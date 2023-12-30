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    Xiaomi 14 serisi, SU7 renkleriyle yenilendi

    Xiaomi, 29 Aralık'ta ilk elektrikli araba modeli Xiaomi SU7'yi tanıttı. Lansman sonunda SU7'nin renkleriyle eşleşen Xiaomi 14 ve Watch 3 modeli de tanıtıldı.    
    xiaomi 14 & watch s3 su7 renkleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili SU7’yi tanıttığı etkinlik sürpriz bir sonla sona erdi. Şirket, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi Watch S3’ün yepyeni Xiaomi SU7 elektrikli araba ile mükemmel uyum sağlayan iki yeni renkte satışa sunulacağını duyurdu.

    Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Xiaomi 14 serisi Ekim ayında tanıtıldı. Telefon, yeşil, siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Xiaomi’nin yeni elektrikli aracının tanıtılmasıyla birlikte Xiaomi 14 serisi ve Xiaomi Watch S3, sportif araca uyum sağlayacak iki yeni renk grubuna kavuştu. Yeni renkler Aqua Blue ve Verdant Green olarak adlandırılıyor.

    Xiaomi 14, yeni renk seçeneklerine uyum sağlamak için tasarımsal değişiklik içermiyor. Telefonun arkası doğru renkle eşleşecek şekilde değiştirilmiş. Ancak Watch S3, seçilen modele göre değişiyor. Aqua Blue versiyonu, yeni, parlak bir çerçeveye sahip. Verdant Green versiyonu, aynı metal kasayı korurken kayış rengini değiştiriyor.

    Xiaomi 14, yeni renk seçenekleriyle lansman fiyatından satışa çıkacak. Ancak, saat eSIM versiyonundan daha fazla fiyata satışa sunulacak. Yeni renk seçenekleri SU7 elektrikli araba gibi Çin ile sınırlı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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