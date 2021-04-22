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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Mix Fold, Çin dışına çıkıyor: Global pazar için geri sayım başladı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk katlanabilir telefonunu çok yakında global pazarda piyasaya sürecek. Mi Mix Fold isimli model Çin'de 1.520 dolar başlangıç fiyatıyla satılıyor.
    22 Nisan 2021, 13:50 (20 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Mix Fold, Çin dışına çıkıyor: Global pazar için geri sayım başladı
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    Xiaomi geçtiğimiz ayın sonlarında ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurmuştu. Mi Mix Fold olarak adlandırılan model şu anda sadece Çin'de satılıyor.

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    Mi Mix Fold'un Çin dışında piyasaya sürülmeyeceğine yönelik bazı söylentiler vardı. Ancak gelen son bilgiler durumun hiç de böyle olmadığını gösteriyor.

    Hintli duyumcu Mukul Sharma, IMEI veritabanında katlanabilir telefonun global versiyonunun model numarasını buldu. Cihaz uluslararası pazara M2011J18G model numarasıyla gelecek.

    Xiaomi Mi Mix Fold, Çin dışına çıkıyor: Global pazar için geri sayım başladı
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    1.520 dolar başlangıç fiyatıyla satılıyor

    Xiaomi Mi Mix Fold şirketin ana vatanı Çin'de 9.999 yuan (1.520 dolar) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Katlanabilir telefon 8.01 ve 6.52 inç olmak üzere iki AMOLED ekrana sahip.

    Xiaomi Mi Mix Fold, Çin dışına çıkıyor: Global pazar için geri sayım başladı
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    Cihazın diğer özellikleri arasında Snapdragon 888 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı, 5.020 mAh pil, dört hoparlör ve üçlü kamera sistemi bulunuyor.

    Xiaomi Mi Mix Fold, 108 megapiksel ana kamera ile donatıldı. Ayrıca kamerasında sıvı lens teknolojisini kullanan ilk telefon olma özelliği taşıyor. 



    https://twitter.com/stufflistings/status/1385054785565454342
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