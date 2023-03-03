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    Xiaomi Mix Fold 3 çıkış tarihi sızdırıldı: Yakında geliyor

    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Fold 3 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün cihazın çıkış tarihini içeren yeni bilgiler sızdırıldı. 
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    Xiaomi Mix Fold 3 çıkış tarihi sızdırıldı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce amiral gemisi Xiaomi 13 ailesini kullanıcılar ile buluşturan Xiaomi, bir sonraki akıllı telefonları Xiaomi 13 Ultra ve Xiaomi Mix Fold 3 için çalışmalara başladı. Bugün Digital Chat Station'dan gelen yeni bilgiler, Xiaomi Mix Fold 3 modelinin lansman tarihine ilişkin ilk detayları gün yüzüne çıkardı.

    Xiamoi Mix Fold 3 yakında geliyor

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılan Xiaomi Mix Fold 2, en ince katlanabilir akıllı telefonlardan biri olurken, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Şimdi Digital Chat Station, Xiaomi Mix Fold 3 modelinin selefi ile benzer zamanlarda yani 2023'ün ikinci yarısında vitrine çıkacağını söylüyor.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Xiaomi Mix Fold 2, USB 3.2 desteği, 16GB LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile kullanıcıların karşısında çıkacak. Cihaz hakkında bilinenler sınırlı olsa da, katlanabilir telefonun Galaxy Z Fold 5 ve OPPO Find N2 Fold gibi rakiplerini düşünürsek Xiaomi'nin önemli geliştirmeler ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. 

    Bilmeyenler için Xiaomi Mix Fold 2, 1914 x 2160 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip katlanabilir 8.02 inç AMOLED ana ekran, 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,56 inç AMOLED kapak ekranı ile tanıtıldı. Kaputun altında ise Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 12GB RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı ile destekleniyor.

    Bu noktada Xiaomi Mix Fold 3 kuvvetle muhtemel benzer ekran boyutları ve Snapdragon 8 Gen 2 platformu ile karşımıza çıkacak. Ancak bunu doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 4 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 17 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 19 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 22 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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