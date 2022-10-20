Xiaomi 240 metre mesafeli ve çok fonksiyonlu fenerini duyurdu

Xiaomi MIJIA el feneri özellikleri ve fiyatı
Xiaomi MIJIA el feneri 240 metreye kadar etkili 1000 lumenlik bir parlaklık değerine sahip. 3 farklı modu ile ortama göre parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Üst kısım geniş açı ayarı için bir tekerleğe sahip. Ayrıca tepe lambası da teleskopik olarak odaklanabiliyor.
Fener olmasının yanı sıra arka kısmında emniyet kemeri kesmek için mini bir bıçak ve camları kırmak için de topuz yer alıyor. Manyetik kısmı ile metal yüzeylere tutturabilirsiniz. 3100mAh bataryası ile 90 saate kadar kullanılabilirken USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. 23$ karşılığı bağış toplayan fener 28$ olarak piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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