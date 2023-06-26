Xiaomi Redmi Book 15E, tamamen metal gövde ile geliyor

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Xiaomi Redmi Book 15E özellikleri
Xiaomi Redmi Book 15E fiyatı
Redmi Book 15E, 400 dolar başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı. i7 işlemcili modelin fiyatı; 456 dolar.
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D