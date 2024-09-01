Xiaomi Pad 7 yakında geliyor: OLED ekran, 120W hızlı şarj ve daha fazlası

Xiaomi Pad 7 serisinin OLED modeli doğrulandı
Son raporlara göre Xiaomi Pad 7 serisinin önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Seride yer alacak modeller ise henüz netleşmedi. Ancak Pad 6 serisinde olduğu gibi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro ve Pad 7 Max modellerinden oluşması muhtemel. Yeni sızıntıda ise, bunlar arasından iki modelin Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.
Ayrıca bu tabletler LCD ekran kullanacak ve 11 inç ile 12 inç arasında ölçülere sahip olacak. Serideki üçüncü tabletin ise, 144 Hz yenileme hızına sahip 11 inçlik bir OLED ekranla tanıtılacağı gündemde. Bu modelde ise, 24GB RAM ve 120W hızlı şarj ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 veya Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile karşılaşacağız.
Daha önceki sızıntılar, Xiaomi Pad 7 serisinin 10.000mAh pil kapasitesi ve HyperOS 2.0 önceden yüklenmiş olarak geleceğini iddia etmişti. Ayrıca metal gövde ve daha ince ekran çerçevelerine işaret ediliyor. Kaçıranlar için Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, Snapdragon 870 ve 8+ Gen 1 platformları ile tanıtıldı. Üstelik her iki model de ön yüzünde LCD ekranla geliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi Pad 6 serisi, Nisan 2023'te tanıtıldı. Pad 7 serisinin ise en geç Nisan 2024'e kadar duyurulacağı belirtirliyor. Bu nedenle gelecekte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.