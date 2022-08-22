Xiaomi'nin destek vermeyi sonlandıracağı 12 akıllı telefon modeli belli oldu

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Xiaomi, MIUI 14 ve Android 13 güncellemesi almayacak olan akıllı telefonlar listesini genişletti. Bir gün önce yayınlanan bilgilere göre, şirket Ekim ayından itibaren Redmi yan markasının en az 9 cihazını ve kendi üretimi olan üç akıllı telefonu desteklemeyi bırakacak.

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31 Ekim 2022 tarihinden itibaren çoğu güncellemenin aşağıdaki Redmi ve Xiaomi akıllı telefon modellerine gönderilmeyeceği resmen açıklandı.

Desteği kesilecek Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 4G

Redmi 9T

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Yukarıda listelenen cihazlar güvenlik yamalarını almaya devam edecek. Ancak listedeki akıllı telefon sahiplerinin MIUI 14 ve Android 13 güncellemelerini maalesef ki unutması gerekiyor.

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