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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip'in bir özelliği daha doğrulandı

    Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mix Flip yavaş yavaş netleşmeye başladı. Galaxy Z Flip 5'e rakip olacak model, daha büyük pil ve telefoto lense sahip olacak.
    Xiaomi Mix Flip'in bir özelliği daha doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bir süredir Mix Flip ve Mix Fold 4 modelleri ile gündemde. Kaçıranlar için Xiaomi'nin ilk kapaklı telefonu olacak Mix Flip, bu yılın Ocak ayında MIIT sertifikasyon sitesinde doğrulanmış ve bazı özellikleri netleşmişti. Ancak uydu iletişimi gibi bazı planlar rafa kaldırılmış olabilir. İşte tüm bildiklerimiz...

    Daha büyük pil ve telefoto lens

    Digital Chat Station'dan gelen son bilgiler, Xiaomi Mix Flip'te herhangi bir uydu iletişimi özelliği yer almadığını söylüyor. Bunun yerine kapaklı model, telefoto kamera ve daha büyük bir pil kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Bu aşamada pil kapasitesi açıklanmadı ancak 50MP birincil kamera ve 3x zoom destekli bir telefoto sensöre işaret edildi. Ayrıca cihazın iç ve menteşe bölümünde sıfır kırışıklık gibi bazı gelişmeler bulunacak. 

    Yukarıda belirttiğimiz gibi Xiaomi Mix Flip'in Mix Fold 4 ile birlikte lanse edilmesi bekleniyor. Daha önce Xiaomi ve Honor, hem kapaklı hem de yatay katlanabilir telefonlar sunan Samsung, Huawei ve diğer Çinli üreticilere kıyasla yalnızca kitap tarzı tasarıma yönelmişti. DCS'ye göre Mix Fold 4 son derece ince ve hafif olacak. Ayrıca periskop lens de dahil olmak üzere 50MP dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı belirtiliyor.

    Yonga seti bölümünde ise her iki model benzer donanımda karşımıza çıkacak. Tıpkı Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 modellerinde olduğu gibi Mix serisi özelinde Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile karşılaşacağız. Xiaomi Mix Flip'in diğer özellikleri ise şu an için belirsiz. Ancak kuvvetle muhtemel Mix Fold serisinin ince ve hafif yapısını koruyacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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