Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili SU7’yi tanıttığı etkinlik sürpriz bir sonla sona erdi. Şirket, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi Watch S3’ün yepyeni Xiaomi SU7 elektrikli araba ile mükemmel uyum sağlayan iki yeni renkte satışa sunulacağını duyurdu.

Xiaomi SU7 ailesi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatlar 2 gün önce eklendi

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Xiaomi 14 serisi Ekim ayında tanıtıldı. Telefon, yeşil, siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Xiaomi’nin yeni elektrikli aracının tanıtılmasıyla birlikte Xiaomi 14 serisi ve Xiaomi Watch S3, sportif araca uyum sağlayacak iki yeni renk grubuna kavuştu. Yeni renkler Aqua Blue ve Verdant Green olarak adlandırılıyor.

Xiaomi 14, yeni renk seçeneklerine uyum sağlamak için tasarımsal değişiklik içermiyor. Telefonun arkası doğru renkle eşleşecek şekilde değiştirilmiş. Ancak Watch S3, seçilen modele göre değişiyor. Aqua Blue versiyonu, yeni, parlak bir çerçeveye sahip. Verdant Green versiyonu, aynı metal kasayı korurken kayış rengini değiştiriyor.

Xiaomi 14, yeni renk seçenekleriyle lansman fiyatından satışa çıkacak. Ancak, saat eSIM versiyonundan daha fazla fiyata satışa sunulacak. Yeni renk seçenekleri SU7 elektrikli araba gibi Çin ile sınırlı olacak.

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Xiaomi 14 serisi, SU7 renkleriyle yenilendi