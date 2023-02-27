iPhone 14 ile popüler olan uydu özelliği Android telefonlara geliyor!

Qualcomm, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Xiaomi, Oppo, Vivo, Motorola, Nothing ve Honor dahil olmak üzere çok sayıda telefon üreticisinin telefonlarına uydu iletişim yetenekleri getirdiğini duyurdu. Ancak üreticiler, bu özelliklere ilk olarak hangi cihazların sahip olacağını ve şirketlerin bunları ne zaman piyasaya süreceği şimdilik belirsiz. Fakat muhtemelen yeni üst seviye modellerde bu özelliği sıklıkla göreceğiz gibi görünüyor.
Uydu bağlantısı Android telefonlara geliyor
Qualcomm, Snapdragon Satellite'in yakında çıkacak olan yeni 5G RF modemlerinde ve akıllı telefonlar için hazırladığı yeni işlemci serilerinde kullanacağını söyledi. Qualcomm’un bahsettiği yeni işlemci aileleri Snapdragon 8 serisinden Snapdragon 4 serisine kadar uzanıyor. Dolayısıyla giriş seviyesi Android telefonlarda da uydu bağlantısını görebiliriz.
Qualcomm ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Francesco Grilli yaptığı açıklamada. "Snapdragon Satellite'ı yeni nesil cihazlara dahil eden ortaklarımız olgun ve ticari olarak mevcut küresel LEO takımyıldızı sayesinde uydu mesajlaşma özellikleri sunabilecekler. Bu da dünyanın dört bir yanındaki abonelerin acil servis sağlayıcılarıyla veya aile ve arkadaşlarıyla açık havada iletişim kurmasına olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.Kaynakça https://techcrunch.com/2023/02/26/xiaomi-oppo-and-vivo-are-bringing-satellite-communication-to-their-devices-through-qualcomm/ https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/02/qualcomm-and-leading-global-smartphone-manufacturers-collaborate Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.