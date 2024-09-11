Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi’nin yeni tabletleri için çıkış tarihi netleşiyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı tablet modelleri Pad 7 ve Pad 7 Pro’nun çıkış tarihleri hakkında net bilgiler gelmeye başladı.

    Xiaomi’nin yeni tabletleri için çıkış tarihi netleşiyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin yeni Pad 7 serisi tabletlerinin hazırlık aşamasında olduğu bilgisi duyumcular tarafından ortaya atıldı. İlk etapta iki modelin tanıtılması bekleniyor: Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro. Bu tabletlerin, Ekim ayında Xiaomi 15 serisi ile birlikte tanıtılması öngörülüyor. Çin’in 3C otoritesinden alınan sertifikalar da bu modellerin piyasaya sürülmesinin yakın olduğuna işaret ediyor. Sertifikaya göre, "2410CRP4CC" ve "24091RPADC" model numaralarına sahip iki yeni tablet 45W ve 67W hızlı şarj desteği sunacak. Söylentilere göre, Xiaomi Pad 7 Pro’nun 67W şarj kapasitesine sahip olacağı, standart Pad 7 modelinin ise 45W ile geleceği belirtiliyor.

    Her iki tabletin de Qualcomm’un güçlü işlemcileriyle donatılması bekleniyor. Xiaomi Pad 7 modelinin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacağı, Pad 7 Pro modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, her iki cihazın da 144Hz yenileme hızına sahip 11 inç 3K çözünürlükte LCD ekranla geleceği öne sürülüyor. Öte yandan, Xiaomi Pad 7 Pro’nun markanın ilk OLED ekranlı tableti olabileceği yönünde iddialar mevcut. Bu durum, cihazın görüntü kalitesini artırsa da üretim maliyetlerini yükseltebilir ve dolayısıyla satış fiyatına yansıyabilir.

    Tabletlerin HyperOS 2.0 işletim sistemiyle çalışacağı ve Android 15 tabanlı olacağı belirtiliyor. Ayrıca, her iki modelin de 10.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geleceği söyleniyor. Bunun yanı sıra, Xiaomi Pad 7 serisinin Xiaomi SU7 otomobil modeliyle uyumlu olması bekleniyor. Bu uyumluluk sayesinde arka koltukta kontrol ve eğlence seçenekleri sunulacak; örneğin yolcu koltuğunu ayarlama, klima kontrolü ve navigasyon gibi fonksiyonlar yönetilebilecek.

    Xiaomi’nin, Xiaomi 15 serisini Ekim ayının dördüncü haftasında Çin’de tanıtması planlanıyor. Xiaomi Pad 7 serisinin de bu tanıtımla birlikte duyurulması ve diğer ekosistem ürünleriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pierre loti"ye nasıl gidilir metrobüs call of duty black ops 2 türkçe yama ayran kilo aldırır mı bilkent çap dgs ile mühendisliğe geçiş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    TCL 30 SE
    TCL 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız