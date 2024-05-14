Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro (2. Nesil), Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, daha önce Çin pazarında satışa sunduğu yeni elektrikli scooter'ı Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2. Nesil)'yu Türkiye'de satışa sundu. Daha güçlü motor ve daha yüksek menzil sunan scooter'ın özelliklerine yakından bakalım.

Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro (2. Nesil) özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro (2. Nesil), orijinal modele göre çeşitli iyileştirmelerle geliyor. Önceki modelde 700 W güç sunan motorun gücü arttırılacak 1000 W'a çıkarılmış. Ancak bu güç yasal sınırlamalar nedeniyle anlık olarak sunulabiliyor. Devamlı olarak ise 250 W güç sunuluyor. Scooter'ın maksimum hızı da yine yasal sınır olan 25 km/h.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro 2024'te, 468 Wh büyüklüğünde lityum iyon batarya yer alıyor. Scooter, bu batarya ile önceki modelden 10 km fazla olan 60 km menzil elde edebiliyor.

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Scooter'ın diğer özelliklerine baktığımızda, gidon üzerinde hız ve pil durumunu gösteren bir ekran, 10 inç genişletilmiş lastikler, otomatik ışık, yüksek mukavemetli karbon çelik kasa ve kolay taşıma için katlanabilir gövde gibi özellikler görüyoruz. Ayrıca, Xiaomi Home uygulamasıyla pil ve mesafe bilgilerini görüntülemek, ışığı kontrol etmek, motoru kilitlemek, far ayarı yapmak mümkün.

Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro (2. Nesil), Xiaomi'nin online mağazasında 26.499 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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Xiaomi Scooter 4 Pro (2. Nesil), Türkiye'de satışa sunuldu