Xiaomi yeni bir akıllı hoparlör duyurdu

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Kablosuz hoparlör sınıfında önemli bir yere sahip olan Xiaomi yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Bu hafta Hindistan’da Google Assistant destekli yeni bir Xiaomi akıllı hoparlör piyasaya sürüldü.

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Mi Smart Speaker özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Smart Speaker kablosuz hoparlör modeli silindirik bir yapıda. Ses sistemini saran metal ağ tam 10531 ses noktasına sahip ve zengin bir ses tecrübesi sunuyor. 63.5mm ses sürücüleri bu zenginliğe katkı yapıyor.

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Hoparlör; Texas Instruments imzalı TAS5805M Hi-Fi ses yongasını kullanıyor ve 360 derece surround ses verebiliyor. 12W enerji çeken ses çıkışı ön kısma yerleştirilmiş ve geniş bir alana hitap ediyor. Üst kısımda LED bir tepki şeridi yer alıyor.

Google Assistant sayesinde hoparlör global pazara hitap edebilecek. Google Home uygulaması üzerinden akıllı ev aletlerine de komut verebiliyor. Mi Smart Speaker için 47$ gibi bir fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2020/09/29/xiaomi-mi-speakers-shoes-smart-bulb-launch-india/

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