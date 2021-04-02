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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Surge C1 görüntü işlemcisi neler sunuyor?

    Xiaomi’nin ilk görsel yongası olan Surge C1 yoğun görsel hesaplamaları hızlı bir şekilde yaparak işlemciye yük bindirmiyor. Ayrıca fotoğraf kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor.
    02 Nisan 2021, 10:23 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Surge C1 görüntü işlemcisi neler sunuyor?

    Yazılım odaklı başladığı akıllı telefon pazarında bugün bir dev haline gelen Xiaomi yavaş yavaş yonga tasarımına da el atmaya başladı. Aslında bir akıllı telefon yonga seti bekliyorduk ancak firma ilk etapta bir görsel işlemci tasarlamış.

    Xiaomi Surge C1 neler sunuyor?

    Xiaomi Surge C1 yongası firmanın 25 milyon dolar civarında yatırım ile başladığı Ar-Ge macerasının son meyvesi. Geçtiğimiz yıllarda Surge S1 ile başladığı bu maceraya bir süre ara vermişti. Çalışmaların yeniden başladığı haberlerinden sonra bu hafta Surge C1 görsel işlem yongası sürpriz yaptı.

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    Surge C1 firmanın ilk özelleştirilmiş görsel işlem yongası. Google cephesinde de buna benzer bir proje görüyoruz. Mobil yonga sektörünün Qualcomm ve MediaTek gibi kemik oyuncularla kuşatılmış olması firmaları farklılaşma konusunda önemli bir avantaj sağlayacak kamera tarafına yöneltti.

    Xiaomi Surge C1 yongası Mi MIX FOLD modelinin görsel beyni durumunda. Anakarta lehimli olan yonga özel geliştirilen bir algoritma kullanıyor. Firma iki yıldır enerji verimliliği odaklı bir görsel yonga üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Özel algoritma 3A adını almış.

    Xiaomi Surge C1 görüntü işlemcisi neler sunuyor?

    Algoritma bir yandan aydınlık ve karanlık ortamlarda otomatik odaklamayı düzenlerken diğer yandan karmaşık ışık koşullarında otomatik beyaz dengesi ve dinamik aralığı arttıracak otomatik pozlamayı bir araya getiriyor.

    Çift filtreli konfigürasyon paralel olarak düşük ve yüksek frekansları işlemeye yardımcı oluyor. Böylece yüzde 100 sinyal verimliliği yakalanmış oluyor. Bunun sonucunda da en iyi görsel kalite elde ediliyor.

    Önümüzdeki dönemde akıllı telefon kameralarında daha fazla gelişmeler bekleniyor. Bu bakımdan Xiaomi Surge projesi uzun ömürlü bir proje olacaktır. Xiaomi alt markaları da hesaba katılınca yaygın bir kullanım ihtimali yüksek.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/30/380919-xiaomi-surge-c1-image-signal-processing-chip-china-features/
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