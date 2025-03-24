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    Xiaomi’nin yeni akıllı gözlüğü MIJIA 2 hafif tasarımı ve güçlü özellikleriyle geliyor

    Xiaomi, yeni nesil akıllı gözlüğü MIJIA Smart Audio Glasses 2 ile hem tasarımı hem de teknolojiyi bir adım ileri taşıyor. Gözlük, özel kampanya fiyatıyla yakında satışta olacak.

    Xiaomi’, MIJIA 2 akıllı gözlüğünü tanıttı: İşte özellikleri

    Xiaomi’nin merakla beklenen yeni nesil akıllı gözlüğü MIJIA Smart Audio Glasses 2, resmi olarak tanıtıldı. 26 Mart’ta başlayacak kitlesel fonlama kampanyasıyla satışa çıkacak olan gözlük, lansmana özel yaklaşık 140 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

    Bir önceki modele kıyasla hem tasarım hem de teknik tarafta önemli iyileştirmelerle gelen cihaz, artık çok daha ince ve hafif. 27,6 gramlık ağırlığıyla günlük kullanımda neredeyse yokmuş hissi verirken, yalnızca 5 mm kalınlığındaki saplarıyla da yüzde 30’a varan incelik sunuyor. Uzun süreli kullanımda burna binen yükü azaltmak için ağırlık dengesi de yeniden tasarlanmış.

    Dayanıklılık tarafında Xiaomi, 15 bin kez bükülmeye dayanıklı ultra esnek menteşe sistemiyle öne çıkıyor. Ayrıca ikinci nesil hızlı lens değiştirme mekanizması sayesinde kullanıcılar, tek elle camları kolayca değiştirebiliyor. Metalden titanyuma uzanan beş farklı çerçeve seçeneği de estetik çeşitlilik arayanlara hitap ediyor.

    Ses performansı da elden geçirilmiş. Dört mikrofonlu yeni sistem, hem arama kalitesini artırıyor hem de geliştirilmiş ses yalıtımı sayesinde daha net bir dinleme deneyimi sunuyor. Özel bir gizlilik modu ise ters ses dalgalarıyla dışarıya ses sızmasını önlemeye odaklanıyor. Bu özellik, Mijia uygulaması üzerinden kolayca açılıp kapatılabiliyor.

    Tek dokunuşla ses kaydı başlatma, IP54 toz ve suya dayanıklılık, sesli asistan desteği ve anlık ses paylaşımı gibi özelliklerle donatılan gözlük, pil ömrüyle de dikkat çekiyor. Tek şarjla 12 saate kadar müzik dinlenebiliyor, 9 saat kesintisiz konuşma yapılabiliyor. Sadece 10 dakikalık hızlı şarjla ise 4 saatlik kullanım mümkün hale geliyor.

    Hem şık hem de işlevsel bu yeni model, Xiaomi'nin akıllı giyilebilir teknolojilerdeki iddiasını bir adım öteye taşıyor.

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    E
    emiristanbul 13 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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