Yapay zeka etkisi: Samsung Foundry gelirleri uçuşa geçti

Samsung, TSMC ve Intel'i solladı
Pazar araştırmasına göre Samsung Foundry, 2.çeyrek gelirlerinde toplam 20,84 milyar dolar gelir elde etti. Bunun TSMC cephesinde ise 20,82 milyar dolarla sınırlı kaldığı belirtliyor. Rakamlar her ne kadar benzer olsa da, Koreli devin burada bir üstünlük sağladığını belirmekte fayda var. Son olarak Intel ise, 2024'ün 2. çeyreğinde 12,83 milyar dolar kazandı.
Tabi ki 2024'ün ikinci çeyreğindeki sonuçlara dayanarak Samsung'un TSMC'yi geride bıraktığını söylemek yanlış olur. İşletme karları ve brüt marjlar açısından TSMC halen dünyanın en büyük üreticilerinden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca fabrikasyon süreci konusunda da rekabetin çok önünde olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla geleceğin nasıl olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.