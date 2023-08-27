Xperia 5 V test edildi: Sony geri mi dönüyor?

Tam Boyutta Gör Bir dönemin önde gelen telefon üreticilerinden Sony, pazardaki yerini orta ve orta üst seviye cihazlara bıraktı. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Şirketin yeni telefonu Xperia 5 V, lansmandan önce Geekbench'te test edildi. Peki amiral gemisi telefon neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım...

Sony Xperia 5 V, Geekbench'te test edildi

Bilmeyenler için Xperia 5V, Mayıs ayında piyasaya sürülen Xperia 1V'nin ardından Sony'nin 2023 yılındaki ikinci amiral gemisi telefonu olacak. Bugün ise Geekbench'te görüntülenen cihazın, ''XQ-DE54'' model numarası, 2,02 GHz temel saat hızına ve 3,19 GHz artırma saat hızına sahip Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacağını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Geekbench'te test edilen sürüm, 8 GB RAM'e ve Android 13 tabanlı bir işletim sistemine sahip. Bununla birlikte tek çekirdek testinde 1.453, çoklu çekirdek testinde ise 4.556 puan elde ediyor. Bu sonuçların Xiaomi 13 gibi Snapdragon 8 Gen 2'li cihazlar ile benzer olduğunu söyleyebiliriz.

Xperia 5 V özellikleri (bilinen)

Yakın zamanda sızdırılan bir tanıtım videosu, Xperia 5 V hakkında birçok detayı gün yüzüne çıkardı. Buna göre amiral gemisi telefonun Zeiss çift kamera sensörü, 3,5mm ses girişi, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj desteği ve 16GB'a kadar RAM seçeneğine sahip olması bekleniyor. Tüm bu özellikler ise uygun bir fiyata sunulacak.

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Bildirilenlere göre Xperia 5 V, 1 Eylül tarihli IFA 2023’ün ilk gününde tanıtılacak. Cihazın hem Japonya, hem de küresel pazarda satışa çıkacağı belirtiliyor.

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