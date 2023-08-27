Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xperia 5 V test edildi: Sony geri mi dönüyor?

    Sony'nin yeni telefonu Xperia 5 V, lansmandan önce Geekbench platformunda görüntülendi. Peki amiral gemisi cihaz neler sunacak? İşte Xperia 5 V hakkında tüm bilinenler...
    Xperia 5 V test edildi: Sony geri mi dönüyor? Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin önde gelen telefon üreticilerinden Sony, pazardaki yerini orta ve orta üst seviye cihazlara bıraktı. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Şirketin yeni telefonu Xperia 5 V, lansmandan önce Geekbench'te test edildi. Peki amiral gemisi telefon neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım...

    Sony Xperia 5 V, Geekbench'te test edildi

    Bilmeyenler için Xperia 5V, Mayıs ayında piyasaya sürülen Xperia 1V'nin ardından Sony'nin 2023 yılındaki ikinci amiral gemisi telefonu olacak. Bugün ise Geekbench'te görüntülenen cihazın, ''XQ-DE54'' model numarası, 2,02 GHz temel saat hızına ve 3,19 GHz artırma saat hızına sahip Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacağını görüyoruz. 

    Xperia 5 V test edildi: Sony geri mi dönüyor? Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Geekbench'te test edilen sürüm, 8 GB RAM'e ve Android 13 tabanlı bir işletim sistemine sahip. Bununla birlikte tek çekirdek testinde 1.453, çoklu çekirdek testinde ise 4.556 puan elde ediyor. Bu sonuçların Xiaomi 13 gibi Snapdragon 8 Gen 2'li cihazlar ile benzer olduğunu söyleyebiliriz.

    Xperia 5 V özellikleri (bilinen)

    Yakın zamanda sızdırılan bir tanıtım videosu, Xperia 5 V hakkında birçok detayı gün yüzüne çıkardı. Buna göre amiral gemisi telefonun Zeiss çift kamera sensörü, 3,5mm ses girişi, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj desteği ve 16GB'a kadar RAM seçeneğine sahip olması bekleniyor. Tüm bu özellikler ise uygun bir fiyata sunulacak. 

    Bildirilenlere göre Xperia 5 V, 1 Eylül tarihli IFA 2023’ün ilk gününde tanıtılacak. Cihazın hem Japonya, hem de küresel pazarda satışa çıkacağı belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taralı alan cezası nefes almayı unutmak otomotiv isim önerileri türksat 4a sirali kanal listesi usb odtü istatistik ekşi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IP5
    Lenovo IP5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız