Xiaomi Watch S3, 26 Ekim'de tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 26 Ekim için lansman hazırlığında. Etkinlikte Xiaomi telefonların yeni arayüzü HyperOS, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlar Xiaomi 14 ve yeni akıllı saat Xiaomi Watch S3’ün tanıtılması bekleniyor. Tanıtım etkinliği öncesinde Watch S3 akıllı saatin birkaç özelliği ortaya çıktı.

Resmi: Xiaomi 14 serisi 26 Ekim tarihinde tanıtılacak 8 sa. önce eklendi

Değiştirilebilir çerçeve, HyperOS

Xiaomi’nin yeni giyilebilir cihazı resmî olarak Xiaomi Watch S3 olarak adlandırılacak. Xiaomi 13 serisiyle birlikte tanıtılan Xiaomi Watch S2’nin yerini alacak yeni model, şirketin en yeni yazılımı ve yenilenen tasarım ile gelecek. Saatin siyah ve gümüş renk seçenekleri olacak. Kullanıcılar saati yalnızca farklı renkte kayışlarla değil, aynı zamanda çeşitli renkte değiştirilebilen çerçevelerle özelleştirebilecek.

Xiaomi Watch S3, 1.43 inç, 60Hz yenileme hızı, 326 ppi piksel yoğunluğu, 600 nit parlaklık sunan yuvarlak AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı saat, HyperOS üzerinde çalışacak ancak Xiaomi’nin yeni yazılımının akıllı saatlerde nasıl görüneceği, nasıl performans sergileyeceği henüz bilinmiyor.

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