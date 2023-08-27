Xperia 5 V test edildi: Sony geri mi dönüyor?

Sony Xperia 5 V, Geekbench'te test edildi
Bilmeyenler için Xperia 5V, Mayıs ayında piyasaya sürülen Xperia 1V'nin ardından Sony'nin 2023 yılındaki ikinci amiral gemisi telefonu olacak. Bugün ise Geekbench'te görüntülenen cihazın, ''XQ-DE54'' model numarası, 2,02 GHz temel saat hızına ve 3,19 GHz artırma saat hızına sahip Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacağını görüyoruz.
Xperia 5 V özellikleri (bilinen)
Yakın zamanda sızdırılan bir tanıtım videosu, Xperia 5 V hakkında birçok detayı gün yüzüne çıkardı. Buna göre amiral gemisi telefonun Zeiss çift kamera sensörü, 3,5mm ses girişi, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj desteği ve 16GB'a kadar RAM seçeneğine sahip olması bekleniyor. Tüm bu özellikler ise uygun bir fiyata sunulacak.
Bildirilenlere göre Xperia 5 V, 1 Eylül tarihli IFA 2023’ün ilk gününde tanıtılacak. Cihazın hem Japonya, hem de küresel pazarda satışa çıkacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.