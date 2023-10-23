Xiaomi Watch S3, 26 Ekim'de tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

Değiştirilebilir çerçeve, HyperOS
Xiaomi’nin yeni giyilebilir cihazı resmî olarak Xiaomi Watch S3 olarak adlandırılacak. Xiaomi 13 serisiyle birlikte tanıtılan Xiaomi Watch S2’nin yerini alacak yeni model, şirketin en yeni yazılımı ve yenilenen tasarım ile gelecek. Saatin siyah ve gümüş renk seçenekleri olacak. Kullanıcılar saati yalnızca farklı renkte kayışlarla değil, aynı zamanda çeşitli renkte değiştirilebilen çerçevelerle özelleştirebilecek.
Xiaomi Watch S3, 1.43 inç, 60Hz yenileme hızı, 326 ppi piksel yoğunluğu, 600 nit parlaklık sunan yuvarlak AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı saat, HyperOS üzerinde çalışacak ancak Xiaomi’nin yeni yazılımının akıllı saatlerde nasıl görüneceği, nasıl performans sergileyeceği henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.