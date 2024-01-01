Xiaomi SU7, Xiaomi mağazalarında görücüye çıktı

2024'ün ilk yarısında seri üretime geçilecek
Xiaomi, elektrikli araç üretimi alanına girerek iş modelini genişletmeyi sürdürüyor. 2024’ün ilk yarısında SU7’nin seri üretimine geçilmesi planlanıyor. SU7 ailesi, Xiaomi adına BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd) tarafından üretilecek. SU7, ilk olarak Pekin’de Xiaomi Sicence and Technology Park adı verilen Xiaomi mağazasında görüldü. Model, Çin’deki diğer Xiaomi büyük mağazalarda da sergilenecek.
Mağazalara ilk sergi aracı olarak gelecek
SU7, piyasaya sürülmeden önce Xiaomi mağazalarına sergi aracı olarak gelecek. İlk sergilenecek arabaların 2024 ilk çeyreğine kadar Xiaomi mağazalarına ulaşması bekleniyor. HyperOS üzerinde çalışan elektrikli aracın Aqua Blue, Verdant Green ve Mineral Grey olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.