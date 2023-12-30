Xiaomi 14 serisi, SU7 renkleriyle yenilendi

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Xiaomi 14 serisi Ekim ayında tanıtıldı. Telefon, yeşil, siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Xiaomi’nin yeni elektrikli aracının tanıtılmasıyla birlikte Xiaomi 14 serisi ve Xiaomi Watch S3, sportif araca uyum sağlayacak iki yeni renk grubuna kavuştu. Yeni renkler Aqua Blue ve Verdant Green olarak adlandırılıyor.
Xiaomi 14, yeni renk seçeneklerine uyum sağlamak için tasarımsal değişiklik içermiyor. Telefonun arkası doğru renkle eşleşecek şekilde değiştirilmiş. Ancak Watch S3, seçilen modele göre değişiyor. Aqua Blue versiyonu, yeni, parlak bir çerçeveye sahip. Verdant Green versiyonu, aynı metal kasayı korurken kayış rengini değiştiriyor.
Xiaomi 14, yeni renk seçenekleriyle lansman fiyatından satışa çıkacak. Ancak, saat eSIM versiyonundan daha fazla fiyata satışa sunulacak. Yeni renk seçenekleri SU7 elektrikli araba gibi Çin ile sınırlı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.