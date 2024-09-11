Xiaomi’nin yeni tabletleri için çıkış tarihi netleşiyor

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Xiaomi’nin yeni Pad 7 serisi tabletlerinin hazırlık aşamasında olduğu bilgisi duyumcular tarafından ortaya atıldı. İlk etapta iki modelin tanıtılması bekleniyor: Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro. Bu tabletlerin, Ekim ayında Xiaomi 15 serisi ile birlikte tanıtılması öngörülüyor. Çin’in 3C otoritesinden alınan sertifikalar da bu modellerin piyasaya sürülmesinin yakın olduğuna işaret ediyor. Sertifikaya göre, "2410CRP4CC" ve "24091RPADC" model numaralarına sahip iki yeni tablet 45W ve 67W hızlı şarj desteği sunacak. Söylentilere göre, Xiaomi Pad 7 Pro’nun 67W şarj kapasitesine sahip olacağı, standart Pad 7 modelinin ise 45W ile geleceği belirtiliyor.

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Her iki tabletin de Qualcomm’un güçlü işlemcileriyle donatılması bekleniyor. Xiaomi Pad 7 modelinin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacağı, Pad 7 Pro modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, her iki cihazın da 144Hz yenileme hızına sahip 11 inç 3K çözünürlükte LCD ekranla geleceği öne sürülüyor. Öte yandan, Xiaomi Pad 7 Pro’nun markanın ilk OLED ekranlı tableti olabileceği yönünde iddialar mevcut. Bu durum, cihazın görüntü kalitesini artırsa da üretim maliyetlerini yükseltebilir ve dolayısıyla satış fiyatına yansıyabilir.

Tabletlerin HyperOS 2.0 işletim sistemiyle çalışacağı ve Android 15 tabanlı olacağı belirtiliyor. Ayrıca, her iki modelin de 10.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geleceği söyleniyor. Bunun yanı sıra, Xiaomi Pad 7 serisinin Xiaomi SU7 otomobil modeliyle uyumlu olması bekleniyor. Bu uyumluluk sayesinde arka koltukta kontrol ve eğlence seçenekleri sunulacak; örneğin yolcu koltuğunu ayarlama, klima kontrolü ve navigasyon gibi fonksiyonlar yönetilebilecek.

Xiaomi’nin, Xiaomi 15 serisini Ekim ayının dördüncü haftasında Çin’de tanıtması planlanıyor. Xiaomi Pad 7 serisinin de bu tanıtımla birlikte duyurulması ve diğer ekosistem ürünleriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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