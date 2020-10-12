Xiaomi yeni yakın alan iletişim teknolojisini gösterdi

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Son dönemde cihazların birbiri ile yakın mesafede iletişim kurmasını sağlayan teknolojiler giderek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle cihazların konumunu doğruluk oranı yüksek tespit etmeye yarayan bu teknolojiler pek çok dev tarafından kullanılıyor.

Ultra Wide Band nedir?

Ultra Wide Band son döneme tanınmaya başlayan bir yakın alan iletişim teknolojisi. Yakın mesafe içerisinde 500MHz gibi yüksek bant genişlikleri sunan teknoloji aynı zamanda oldukça düşük enerji tüketiyor. Bu sayede alan içerisindeki cihazların konumları yüksek doğrulukla tespit edilebiliyor.

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Xiaomi de yayınladığı videoda Mi 10 amiral gemisi serisinde yer verdiği UWB teknolojisini detaylandırdı. Telefonlarda yer alan özel yonga santimetre seviyesinde konumlama ve 3 derece sapma ile ölçüm yapabiliyor.

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Hassas konumlama özelliğinin yanı sıra etkileşim konusunda da yenilikler olacak. Örneğin Mi 10 cihazını akıllı bir vantilatöre doğrulttuğunda kontrol menüsü ekrana geliyor. Aynı durum akıllı televizyonlarda da geçerli.

Henüz teknolojiyi destekleyecek yazılım özellikleri tam anlamıyla bitirilmiş değil. Önümüzdeki dönemde hem akıllı telefonlar hem de UWB yongası barındıran Xiaomi ekosistem ürünleri tam bir ahenk içerisinde çalışacak.

https://www.gizmochina.com/2020/10/12/xiaomi-demonstrates-ultra-wide-band-technology-for-controlling-smart-home-devices/

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