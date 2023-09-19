Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, giyilebilir teknolojilere olan yatırımlarını sürdürüyor. Öyle ki daha önce Xiaomi Watch 2 Pro'nun yolda olduğunu gösteren yeni sızıntılar ortaya çıkmıştı. Son olarak merakla beklenen akıllı saat, Avrupa'da listelenmeye başladı. İşte Xiaomi Watch 2 Pro'nun fiyatı ve beklenen özellikleri.

Xiaomi Watch 2 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu

Bilmeyenler için Xiaomi Watch 2 Pro, daha önce M2233W1 model numarasıyla IMEI veri tabanında göründü. Bir diğer sızıntıda ise, akıllı saatin şık ve yuvarlak bir tasarımı benimseyeceğini öğrendik. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi Watch 2 Pro'nun LTE versiyonu Avrupa'da görünmeye başladı. Sızdırılan ekran görüntülerine göre akıllı saatin temel modeli 269,99 euro, LTE sürümü ise 329,99 euro fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca bu fiyatlandırmanın bölgeden bölgeye değişeceğini belirtmekte fayda var. Öyle ki mevcut raporlar, Avrupa pazarında 249,99 eruodan daha düşük bir fiyata işaret ediyor.

Xiaomi Watch 2 Pro özellikleri

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Watch 2 Pro, 466×466 piksel çözünürlük sunan 1,43 inç boyutlarında AMOLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu ekrana ise, 2GB RAM ve 32 GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon W5+ Gen 1 işlemci ve 500mAh pil paketi eşlik edecek. Ayrıca modelin LTE ve Bluetooth olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağını belirtelim.

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Tasarım açısından Gorilla Glass ve çelik bir gövdeye sahip olan Xiaomi Watch 2 Pro, gümüş deri veya siyah kauçuk kayış seçenekleri ile geliyor. Sensör bölümünde ise 150 spor modu, EKG izleme, kalp atış hızı izleme, vücut ısısı ve uyku takibi gibi özellikleri mevcut. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılık derecesine de sahip olduğunu hatırlatalım.

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Xiaomi Watch 2 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu: İşte özellikleri