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    Xiaomi'nin 4.000 mAh pili 17 dakikada dolduran hızlı şarj teknolojisi 2020'de geliyor

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği 100W hızlı şarj teknolojisi, şirketin 2020 yılında üretilecek olan akıllı telefon modellerinde kullanılacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'nin 4.000 mAh pili 17 dakikada dolduran hızlı şarj teknolojisi 2020'de geliyor
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    Akıllı telefonlarımızın en önemli özelliklerinden biri de ne kadar hızlı şarj oldukları diyebiliriz. Tüm şirketler kendi markaları adı altında hızlı şarj teknolojilerini geliştiriyorlar ve bunlardan biri de Xiaomi. Şirket önümüzdeki yıl 100W hızlı şarj teknolojisini akıllı telefonlarına entegre etmeyi planlıyor.

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    Hangi modelde olacağı belli değil

    Xiaomi'nin 100W hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayı, 17 dakikada tam olarak doldurabiliyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Xiaomi Geliştirici Konferansı'nda açıklamalar yapan şirket yetkilileri, ilk olarak 2019'un Mart ayında duyurulan bu teknolojinin, 2020 model Xiaomi akıllı telefonlarda kullanılabileceğine işaret ederek kullanıcıları heyecanlandırdılar.

    Super Charge Turbo olarak da adlandırılan bu teknolojinin, yüksek güvenlik ve koruma sunduğu açıklanırken, sadece 8 dakikalık bir şarjla yüzde 60'a varan bir pil doluluk oranı sağlanabildiği de ifade ediliyor.  Şu anda en hızlı şarj teknolojisinin Oppo şirketinin, 5 dakikada yüzde 27'lik şarj sunan Super VOOC 2.0 olduğunu da belirtelim. Xiaomi'nin 100W şarj özelliğini 2020 yılında piyasaya süreceği hangi akıllı telefon modeline ekleyeceği ise şimdilik belli değil.



    https://www.soyacincau.com/2019/11/20/xiaomi-100w-super-charge-turbo-charger-coming/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    V4LKyR 9 sa.
    100W peak güç herhalde, videoda genelde 70-85W arasında geziyor
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    DH Misafiri 11 sa.
    Iphone 11'e tam 5 kat fark atmışlar inanılmaz ama gerçek
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    hasanandnexus 1 gün
    Pillerin büyüküğü ve zamanla ölmemesi üzerine de geliştirmeler yapılsa keşke. İşlerine gelmiyor sanırım.
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    Musty3535123 1 gün
    biz 2013 ten beri boşuna demiyoruz; xiaomi candır, gerisi heyecan..
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    Conqueror26 1 gün
    Hâlâ bu teknolojiyi bekliyorum. Çok pahalı olmazsa almama sebep olacak kadar iyi bir gelişme.
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