Yaklaşan Nokia C31 Geekbench'te göründü: Neler sunacak?

Bir zamanların popüler telefon markaları arasında yer alan Nokia, yakında yeni telefonu Nokia C31’i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Nokia C21 ve Nokia C21 Plus’ın daha güçlü bir alternatifi olacak yeni telefon, resmi duyurudan önce Geekbench’te görünmeye başladı.
Nokia C31 neler sunacak?
Sızdırılan Geekbench listelerine göre Nokia C31, C31 ve C21 Plus ile aynı sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A yonga seti tarafından desteklenecek gibi görünüyor. Bununla birlikte Android 12 işletim sistemi ve 4GB belleğe sahip olan yeni telefon, tek çekirdek ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 145 puan ve 796 puan almayı başarıyor. Telefonun yonga seti ve teknik özellikleri düşünüldüğünde, Nokia C31'in uygun fiyatlı modeller arasında kendine yer bulacağını söyleyebiliriz.
Ne yazık ki, yakında çıkacak yeni telefon hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek resmi tanıtımdan önce telefon hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: