarından birisi olmaya aday. Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Harman Kardon imzalı ses sistemi ile beğeni toplamıştı. Xiaomi Mi 11 Ultra bunları kat kat arttırmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 11 Ultra silikon oksijen anot pil ile geliyor

    Ayrıca Bkz. "The Walking Dead yaratıcısı, Rick Grimes filminin diziden farklı olacağını söylüyor"

    Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin arka kamera paketi içerisinde yer alan ikinci ekran dikkat çekici özelliklerinden birisi. Bu ekran özçekim sırasında ayna olarak kullanılabiliyor ve ana ekranın yansıması görülebiliyor.

    Diğer bir özellik ise silikon oksijen anot adı verilen teknoloji. Bu teknoloji bataryanın daha ince olmasını ancak boyutuna göre daha fazla kapasite barındırmasını sağlıyor. Böylece daha kompakt bataryada daha uzun kullanım süresi sunulabiliyor.

    Xiaomi Mi 11 Ultra yenilikçi bir soğutma sistemiyle gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Firmanın son paylaşımı ise soğutma teknolojisine yönelik oldu. Tam faz soğutma tekniği şeklinde tercüme edilen bu teknoloji katı-sıvı-gaz dönüşümü üzerine kuruluyor. Vakum odası emiş plakası olarak tanımlanan bileşen ile birlikte soğutma performansının yüzde 100 arttırıldığı ifade ediliyor. Benzer bir teknoloji Mi 10 Ultra modelinde de mevcuttu.

    Xiaomi Mi 11 Ultra bunun haricinde 6.81 inçlik OLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya, 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 bellek şeklinde özellikler sunacak.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_teases_the_mi_11_ultra_with_revolutionary_cooling_design-news-48401.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    WeDneS 16 saat önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    alpino (alpay avcı) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    iimiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 dk. PS5, PS4 ve Xbox Series için geliştirilen kozmik korku oyunu Quantum Error'dan oynanış videosu paylaşıldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 11 Ultra yenilikçi bir soğutma sistemiyle gelecek Sonraki Netflix'in yeni animesi Eden'dan fragman paylaşıldı 3 sa. MagHolder stand aksesuarı MagSafe uyumu ve sade tasarımıyla ilgi görüyor 4 sa. PUBG Mobile geliştiricisinin yeni açık dünya aksiyon oyunu Undawn, mobil cihazlar için duyuruldu 5 sa. Yerli geliştiriciden minimalist bulmaca oyunu 12 sa. İskoçya’da gel-git enerjisinden elde edilen elektrikle çalışan otomobil şarj istasyonu açıldı 13 sa. Marvel'ın 2022'de vizyona girecek olan sürpriz bir filmi ortaya çıktı 14 sa. HAVELSAN, F-16’lar için arıza giderme simülatörü geliştirdi 14 sa. T-Force hız aşırtılabilir DDR5 belleklerini duyurdu 15 sa. Spotify, web ve masaüstü uygulamalarını mobil ile benzer bir tasarımla güncelliyor 15 sa. Intel Raptor Lake-S'i doğruladı, Alder Lake ile aynı soketi kullanacak 16 sa. Xiaomi Mi Band 6'nın tanıtım tarihi açıklandı 16 sa. Haftalık Film Önerisi 18: Logan Lucky 16 sa. Homend Alex Pro 1290H Robot Süpürge İnceleme 17 sa. Ford, 3D yazıcı atıklarını araçlarında yeniden kullanmak için HP ile iş birliği yaptı 17 sa. "İkinci el otomobil fiyatları yeniden artmaya başladı" 18 sa. Xiaomi Mi Pad 5 gecikecek: İşte yeni detaylar 18 sa. Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi 19 sa. Huawei'nin işletim sistemi Harmony, resmi olarak Nisan ayında piyasaya sürülecek 19 sa. Prematür bebekler için ebeveynleri taklit edebilen yatak geliştirildi 20 sa. Apple M1, tek çekirdek testinde Intel Core i7-11700K'yı geride bıraktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız