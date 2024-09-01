Xiaomi Pad 7 yakında geliyor: OLED ekran, 120W hızlı şarj ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Tablet pazarında daha fazla kullanıcıya erişmek isteyen Xiaomi, Nisan 2023'te tanıtılan Xiaomi Pad 6 modellerinin halefi için çalışmalarını tamamladı. Bu bağlamda Xiaomi Pad 7 serisinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak seride yer alacak modellerin bazı teknik detayları belli oldu.

Xiaomi Pad 7 serisinin OLED modeli doğrulandı

Son raporlara göre Xiaomi Pad 7 serisinin önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Seride yer alacak modeller ise henüz netleşmedi. Ancak Pad 6 serisinde olduğu gibi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro ve Pad 7 Max modellerinden oluşması muhtemel. Yeni sızıntıda ise, bunlar arasından iki modelin Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.

Ayrıca bu tabletler LCD ekran kullanacak ve 11 inç ile 12 inç arasında ölçülere sahip olacak. Serideki üçüncü tabletin ise, 144 Hz yenileme hızına sahip 11 inçlik bir OLED ekranla tanıtılacağı gündemde. Bu modelde ise, 24GB RAM ve 120W hızlı şarj ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 veya Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile karşılaşacağız.

Daha önceki sızıntılar, Xiaomi Pad 7 serisinin 10.000mAh pil kapasitesi ve HyperOS 2.0 önceden yüklenmiş olarak geleceğini iddia etmişti. Ayrıca metal gövde ve daha ince ekran çerçevelerine işaret ediliyor. Kaçıranlar için Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, Snapdragon 870 ve 8+ Gen 1 platformları ile tanıtıldı. Üstelik her iki model de ön yüzünde LCD ekranla geliyor.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi Pad 6 serisi, Nisan 2023'te tanıtıldı. Pad 7 serisinin ise en geç Nisan 2024'e kadar duyurulacağı belirtirliyor. Bu nedenle gelecekte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Xiaomi Pad 7 yakında geliyor: OLED modeli doğrulandı