Xiaomi Redmi 9T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin Redmi 9 serisini genişletme çalışmaları devam ediyor. Redmi 9 Power modelinden sonra şimdi de benzer özellikler sunan Redmi 9T akıllı telefon modeli giriş seviyesi için resmiyet kazandı.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor
Xiaomi Redmi 9T özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Redmi 9T akıllı telefon modelinde 6.53 inçlik IPS LCD ekran Full HD çözünürlük sunuyor. Su damlası çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı oldukça agresif. Parmak izi okuyucu yan kısımda yer alıyor.
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Snapdragon 662 yonga setinden gücünü alan telefon modeline 4GB RAM/64GB depolama ve 6GB RAM/128GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. 6000mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj ile destekleniyor.
Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Kızılötesi sensör, 10 Avro farkla opsiyonel NFC, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde özellikleri olan Redmi 9T için 159 Avro ve 189 Avro fiyat etiketleri belirlenmiş.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_9t_brings_snapdragon_662_6000mah_battery_for_159-news-47106.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.