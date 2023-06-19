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    Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri netleşti: Kamera odaklı olacak

    Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 3 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün, merakla beklenen telefonun özellikleri ile ilgili bazı bilgiler belli oldu. İşte detaylar
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    Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri netleşti: Kamera odaklı olacak Tam Boyutta Gör
    Mix Fold 2 ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başaran Xiaomi, bir sonraki katlanabilir telefonu Mix Fold 3 üzerinde hazırlıklara başladı. Öyle ki Ağustos ayında vitrine çıkacak cihaz hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bugün, Xiaomi Mix Fold 3'ün kamera sensörleri dahil olmak üzere bazı kilit özellikleri gün yüzüne çıktı. 

    Xiaomi Mix Fold 3'ün özellikleri netleşmeye başladı

    Hatırlayacak olursak daha önceki sızıntılar, Xiaomi Mix Fold 3'ün FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan dahili 8,02 inç OLED ekrana sahip olacağını bizlere gösterdi. Cihazın dış bölümünde ise FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED kapak ekranı bulunacağından sizlere bahsetmiştik. 

    Bugün paylaşılan yeni raporda ise, Xiaomi Mix Fold 3'ün dörtlü bir kamera sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Bu sensörlerin detayları paylaşılmamış olsa da, biri portreler için 3,2x, diğeri ise 5x olmak üzere yakınlaştırma özelliği sunacak. Ayrıca yaklaşmakta olan telefonun IP sertifikası ve yeni bir su damlası menteşe tasarımından destek alacağı söyleniyor. Dolayısıyla artık daha dayanıklı olacağını söyleyebiliriz. 

    Fakat asıl gelişme bunlar değil. Xiaomi Mix Fold 3, LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak. Ek olarak Mix Fold 3'e benzer şekilde ince ve hafif bir tasarımda karşımıza çıkacak telefonun, ön tarafta ekran altı kamera, 67W kablolu ve 50W kablolu şarj desteğine sahip olması bekleniyor. 

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