Xiaomi Mi 11 Ultra yenilikçi bir soğutma sistemiyle gelecek

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin Pazartesi günü yapacağı etkinlikte birbirinden ilginç ürünler tanıtması bekleniyor. Mi Mix Fold katlanabilir telefon ihtimalinin yanında Mi 11 Ultra amiral gemisi kesin olarak tanıtılacak. Firma önemli özellikleri paylaşmaya başladı.

Xiaomi Mi 11 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi Mi 11 Ultra barındırdığı özelliklerle yılın en ilginç telefonlarından birisi olmaya aday. Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Harman Kardon imzalı ses sistemi ile beğeni toplamıştı. Xiaomi Mi 11 Ultra bunları kat kat arttırmış.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi 11 Ultra silikon oksijen anot pil ile geliyor

Ayrıca Bkz. "The Walking Dead yaratıcısı, Rick Grimes filminin diziden farklı olacağını söylüyor"

Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin arka kamera paketi içerisinde yer alan ikinci ekran dikkat çekici özelliklerinden birisi. Bu ekran özçekim sırasında ayna olarak kullanılabiliyor ve ana ekranın yansıması görülebiliyor.

Diğer bir özellik ise silikon oksijen anot adı verilen teknoloji. Bu teknoloji bataryanın daha ince olmasını ancak boyutuna göre daha fazla kapasite barındırmasını sağlıyor. Böylece daha kompakt bataryada daha uzun kullanım süresi sunulabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Firmanın son paylaşımı ise soğutma teknolojisine yönelik oldu. Tam faz soğutma tekniği şeklinde tercüme edilen bu teknoloji katı-sıvı-gaz dönüşümü üzerine kuruluyor. Vakum odası emiş plakası olarak tanımlanan bileşen ile birlikte soğutma performansının yüzde 100 arttırıldığı ifade ediliyor. Benzer bir teknoloji Mi 10 Ultra modelinde de mevcuttu.

Xiaomi Mi 11 Ultra bunun haricinde 6.81 inçlik OLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya, 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 bellek şeklinde özellikler sunacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_teases_the_mi_11_ultra_with_revolutionary_cooling_design-news-48401.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.