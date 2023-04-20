Xiaomi Sound Move üst seviye hoparlör duyuruldu

Tam Boyutta Gör Her alanda olduğu gibi kablosuz hoparlör alanında da önemli bir paya sahip olan Xiaomi, biraz daha estetik ve ses kalitesine odaklandığı yeni modelini duyurdu. Xiaomi Sound Move üst seviyeye hitap ediyor.

Xiaomi Sound Move özellikleri ve fiyatı

Dörtgen prizma tasarımına sahip olan Xiaomi Sound Move akıllı hoparlör alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Gövde IP66 ile suya ve toza dayanıklı. Kenar kısmında dokunmatik hassasiyetli tuşlar ve özel dijital asistan butonu yer alıyor.

Xiaomi TV Master 86 inç mini LED TV duyuruldu 14 sa. önce eklendi

2 adet 7.5W sürücü ve 2 adet pasif radyatör Harman Kardon tarafından optimize edilmiş. 4150mAh batarya sayesinde hoparlör 21 saate kadar kullanılabiliyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı sayesinde gecikmesiz ve çoklu bağlantılar yapılabiliyor. LHDC desteği de olan Xiaomi Sound Move hoparlör modeli 102$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Xiaomi Sound Move tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı