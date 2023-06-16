Yapay zeka Microsoft'un yıllık gelirini 10 milyar dolar artıracak

OpenAI'ın ChatGPT uygulaması viral hale geldikten sonra yapay zeka alanı teknoloji endüstrisinde yaygınlaştı ve Microsoft kısa süre içinde önemli bir geliştirici ortak haline geldi. Birçok teknoloji şirketi, ekonomik durgunluk karşısında işgücü maliyetlerini optimize etme yeteneğini vurgulayarak yapay zekayı aktif olarak ürünlerine dahil etmeye başladılar.
Microsoft, OpenAI ile yatırım anlaşması imzaladı
Microsoft, ChatGPT ve ilgili ürünleri kendi hizmetlerine önemli ölçüde entegre etmeye başladı. Şirket, OpenAI ile bir yatırım anlaşması imzaladı ve bulut altyapısı sağlama karşılığında gelişmiş GPT-4 de dahil olmak üzere OpenAI AI modelleri için özel bir lisans aldı. OpenAI araçları, Bing arama hizmetinden Windows işletim sistemine kadar geniş bir yelpazedeki Microsoft ürünlerine entegre edilmiş durumda. Yapay zekanın ticari etkisi ise önemli bir soru olmaya devam ediyor.
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi