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    Xiaomi Pad 7 yakında geliyor: OLED ekran, 120W hızlı şarj ve daha fazlası

    Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinden oluşacak Xiaomi Pad 7 serisi için geri sayım başladı. Peki yeni nesil tabletler neler sunacak? OLED sürümünün özellikleri sızdırıldı. 
    Xiaomi Pad 7 yakında geliyor: OLED modeli doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Tablet pazarında daha fazla kullanıcıya erişmek isteyen Xiaomi, Nisan 2023'te tanıtılan Xiaomi Pad 6 modellerinin halefi için çalışmalarını tamamladı. Bu bağlamda Xiaomi Pad 7 serisinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak seride yer alacak modellerin bazı teknik detayları belli oldu.

    Xiaomi Pad 7 serisinin OLED modeli doğrulandı

    Son raporlara göre Xiaomi Pad 7 serisinin önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Seride yer alacak modeller ise henüz netleşmedi. Ancak Pad 6 serisinde olduğu gibi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro ve Pad 7 Max modellerinden oluşması muhtemel. Yeni sızıntıda ise, bunlar arasından iki modelin Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.

    Ayrıca bu tabletler LCD ekran kullanacak ve 11 inç ile 12 inç arasında ölçülere sahip olacak. Serideki üçüncü tabletin ise, 144 Hz yenileme hızına sahip 11 inçlik bir OLED ekranla tanıtılacağı gündemde. Bu modelde ise, 24GB RAM ve 120W hızlı şarj ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 veya Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile karşılaşacağız. 

    Daha önceki sızıntılar, Xiaomi Pad 7 serisinin 10.000mAh pil kapasitesi ve HyperOS 2.0 önceden yüklenmiş olarak geleceğini iddia etmişti. Ayrıca metal gövde ve daha ince ekran çerçevelerine işaret ediliyor. Kaçıranlar için Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, Snapdragon 870 ve 8+ Gen 1 platformları ile tanıtıldı. Üstelik her iki model de ön yüzünde LCD ekranla geliyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi Pad 6 serisi, Nisan 2023'te tanıtıldı. Pad 7 serisinin ise en geç Nisan 2024'e kadar duyurulacağı belirtirliyor. Bu nedenle gelecekte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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