Xiaomi’nin yeni tabletleri için çıkış tarihi netleşiyor

Xiaomi’nin yeni Pad 7 serisi tabletlerinin hazırlık aşamasında olduğu bilgisi duyumcular tarafından ortaya atıldı. İlk etapta iki modelin tanıtılması bekleniyor: Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro. Bu tabletlerin, Ekim ayında Xiaomi 15 serisi ile birlikte tanıtılması öngörülüyor. Çin’in 3C otoritesinden alınan sertifikalar da bu modellerin piyasaya sürülmesinin yakın olduğuna işaret ediyor. Sertifikaya göre, "2410CRP4CC" ve "24091RPADC" model numaralarına sahip iki yeni tablet 45W ve 67W hızlı şarj desteği sunacak. Söylentilere göre, Xiaomi Pad 7 Pro’nun 67W şarj kapasitesine sahip olacağı, standart Pad 7 modelinin ise 45W ile geleceği belirtiliyor.
Her iki tabletin de Qualcomm’un güçlü işlemcileriyle donatılması bekleniyor. Xiaomi Pad 7 modelinin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacağı, Pad 7 Pro modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, her iki cihazın da 144Hz yenileme hızına sahip 11 inç 3K çözünürlükte LCD ekranla geleceği öne sürülüyor. Öte yandan, Xiaomi Pad 7 Pro’nun markanın ilk OLED ekranlı tableti olabileceği yönünde iddialar mevcut. Bu durum, cihazın görüntü kalitesini artırsa da üretim maliyetlerini yükseltebilir ve dolayısıyla satış fiyatına yansıyabilir.
Tabletlerin HyperOS 2.0 işletim sistemiyle çalışacağı ve Android 15 tabanlı olacağı belirtiliyor. Ayrıca, her iki modelin de 10.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geleceği söyleniyor. Bunun yanı sıra, Xiaomi Pad 7 serisinin Xiaomi SU7 otomobil modeliyle uyumlu olması bekleniyor. Bu uyumluluk sayesinde arka koltukta kontrol ve eğlence seçenekleri sunulacak; örneğin yolcu koltuğunu ayarlama, klima kontrolü ve navigasyon gibi fonksiyonlar yönetilebilecek.
Xiaomi’nin, Xiaomi 15 serisini Ekim ayının dördüncü haftasında Çin’de tanıtması planlanıyor. Xiaomi Pad 7 serisinin de bu tanıtımla birlikte duyurulması ve diğer ekosistem ürünleriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.