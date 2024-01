Xiaomi SU7, Xiaomi mağazalarında görücüye çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi SU7 elektrikli araba, Çin’deki mağazalarda yerini almaya başladı. 28 Aralık’ta resmî lansmanı gerçekleştirilen araç, çok geçmeden ilk Xiaomi mağazasında sergilenmeye başladı. SU7, 495 kW elektrikli motoru ve 800km menzil sağlayan 101 kWh CATL Qilin bataryaya sahip.

2024'ün ilk yarısında seri üretime geçilecek

Xiaomi, elektrikli araç üretimi alanına girerek iş modelini genişletmeyi sürdürüyor. 2024’ün ilk yarısında SU7’nin seri üretimine geçilmesi planlanıyor. SU7 ailesi, Xiaomi adına BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd) tarafından üretilecek. SU7, ilk olarak Pekin’de Xiaomi Sicence and Technology Park adı verilen Xiaomi mağazasında görüldü. Model, Çin’deki diğer Xiaomi büyük mağazalarda da sergilenecek.

Mağazalara ilk sergi aracı olarak gelecek

SU7, piyasaya sürülmeden önce Xiaomi mağazalarına sergi aracı olarak gelecek. İlk sergilenecek arabaların 2024 ilk çeyreğine kadar Xiaomi mağazalarına ulaşması bekleniyor. HyperOS üzerinde çalışan elektrikli aracın Aqua Blue, Verdant Green ve Mineral Grey olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

