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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Redmi Book 15E, tamamen metal gövde ile geliyor

    Xiaomi, ince ve hafif dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Tamamen metal gövdeli Redmi Book 15E, özellikleri, fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.              
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    Xiaomi Redmi Book 15E tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi Book 15E modelini tanıttı. En son Intel işlemci ile gelen yeni Redmi dizüstü bilgisayar, yalnızca 1.8kg ağırlığında, 18.9mm inceliğinde MacBook benzeri tasarımla geliyor. İşte Xiaomi Redmi Book 15E laptop özellikleri:

    Xiaomi Redmi Book 15E özellikleri

    Redmi Book 15E özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Redmi Book 15E, iş kullanıcılarına hitap ediyor. Laptop, FHD çözünürlük, DC karartma sunan 15.6 inç ekrana sahip. Intel i7-11390H ve i5-11320H işlemci seçenekleriyle gelen dizüstü, 16GB DDR4 RAM (3200MHz) ve 512GB SSD depolama alanı sunuyor. Laptop, 65w hızlı şarjı destekleyen 46Wh batarya ile güçlendirilmiş. Xiaomi, bilgisayarın 30 dakikada yüzde 50 şarj olduğunu söylüyor.

    Xiaomi Redmi Book 15E fiyatı

    Redmi Book 15E, 400 dolar başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı. i7 işlemcili modelin fiyatı; 456 dolar.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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