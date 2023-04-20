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    Xiaomi Sound Move üst seviye hoparlör duyuruldu

    Xiaomi Sound Move kablosuz hoparlör modeli şık tasarımının yanında Harman Kardon tarafından optimize edilmiş sürücü ve pasif radyatörleri ile ses kalitesini de yukarı taşıyor.
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    Xiaomi Sound Move özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Her alanda olduğu gibi kablosuz hoparlör alanında da önemli bir paya sahip olan Xiaomi, biraz daha estetik ve ses kalitesine odaklandığı yeni modelini duyurdu. Xiaomi Sound Move üst seviyeye hitap ediyor.

    Xiaomi Sound Move özellikleri ve fiyatı

    Dörtgen prizma tasarımına sahip olan Xiaomi Sound Move akıllı hoparlör alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Gövde IP66 ile suya ve toza dayanıklı. Kenar kısmında dokunmatik hassasiyetli tuşlar ve özel dijital asistan butonu yer alıyor.

    2 adet 7.5W sürücü ve 2 adet pasif radyatör Harman Kardon tarafından optimize edilmiş. 4150mAh batarya sayesinde hoparlör 21 saate kadar kullanılabiliyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı sayesinde gecikmesiz ve çoklu bağlantılar yapılabiliyor. LHDC desteği de olan Xiaomi Sound Move hoparlör modeli 102$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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    emrahmt 1 saat önce

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    M
    Mehmet Akif 007 5 saat önce

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    M
    Mehmet Akif 007 5 saat önce

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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