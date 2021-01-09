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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Redmi 9T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Redmi 9T akıllı telefon modelinde Snapdragon 662 yonga seti, 6000mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj, opsiyonel NFC, 48MP ana sensör gibi detaylar yer alıyor.
    1 gün
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Redmi 9T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Xiaomi’nin Redmi 9 serisini genişletme çalışmaları devam ediyor. Redmi 9 Power modelinden sonra şimdi de benzer özellikler sunan Redmi 9T akıllı telefon modeli giriş seviyesi için resmiyet kazandı.

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    Xiaomi Redmi 9T özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Redmi 9T akıllı telefon modelinde 6.53 inçlik IPS LCD ekran Full HD çözünürlük sunuyor. Su damlası çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı oldukça agresif. Parmak izi okuyucu yan kısımda yer alıyor.

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    Snapdragon 662 yonga setinden gücünü alan telefon modeline 4GB RAM/64GB depolama ve 6GB RAM/128GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. 6000mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Kızılötesi sensör, 10 Avro farkla opsiyonel NFC, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde özellikleri olan Redmi 9T için 159 Avro ve 189 Avro fiyat etiketleri belirlenmiş.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_9t_brings_snapdragon_662_6000mah_battery_for_159-news-47106.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    dodofran 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    159 avro hmm. yurt dışında bir asgari ücretli 10 tane kadar alabilir. bizde 1 tanesinin fiyatı asgari ücreti geçmezse seviniriz
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    KSB 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her yönüyle çok kusurlu bir telefon. Dede telefonu olmuş.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    sıktı artik bu 9 serisi
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir cihaz olmuş. Bu özelliklerin üstüne kablosuz şarj ve biraz daha küçük ekran eklendi mi alacağım bir telefon olur.
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    dodofran 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    159 avro hmm. yurt dışında bir asgari ücretli 10 tane kadar alabilir. bizde 1 tanesinin fiyatı asgari ücreti geçmezse seviniriz
    Yanıtla +6
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    the most important thing 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı deri tuzlar gibi tuzlamışlar.
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    mrthr3535 (murat hür) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    X 3 4 bize gelir 3-4 bin 😂
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