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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro (2. Nesil), Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi, yeni elektrikli scooter'ı Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2. Nesil)'yu Türkiye'de satışa sundu. Daha güçlü motor ve daha yüksek menzil sunan scooter'ın özelliklerine yakından bakalım.
    Xiaomi Scooter 4 Pro (2. Nesil), Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, daha önce Çin pazarında satışa sunduğu yeni elektrikli scooter'ı Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2. Nesil)'yu Türkiye'de satışa sundu. Daha güçlü motor ve daha yüksek menzil sunan scooter'ın özelliklerine yakından bakalım.

    Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro (2. Nesil) özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Scooter 4 Pro (2. Nesil), Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro (2. Nesil), orijinal modele göre çeşitli iyileştirmelerle geliyor.  Önceki modelde 700 W güç sunan motorun gücü arttırılacak 1000 W'a çıkarılmış. Ancak bu güç yasal sınırlamalar nedeniyle anlık olarak sunulabiliyor. Devamlı olarak ise 250 W güç sunuluyor. Scooter'ın maksimum hızı da yine yasal sınır olan 25 km/h.
    Xiaomi Scooter 4 Pro (2. Nesil), Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro 2024'te, 468 Wh büyüklüğünde lityum iyon batarya yer alıyor. Scooter, bu batarya ile önceki modelden 10 km fazla olan 60 km menzil elde edebiliyor. 

    Scooter'ın diğer özelliklerine baktığımızda, gidon üzerinde hız ve pil durumunu gösteren bir ekran, 10 inç genişletilmiş lastikler, otomatik ışık, yüksek mukavemetli karbon çelik kasa ve kolay taşıma için katlanabilir gövde gibi özellikler görüyoruz. Ayrıca, Xiaomi Home uygulamasıyla pil ve mesafe bilgilerini görüntülemek, ışığı kontrol etmek, motoru kilitlemek, far ayarı yapmak mümkün.

    Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro (2. Nesil), Xiaomi'nin online mağazasında 26.499 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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