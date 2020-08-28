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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı

    Bir süredir ekran altı kamera sensörü teknolojisini test eden Xiaomi üçüncü nesle terfi etti ve artık beklediği olgunluğa ulaştı. Gelecek yılın başlarında ilk cihazın piyasada olması bekleniyor.
    15 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı
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    Uzun yıllar akıllı telefonların üst çerçevesine bağımlı kalan ön kameralar; çerçevesiz tasarım konseptinin öne çıkmaya başlaması ile adeta nereye konumlanacağını şaşırdı. Alt çeneye entegre, çentik tasarımı, nokta şeklinde çentik, çıkabilir mekanizma gibi pek çok konsept gördük. Son trend ise ekran altı kamera teknolojisi.

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    Ekran altı kamera teknolojisi nedir?

    Ekran altı kamera teknolojisi sensörlerin panelin altına konumlanmasını sağlıyor. Normalde görünmeyen bu sensörler, uyumlu uygulama çalıştırıldığı anda önündeki pikseller kapanarak ortaya çıkıyor. Böylece şimdiki çentik tasarımlarındaki gibi dikkati çeken bir nokta olmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

    ZTE Axon 20 5G; ekran altı kamera teknolojisi ile gelen ilk telefon olacak. Bununla birlikte Xiaomi yoğun bir çalışma sürdürüyor ve normalde Mi 10 Ultra modelinde sunmayı planlıyordu. Ne var ki ikinci nesil ekran altı kamera tasarımı beklentilerin altında kalınca bundan vazgeçildi.

    Firma şimdi bu teknolojiyi üçüncü nesle terfi ettirmiş durumda. Önceki sıkıntıların da giderildiği ekran altı kamera teknolojisinin olgunluğa ulaştığı ifade ediliyor. Bu bakımdan gelecek yılın ilk aylarında görme imkanımız olacak. Bu da muhtemelen Mi 11 veya Mi 20 amiral gemisinde gerçekleşecek.



    https://www.androidheadlines.com/2020/08/xiaomi-third-gen-under-display-camera-2021.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 14 sa. en beğenilen
    Artık Çinliler çalmıyor, önceki bilgi birikiminin üstüne koyarak üretim yapıyorlar. Helal olsun, nereden nereye geldiler. Aynı anda 5-6 firmayı ayrı stratejiler ile birbirleriyle rekabete sokmadan ilerletmek gerçekten çok zor. İlerleyen süreçte pazar hakimiyetini çok büyük kısmı Çinlilerin eline geçecek gibi görünüyor
    Artık Çinliler çalmıyor, önceki bilgi birikiminin üstüne koyarak üretim yapıyorlar. Helal olsun, nereden nereye geldiler. Aynı anda 5-6 firmayı ayrı stratejiler...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 14 sa. en beğenilen
    Artık Çinliler çalmıyor, önceki bilgi birikiminin üstüne koyarak üretim yapıyorlar. Helal olsun, nereden nereye geldiler. Aynı anda 5-6 firmayı ayrı stratejiler ile birbirleriyle rekabete sokmadan ilerletmek gerçekten çok zor. İlerleyen süreçte pazar hakimiyetini çok büyük kısmı Çinlilerin eline geçecek gibi görünüyor
    Yanıtla +4
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    Elenya 14 sa. yeni yorumcu
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    Xiaomi yıllardır bununla uğraşıyor. Bir iki yıl sonra Apple benzer teknoloji çıkarınca tüm dünya ilk defa görmüş gibi davranacak. İşte o zaman Xiaomi yukarıdaki Pikachu gibi şok olacak. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama Motorola Atrix parmak izi okuyuculu telefon çıkarmıştı. Kimse ilgi göstermedi. Sonra iPhone 6 çıkınca herkes yeni buluşmuş gibi davranmıştı.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 14 sa. Elenya
    HTC tasarımını çaldığı ıhımmm esinlendiği yılları da biliyoruz Apple ın. Iphone 6,7,8 hep esinti tasarım.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 7 sa. Elenya
    Öncelikle parmak izi 5S ile geldi 6 ile değil. Ayrıca Motorola Atrix’de ki ile kıyas bile edilemez. Taş çağından kalma tekerlekle modern bir tekerleği karşılaştırmak gibi olur. Ayrıca ne yapsın adamlar hocam eklemesinler mi yani. Geri mi kalsınlar teknolojiden. Apple teknolojileri takip ediyor teknolojiler tam olgunlaştığında kullanıyor ve gerçekten de sağlam kullanıyor. Hali hazırda olan bir teknolojiyi adam edip piyasaya sunuyorlar. Steve Jobs’un bir sözü vardı; İyi sanatçılar kopyalar, kötü sanatçılar çalar.
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    torabi 14 sa.
    Zaomi safi rüzgar
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    Berringer (Ahmet ) 15 sa.
    Xiaomi gümbür gümbür geliyor.
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