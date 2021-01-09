Xiaomi Redmi 9T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi’nin Redmi 9 serisini genişletme çalışmaları devam ediyor. Redmi 9 Power modelinden sonra şimdi de benzer özellikler sunan Redmi 9T akıllı telefon modeli giriş seviyesi için resmiyet kazandı.

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Xiaomi Redmi 9T özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Redmi 9T akıllı telefon modelinde 6.53 inçlik IPS LCD ekran Full HD çözünürlük sunuyor. Su damlası çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı oldukça agresif. Parmak izi okuyucu yan kısımda yer alıyor.

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Snapdragon 662 yonga setinden gücünü alan telefon modeline 4GB RAM/64GB depolama ve 6GB RAM/128GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. 6000mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Kızılötesi sensör, 10 Avro farkla opsiyonel NFC, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde özellikleri olan Redmi 9T için 159 Avro ve 189 Avro fiyat etiketleri belirlenmiş.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_9t_brings_snapdragon_662_6000mah_battery_for_159-news-47106.php

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