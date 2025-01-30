Xiaomi Xiaomi 15 Ultra depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz yıl merakla beklenen Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini tanıttı. Bu lansmanı ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Dolayısıyla uzun süredir Xiaomi 15 Ultra hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak amiral gemisi telefonun depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

91Mobiles'dan gelen sızıntılara göre Xiaomi 15 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama seçeneği ile tanıtılacağı doğrulandı. Telefonun renk seçenekleri arasında ise, siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere üç renk bulunacak. Karşılaştırmak gerekirse, Xiaomi 14 Ultra yalnızca siyah ve beyaz renk seçenekleriyle çıkış yaptığını söyleyelim. Depolama ve RAM bölümünde ise 16 GB + 512 GB yapılandırmalarına sahipti.

Tam Boyutta Gör Bu arada, yakın tarihte Xiaomi 15 Ultra'nın arka tasarımını içeren gerçek görüntüler ortaya çıktı. Bu sızıntıda ise, büyük dairesel kamera adasının Leica markasıyla geri döneceği doğrulandı. Ancak bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı.

Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra, dört taraftan mikro kavisli 6,73 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelecek. Ekran, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü sunacak.Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan telefon, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip 6.000 mAh pil ile gelecek.

Xiaomi 15 Ultra'nın 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Cihazın arka kamera kurulumunda OIS desteğine sahip 50 MP Sony LYT-900 ana kamera, 50 MP Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera, 50 MP Sony IMX858 telefoto kamera ve 100x'e kadar yapay zeka destekli hibrit zum desteğine sahip 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto kamera yer alacak. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi Xiaomi 15 Ultra depolama ve renk seçenekleri sızdırıldı