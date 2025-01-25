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    Xiaomi önemli bir hata yüzünden 30.000 SU7 modelini geri çağırdı

    Elektrikli otomobil pazarına etkileyici bir giriş yapan Xiaomi, en popüler araçlarından biri olan SU7’yi tespit edilen önemli bir problemden dolayı geri çağırma sürecine aldı.

    Xiaomi önemli bir hata yüzünden 30.000 SU7 modelini geri çağırdı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, SU7 model elektrikli sedan araçlarının bir kısmını etkileyen otonom park sistemi sorununu çözmek için kapsamlı bir geri çağırma programı başlattı. Toplamda 30,931 aracın dahil olduğu bu geri çağırma, 2024 yılının şubat ve kasım ayları arasında üretilen SU7 Standart modellerini kapsıyor. Sorun, araçların otonom park sistemindeki bir yazılım hatasından kaynaklanıyor ve park sırasında beklenmeyen kazalara yol açabiliyor.

    İlk olarak Kasım 2024’te bir kullanıcının aracının park sırasında beklenmedik hareketler sergilediğini bildirmesiyle ortaya çıkan sorun, Xiaomi’nin yaptığı incelemeler sonucu netlik kazandı. Araştırmalar, sistemin bulut tabanlı senkronizasyonunda oluşan bir zamanlama hatasının park sistemi algoritmalarını etkilediğini gösterdi. Bu hata, sensörlerin doğru algılama yapamamasına neden olarak çizikler ve çarpışmalarla sonuçlanan park manevralarına yol açtı.

    Xiaomi, bu durumu düzeltmek için hızlı bir şekilde harekete geçerek hem bulut altyapısında iyileştirmeler yaptı hem de park sistemine ek güvenlik önlemleri ekledi. Yapılan düzenlemelerin ardından, problemin tekrar etme olasılığının tamamen ortadan kalktığı açıklandı. Şirket, çözümün güvenilirliğini iki ay boyunca kapsamlı testlerle doğruladı.

    Geri çağırma süreci, araç sahiplerinin minimum zahmetle sorunlarını çözmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. Xiaomi, bir servis merkezine gitmeye gerek kalmadan, araç sahiplerinin internet üzerinden alabileceği ücretsiz bir yazılım güncellemesi sunuyor. Bu güncelleme, araçların dahili bağlantı sistemi aracılığıyla doğrudan indirilebiliyor ve kolayca kurulabiliyor. Güncelleme süreci hakkında araç sahiplerine gerekli bildirimler gönderiliyor.

    Bu hamle, Xiaomi’nin müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha gösterirken, otonom araç teknolojilerinde karşılaşılan yazılım hatalarının ciddiyetini de gözler önüne seriyor. Geri çağırma kapsamında yer alan araç sahiplerinin, bildirilen güncellemeyi en kısa sürede yüklemeleri öneriliyor.

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