Xiaomi Mi Mix Fold, Çin dışına çıkıyor: Global pazar için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör

Xiaomi geçtiğimiz ayın sonlarında ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurmuştu. Mi Mix Fold olarak adlandırılan model şu anda sadece Çin'de satılıyor.

Ayrıca Bkz. "Oppo Smart Tag'in görüntüleri ortaya çıktı"

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı

Mi Mix Fold'un Çin dışında piyasaya sürülmeyeceğine yönelik bazı söylentiler vardı. Ancak gelen son bilgiler durumun hiç de böyle olmadığını gösteriyor.

Hintli duyumcu Mukul Sharma, IMEI veritabanında katlanabilir telefonun global versiyonunun model numarasını buldu. Cihaz uluslararası pazara M2011J18G model numarasıyla gelecek.

Tam Boyutta Gör

1.520 dolar başlangıç fiyatıyla satılıyor

Xiaomi Mi Mix Fold şirketin ana vatanı Çin'de 9.999 yuan (1.520 dolar) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Katlanabilir telefon 8.01 ve 6.52 inç olmak üzere iki AMOLED ekrana sahip.

Tam Boyutta Gör

Cihazın diğer özellikleri arasında Snapdragon 888 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı, 5.020 mAh pil, dört hoparlör ve üçlü kamera sistemi bulunuyor.

Xiaomi Mi Mix Fold, 108 megapiksel ana kamera ile donatıldı. Ayrıca kamerasında sıvı lens teknolojisini kullanan ilk telefon olma özelliği taşıyor.

https://twitter.com/stufflistings/status/1385054785565454342

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.