iPhone 14 ile popüler olan uydu özelliği Android telefonlara geliyor!

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde, hücresel ağın ve Wi-Fi'nin kapsama alanı dışındayken acil iletişim için uydu bağlantısı özelliğini kullanıma almıştı. Şimdi bu özellik Android dünyasına yayılıyor.

Qualcomm, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Xiaomi, Oppo, Vivo, Motorola, Nothing ve Honor dahil olmak üzere çok sayıda telefon üreticisinin telefonlarına uydu iletişim yetenekleri getirdiğini duyurdu. Ancak üreticiler, bu özelliklere ilk olarak hangi cihazların sahip olacağını ve şirketlerin bunları ne zaman piyasaya süreceği şimdilik belirsiz. Fakat muhtemelen yeni üst seviye modellerde bu özelliği sıklıkla göreceğiz gibi görünüyor.

Uydu bağlantısı Android telefonlara geliyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm, geçen ay Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) uydu servis sağlayıcısı Iridium ile ortaklık kurarak Snapdragon Satellite teknolojisini tanıtmıştı. Bu çözümü kullanarak akıllı telefonlar, acil durumlarda iletişim için uyduları kullanabiliyor. Bu iletişim iki yönlü çalışıyor fakat mesajlaşma gibi düşük veri boyutlarında gerçekleşiyor.

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Qualcomm, Snapdragon Satellite'in yakında çıkacak olan yeni 5G RF modemlerinde ve akıllı telefonlar için hazırladığı yeni işlemci serilerinde kullanacağını söyledi. Qualcomm’un bahsettiği yeni işlemci aileleri Snapdragon 8 serisinden Snapdragon 4 serisine kadar uzanıyor. Dolayısıyla giriş seviyesi Android telefonlarda da uydu bağlantısını görebiliriz.

Qualcomm ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Francesco Grilli yaptığı açıklamada. "Snapdragon Satellite'ı yeni nesil cihazlara dahil eden ortaklarımız olgun ve ticari olarak mevcut küresel LEO takımyıldızı sayesinde uydu mesajlaşma özellikleri sunabilecekler. Bu da dünyanın dört bir yanındaki abonelerin acil servis sağlayıcılarıyla veya aile ve arkadaşlarıyla açık havada iletişim kurmasına olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

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Xiaomi, Oppo ve dahasına uydu iletişim özelliği geliyor