Xiaomi Sound Move üst seviye hoparlör duyuruldu

Xiaomi Sound Move özellikleri ve fiyatı
Dörtgen prizma tasarımına sahip olan Xiaomi Sound Move akıllı hoparlör alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Gövde IP66 ile suya ve toza dayanıklı. Kenar kısmında dokunmatik hassasiyetli tuşlar ve özel dijital asistan butonu yer alıyor.
2 adet 7.5W sürücü ve 2 adet pasif radyatör Harman Kardon tarafından optimize edilmiş. 4150mAh batarya sayesinde hoparlör 21 saate kadar kullanılabiliyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı sayesinde gecikmesiz ve çoklu bağlantılar yapılabiliyor. LHDC desteği de olan Xiaomi Sound Move hoparlör modeli 102$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)