Xiaomi Mix Flip'in bir özelliği daha doğrulandı

Daha büyük pil ve telefoto lens
Digital Chat Station'dan gelen son bilgiler, Xiaomi Mix Flip'te herhangi bir uydu iletişimi özelliği yer almadığını söylüyor. Bunun yerine kapaklı model, telefoto kamera ve daha büyük bir pil kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Bu aşamada pil kapasitesi açıklanmadı ancak 50MP birincil kamera ve 3x zoom destekli bir telefoto sensöre işaret edildi. Ayrıca cihazın iç ve menteşe bölümünde sıfır kırışıklık gibi bazı gelişmeler bulunacak.
Yukarıda belirttiğimiz gibi Xiaomi Mix Flip'in Mix Fold 4 ile birlikte lanse edilmesi bekleniyor. Daha önce Xiaomi ve Honor, hem kapaklı hem de yatay katlanabilir telefonlar sunan Samsung, Huawei ve diğer Çinli üreticilere kıyasla yalnızca kitap tarzı tasarıma yönelmişti. DCS'ye göre Mix Fold 4 son derece ince ve hafif olacak. Ayrıca periskop lens de dahil olmak üzere 50MP dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı belirtiliyor.
Yonga seti bölümünde ise her iki model benzer donanımda karşımıza çıkacak. Tıpkı Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 modellerinde olduğu gibi Mix serisi özelinde Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile karşılaşacağız. Xiaomi Mix Flip'in diğer özellikleri ise şu an için belirsiz. Ancak kuvvetle muhtemel Mix Fold serisinin ince ve hafif yapısını koruyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.