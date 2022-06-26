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    Xiaomi Watch Color 3 yakında piyasaya sürülecek

    Çinli teknoloji devi Xiaomi yakında Watch Color 2'nin halefini piyasaya sürecek. M2134W1 model numaralı Watch Color 3'ün sertifikasyon sürecinden geçtiği ortaya çıktı.
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    Xiaomi Watch Color 3 yakında piyasaya sürülecek
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    Xiaomi yeni bir akıllı saatle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çinli 3C ve TENAA sertifikasyon kurumlarının kayıtlarında, M2134W1 model numarasına sahip Xiaomi markalı bir akıllı saat ortaya çıktı. Söz konusu cihazın Watch Color 3 adı altında piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

    Yayınlanan belgeler akıllı saatin 5W şarj desteği taşıyacağını gösteriyor. Ayrıca GPS modülü ve yüksek kapasiteli pilden de bahsediliyor. Watch Color 2'de 12 güne kadar dayanabilen 470 mAh pile yer verildiğini hatırlatalım. Ne yazık ki yeni modelde eSIM işlevi ve LTE bağlantısı olmayacak.

    Xiaomi Watch Color 3 yakında piyasaya sürülecek
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    Büyük ekran beklentisi

    Xiaomi Watch Color 3 için büyük ekran beklentisi de var. Çinli üretici Watch Color 2'de 1.43 inçlik bir ekrana yer vermişti ve cihaz 46.5 x 47.3 x 11 mm boyutlarındaydı. Watch Color 3 hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlara sınırlı. Daha fazlası için biraz daha beklememiz gerekecek.

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