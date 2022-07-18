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    Xiaomi Mi TV ES 2022 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni ürünler ile ürün gamını çeşitlendirmeye devam ediyor. Firma şimdi de oyuncuları hedefleyen Xiaomi Mi TV ES 2022 televizyon modelini tanıttı.
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    Xiaomi Mi TV ES 2022 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden Xiaomi, yeni oyuncu televizyonu Xiaomi TV ES Pro 2022 modelini tanıttı. 55, 65 ve 75 inç ekran seçenekleri ile gelen yeni televizyon, bu yılın başlarında piyasaya sürülen 86 inç boyutunda Xiaomi TV ES Pro TV modelinin uygun fiyatlı bir sürümü olacak.  

    Xiaomi TV ES Pro 2022 neler sunuyor?

    DCI-P3 renk gamının yüzde 94’ünü kapsayan 120Hz 4K LED bir ekrana sahip olan Xiaomi TV ES Pro 2022, 700 nit’e kadar parlaklık ve renk hatalarını azaltmak için şirket tarafından geliştirilen özel algoritmalar ile profesyonel bir renk doğruluğu sunacak. Bununla birlikte metalden oluşan ayak ve ekran çerçeveleri ile gelen yeni televizyon, yüzde 97,4’e varan bir ekran gövde oranı ile ekran bütünlüğünü arttırmayı hedefliyor.  

    Teknoloji tarafında Xiaomi TV ES Pro 2022, 120Hz yenileme hızı, MEMC, VRR, ALLM, FreeSync Premium sertifikası, 3GB RAM, Dolby Atmos destekli 25W hoparlörler ve 32GB depolama kapasitesini destekliyor. Gücünü ise dört çekirdekli Cortex-A73 işlemciden alan yeni cihaz, ayrıca HDMI 2.1 standardı ile yeni nesil konsollar için 4K 120Hz oyunculuğu da beraberinde getirecek.

    Şu an için yalnızca Çin pazarında satışa sunulan Xiaomi TV ES Pro 2022'nin 55 inçlik modeli 485 dolar, 65 inçlik modeli 635 dolar, 75 inçlik modeli ise 1035 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor.

    Xiaomi TV ES Pro 2022 özellikleri

    • Ekran: 178 derece görüntüleme açısına sahip 55 / 65 / 75 inç 4K ekran, HDR 10, Dolby Vision, MEMC, %94 DCI-P3 renk gamı, 700'e nit'e kadar parlaklık, VRR, ALLM, FreeSync Premium sertifikası
    • İşlemci: ARM Cortex-A73 CPU, Arm Mali-G52 MC1 GPU ve özel MediaTek APU ile dört çekirdekli MediaTek MT9617 işlemci
    • Bellek ve Depolama: 3 GB RAM, 32 GB depolama
    • İşletim Sistemi: PatchWall'lı Android TV 11
    • Ses: 25W (2 x 12,5w) hoparlörler, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, Sesli kontrol için mikrofon
    • Diğer Özellikler: Çift bantlı Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.0 LE, 2 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 2.0, S/PDIF, 3.5mm ses Jakı, Ethernet
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    juanmata09 4 gün önce

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