Xiaomi Mix Flip'in bir özelliği daha doğrulandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bir süredir Mix Flip ve Mix Fold 4 modelleri ile gündemde. Kaçıranlar için Xiaomi'nin ilk kapaklı telefonu olacak Mix Flip, bu yılın Ocak ayında MIIT sertifikasyon sitesinde doğrulanmış ve bazı özellikleri netleşmişti. Ancak uydu iletişimi gibi bazı planlar rafa kaldırılmış olabilir. İşte tüm bildiklerimiz...

Daha büyük pil ve telefoto lens

Digital Chat Station'dan gelen son bilgiler, Xiaomi Mix Flip'te herhangi bir uydu iletişimi özelliği yer almadığını söylüyor. Bunun yerine kapaklı model, telefoto kamera ve daha büyük bir pil kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Bu aşamada pil kapasitesi açıklanmadı ancak 50MP birincil kamera ve 3x zoom destekli bir telefoto sensöre işaret edildi. Ayrıca cihazın iç ve menteşe bölümünde sıfır kırışıklık gibi bazı gelişmeler bulunacak.

Yukarıda belirttiğimiz gibi Xiaomi Mix Flip'in Mix Fold 4 ile birlikte lanse edilmesi bekleniyor. Daha önce Xiaomi ve Honor, hem kapaklı hem de yatay katlanabilir telefonlar sunan Samsung, Huawei ve diğer Çinli üreticilere kıyasla yalnızca kitap tarzı tasarıma yönelmişti. DCS'ye göre Mix Fold 4 son derece ince ve hafif olacak. Ayrıca periskop lens de dahil olmak üzere 50MP dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı belirtiliyor.

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Yonga seti bölümünde ise her iki model benzer donanımda karşımıza çıkacak. Tıpkı Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 modellerinde olduğu gibi Mix serisi özelinde Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile karşılaşacağız. Xiaomi Mix Flip'in diğer özellikleri ise şu an için belirsiz. Ancak kuvvetle muhtemel Mix Fold serisinin ince ve hafif yapısını koruyacak.

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