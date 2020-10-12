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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi yeni yakın alan iletişim teknolojisini gösterdi

    Apple, Samsung, Xiaomi gibi üreticilerin yer vermeye başladığı Ultra Wide Band yakın alan iletişim teknolojisi yakın dönemde hayatımıza önemli kolaylıklar katacak.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi yeni yakın alan iletişim teknolojisini gösterdi
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    Son dönemde cihazların birbiri ile yakın mesafede iletişim kurmasını sağlayan teknolojiler giderek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle cihazların konumunu doğruluk oranı yüksek tespit etmeye yarayan bu teknolojiler pek çok dev tarafından kullanılıyor.

    Ultra Wide Band nedir?

    Ultra Wide Band son döneme tanınmaya başlayan bir yakın alan iletişim teknolojisi. Yakın mesafe içerisinde 500MHz gibi yüksek bant genişlikleri sunan teknoloji aynı zamanda oldukça düşük enerji tüketiyor. Bu sayede alan içerisindeki cihazların konumları yüksek doğrulukla tespit edilebiliyor.

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    Apple’ın iPhone 11 serisinde Ultra Wide Band adı verilen bir yakın mesafe bağlantı teknolojisi kullandığı ve özel bir yongaya yer verdiği biliniyor. Bu hafta AirTags adı verilen bir aksesuar tanıtılabilir ve bu aksesuar ile artık değerli eşyalarınızı belirli bir alanda takip edebileceksiniz. Samsung da Galaxy Note 20 serisinde benzer bir teknoloji kullanmıştı.

    Xiaomi de yayınladığı videoda Mi 10 amiral gemisi serisinde yer verdiği UWB teknolojisini detaylandırdı. Telefonlarda yer alan özel yonga santimetre seviyesinde konumlama ve 3 derece sapma ile ölçüm yapabiliyor.

    Xiaomi yeni yakın alan iletişim teknolojisini gösterdi
    Tam Boyutta Gör

    Hassas konumlama özelliğinin yanı sıra etkileşim konusunda da yenilikler olacak. Örneğin Mi 10 cihazını akıllı bir vantilatöre doğrulttuğunda kontrol menüsü ekrana geliyor. Aynı durum akıllı televizyonlarda da geçerli.

    Henüz teknolojiyi destekleyecek yazılım özellikleri tam anlamıyla bitirilmiş değil. Önümüzdeki dönemde hem akıllı telefonlar hem de UWB yongası barındıran Xiaomi ekosistem ürünleri tam bir ahenk içerisinde çalışacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/12/xiaomi-demonstrates-ultra-wide-band-technology-for-controlling-smart-home-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Gelişme olarak güzel ama kaçımızın akıllı evi var bunu sormak lazım arkadaşım amerika'da yaşıyor yanlış hatırlamıyorsam alex'a diye birşeyi var tüm evi ona bağlamışlar perdeyi aç diyor açıyor tv aç diyor açıyor ışıkları açıp kapatıyor bütün sistem bir birlerine bağlı odanın ısısı şu olsun diyor oluyor bizde bu teknoloji olsa ne olur olmasa ne olur anca kendi telefonunla kız arkadaşının telefonunu birleştirirsin resim gönderirsin bir birlerinize
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    0ldskool (Old is Koool) 1 hf.
    İlginç gelişmeler. Takip etmek gerekiyor.
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    malifural (muhammed ali fural) 1 hf.
    bene bunu sevdi
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