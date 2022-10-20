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    Xiaomi 240 metre mesafeli ve çok fonksiyonlu fenerini duyurdu

    Xiaomi MIJIA şarjlı el feneri 240 metreye kadar 1000 lümenlik aydınlatma yapabilirken emniyet kemeri kesme ve cam kırma gibi hayati fonksiyonlara da sahip.      
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    Xiaomi MIJIA el feneri
    Kullanıcı ara yüzü ile başladığı faaliyetlerine Xiaomi bugün geniş bir ekosistemle devam ediyor. Öyle ki el feneri bile bulabilmek mümkün. Xiaomi MIJIA el feneri çok fonksiyonlu olması ile dikkat çekiyor.

    Xiaomi MIJIA el feneri özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi MIJIA el feneri 240 metreye kadar etkili 1000 lumenlik bir parlaklık değerine sahip. 3 farklı modu ile ortama göre parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Üst kısım geniş açı ayarı için bir tekerleğe sahip. Ayrıca tepe lambası da teleskopik olarak odaklanabiliyor.

    Fener olmasının yanı sıra arka kısmında emniyet kemeri kesmek için mini bir bıçak ve camları kırmak için de topuz yer alıyor. Manyetik kısmı ile metal yüzeylere tutturabilirsiniz. 3100mAh bataryası ile 90 saate kadar kullanılabilirken USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. 23$ karşılığı bağış toplayan fener 28$ olarak piyasaya sürülecek.

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    necoinside 1 gün önce

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