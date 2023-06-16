Yapay zeka Microsoft'un yıllık gelirini 10 milyar dolar artıracak

Tam Boyutta Gör JPMorgan Chase analistleri, yapay zeka teknolojisinin Microsoft'un yıllık gelirini 10 milyar dolar artırmasına yardımcı olacağı tahminini destekledi ve yazılım devinin hisse hedeflerini %3,2 artışla 348,10 dolara yükselerek Kasım 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

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OpenAI'ın ChatGPT uygulaması viral hale geldikten sonra yapay zeka alanı teknoloji endüstrisinde yaygınlaştı ve Microsoft kısa süre içinde önemli bir geliştirici ortak haline geldi. Birçok teknoloji şirketi, ekonomik durgunluk karşısında işgücü maliyetlerini optimize etme yeteneğini vurgulayarak yapay zekayı aktif olarak ürünlerine dahil etmeye başladılar.

Microsoft, OpenAI ile yatırım anlaşması imzaladı

Microsoft, ChatGPT ve ilgili ürünleri kendi hizmetlerine önemli ölçüde entegre etmeye başladı. Şirket, OpenAI ile bir yatırım anlaşması imzaladı ve bulut altyapısı sağlama karşılığında gelişmiş GPT-4 de dahil olmak üzere OpenAI AI modelleri için özel bir lisans aldı. OpenAI araçları, Bing arama hizmetinden Windows işletim sistemine kadar geniş bir yelpazedeki Microsoft ürünlerine entegre edilmiş durumda. Yapay zekanın ticari etkisi ise önemli bir soru olmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft CFO'su Amy Hood Nisan ayında yaptığı açıklamada Azure bulut bölümünün mali yılın dördüncü çeyreğinde %26-27 oranında büyümesini beklediğini ve bunun bir puanının yapay zeka hizmetlerinden geleceğini söyledi. Geçtiğimiz Pazartesi günü Microsoft CTO'su Kevin Scott ile yaptığı bir görüşmede, bu alanın şirket tarihindeki en büyük ivmeyi göstereceğini ve yıllık gelirini 10 milyar dolar artıracağını açıkladı. Bunun ardından JPMorgan Chase analistleri Microsoft hisseleri için hedef fiyatlarını 315 dolardan 350 dolara yükseltti. Şirketin hisse senetleri yalnızca bu yıl %46 değer kazanarak, tüm teknoloji sektörü için hayal kırıklığı yaratan 2022'nin olumsuz ivmesini dengeledi.

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Yapay zeka Microsoft'un yıllık gelirini 10 milyar dolar artıracak