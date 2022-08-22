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    Xiaomi'nin destek vermeyi sonlandıracağı 12 akıllı telefon modeli belli oldu

    Yaşam döngüsü Ekim sonunda sona erecek olan Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların listesi ortaya çıktı. İşte yeni güncellemeleri alamayacak cihazlar.              
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    Xiaomi'nin destek vermeyi sonlandıracağı telefonlar belli oldu
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    Xiaomi, MIUI 14 ve Android 13 güncellemesi almayacak olan akıllı telefonlar listesini genişletti. Bir gün önce yayınlanan bilgilere göre, şirket Ekim ayından itibaren Redmi yan markasının en az 9 cihazını ve kendi üretimi olan üç akıllı telefonu desteklemeyi bırakacak.

    31 Ekim 2022 tarihinden itibaren çoğu güncellemenin aşağıdaki Redmi ve Xiaomi akıllı telefon modellerine gönderilmeyeceği resmen açıklandı.

    Desteği kesilecek Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar

    • Redmi Note 9 Pro 5G
    • Redmi Note 9 5G
    • Redmi Note 9T
    • Redmi Note 9 4G
    • Redmi 9T
    • Redmi 10X Pro
    • Redmi 10X 5G
    • Redmi K30S Ultra
    • Redmi K30 Ultra
    • Xiaomi Mi 10T Lite
    • Xiaomi Mi 10T
    • Xiaomi Mi 10T Pro

    Yukarıda listelenen cihazlar güvenlik yamalarını almaya devam edecek. Ancak listedeki akıllı telefon sahiplerinin MIUI 14 ve Android 13 güncellemelerini maalesef ki unutması gerekiyor.

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