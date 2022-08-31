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    Yaklaşan Nokia C31 Geekbench'te göründü: Neler sunacak?

    Nokia C31 olarak adlandırılan yeni bir Nokia markalı akıllı telefonun önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Yeni telefonun çıkışı yaklaşırken Geekbench platformunda görünmeye başladı.
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    Nokia C31
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    Bir zamanların popüler telefon markaları arasında yer alan Nokia, yakında yeni telefonu Nokia C31’i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Nokia C21 ve Nokia C21 Plus’ın daha güçlü bir alternatifi olacak yeni telefon, resmi duyurudan önce Geekbench’te görünmeye başladı.

    Nokia C31 neler sunacak?

    Sızdırılan Geekbench listelerine göre Nokia C31, C31 ve C21 Plus ile aynı sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A yonga seti tarafından desteklenecek gibi görünüyor. Bununla birlikte Android 12 işletim sistemi ve 4GB belleğe sahip olan yeni telefon, tek çekirdek ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 145 puan ve 796 puan almayı başarıyor. Telefonun yonga seti ve teknik özellikleri düşünüldüğünde, Nokia C31'in uygun fiyatlı modeller arasında kendine yer bulacağını söyleyebiliriz. 

    Ne yazık ki, yakında çıkacak yeni telefon hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek resmi tanıtımdan önce telefon hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor. 

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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