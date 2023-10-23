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    Xiaomi Watch S3, 26 Ekim'de tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

    Xiaomi, 26 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte yeni yazılımı HyperOS ile birlikte bir dizi yeni ürününü tanıtacak. Lansman ürünlerinden biri olacak Xiaomi Watch S3'ün kilit özellikleri ortaya çıktı.
    Xiaomi Watch S3 özellikleri çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 26 Ekim için lansman hazırlığında. Etkinlikte Xiaomi telefonların yeni arayüzü HyperOS, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlar Xiaomi 14 ve yeni akıllı saat Xiaomi Watch S3’ün tanıtılması bekleniyor. Tanıtım etkinliği öncesinde Watch S3 akıllı saatin birkaç özelliği ortaya çıktı.

    Değiştirilebilir çerçeve, HyperOS

    Xiaomi’nin yeni giyilebilir cihazı resmî olarak Xiaomi Watch S3 olarak adlandırılacak. Xiaomi 13 serisiyle birlikte tanıtılan Xiaomi Watch S2’nin yerini alacak yeni model, şirketin en yeni yazılımı ve yenilenen tasarım ile gelecek. Saatin siyah ve gümüş renk seçenekleri olacak. Kullanıcılar saati yalnızca farklı renkte kayışlarla değil, aynı zamanda çeşitli renkte değiştirilebilen çerçevelerle özelleştirebilecek.

    Xiaomi Watch S3, 1.43 inç, 60Hz yenileme hızı, 326 ppi piksel yoğunluğu, 600 nit parlaklık sunan yuvarlak AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı saat, HyperOS üzerinde çalışacak ancak Xiaomi’nin yeni yazılımının akıllı saatlerde nasıl görüneceği, nasıl performans sergileyeceği henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 4 saat önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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