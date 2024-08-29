Yapay zeka etkisi: Samsung Foundry gelirleri uçuşa geçti

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC ve Samsung Foundry (Samsung’un yarı iletken bölümü) arasındaki rekabet sürüyor ve her iki üreticinin ilk çeyrek gelirlerinde hatrı sayılır bir düşüş yaşanmıştı. Şimdi Samsung, 2. çeyrek gelirlerinde dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi unvanını geri aldı.

Samsung, TSMC ve Intel'i solladı

Pazar araştırmasına göre Samsung Foundry, 2.çeyrek gelirlerinde toplam 20,84 milyar dolar gelir elde etti. Bunun TSMC cephesinde ise 20,82 milyar dolarla sınırlı kaldığı belirtliyor. Rakamlar her ne kadar benzer olsa da, Koreli devin burada bir üstünlük sağladığını belirmekte fayda var. Son olarak Intel ise, 2024'ün 2. çeyreğinde 12,83 milyar dolar kazandı.

Tam Boyutta Gör Samsung'a dönecek olursak, analistler şirketin ikinci çeyrekteki rekabetçi konumuna dikkat çekiyor. Keza Nvidia ortaklığının yanı sıra bellek bölümünün AI patlaması sonucunda HBM3 ve HBM3E belleklerde nasıl aktif olduğunu biliyoruz. Ayrıca Meta, yapay zeka çipleri için TSMC yerine artık Samsung’a güveniyor.

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Tabi ki 2024'ün ikinci çeyreğindeki sonuçlara dayanarak Samsung'un TSMC'yi geride bıraktığını söylemek yanlış olur. İşletme karları ve brüt marjlar açısından TSMC halen dünyanın en büyük üreticilerinden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca fabrikasyon süreci konusunda da rekabetin çok önünde olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla geleceğin nasıl olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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