Xiaomi üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Uzun yıllar akıllı telefonların üst çerçevesine bağımlı kalan ön kameralar; çerçevesiz tasarım konseptinin öne çıkmaya başlaması ile adeta nereye konumlanacağını şaşırdı. Alt çeneye entegre, çentik tasarımı, nokta şeklinde çentik, çıkabilir mekanizma gibi pek çok konsept gördük. Son trend ise ekran altı kamera teknolojisi.

İlginizi Çekebilir

Mi 10T ve Pro detaylanıyor

Ekran altı kamera teknolojisi nedir?

Ekran altı kamera teknolojisi sensörlerin panelin altına konumlanmasını sağlıyor. Normalde görünmeyen bu sensörler, uyumlu uygulama çalıştırıldığı anda önündeki pikseller kapanarak ortaya çıkıyor. Böylece şimdiki çentik tasarımlarındaki gibi dikkati çeken bir nokta olmuyor.

Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

ZTE Axon 20 5G; ekran altı kamera teknolojisi ile gelen ilk telefon olacak. Bununla birlikte Xiaomi yoğun bir çalışma sürdürüyor ve normalde Mi 10 Ultra modelinde sunmayı planlıyordu. Ne var ki ikinci nesil ekran altı kamera tasarımı beklentilerin altında kalınca bundan vazgeçildi.

Firma şimdi bu teknolojiyi üçüncü nesle terfi ettirmiş durumda. Önceki sıkıntıların da giderildiği ekran altı kamera teknolojisinin olgunluğa ulaştığı ifade ediliyor. Bu bakımdan gelecek yılın ilk aylarında görme imkanımız olacak. Bu da muhtemelen Mi 11 veya Mi 20 amiral gemisinde gerçekleşecek.

https://www.androidheadlines.com/2020/08/xiaomi-third-gen-under-display-camera-2021.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.