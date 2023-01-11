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    Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin Pro versiyonu geliyor

    Bomba tarifinden bilimsel makalelere kadar neredeyse her konuda sizinle konuşabilen ChatGPT’nin Pro versiyonu yolda. OpenAI, kısa süre önce ChatGPT Professional sürümünü duyurdu.
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    Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin Pro versiyonu geliyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI makaleler, e-postalar, şiirler ve hatta bilgisayar kodu yazabilen yapay zeka destekli viral sohbet robotu ChatGPT’yi yakında ücretlendirmeye başlayacağının sinyalini verdi. Şirket, resmi Discord sunucusunda ChatGPT'den nasıl para kazanılacağını düşünmeye başladığını söylemişti. Şimdi ise ChatGPT Professional duyuruldu.

    ChatGPT Professional geliyor

    Görünüşe göre ChatGPT Professional adının verildiği sürümden OpenAI’ın para kazanması sağlanacak. OpenAI, kullanıma sunmuş olduğu bir form aracılığıyla bir şimdilik ChatGPT Professional’ın fiyatını saptamaya çalışıyor ve bu bağlamda bir dizi soru soruyor.

    Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin Pro versiyonu geliyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT Professional, normal sürümden farklı olarak herhangi bir kısıtlama olmaksızın bir kullanım sunacak. OpenAI, bekleme listesi formunu dolduranların ChatGPT Professional pilot uygulaması için seçilebileceğini, ancak programın deneysel aşamada olduğunu ve "şu anda" geniş çapta kullanıma sunulmayacağını söylüyor.

    ChatGPT sadece yetenekleriyle değil başarısıyla da OpenAI için bir reklam kampanyası oldu. Milyonlarca kullanıcı sohbet aracıyla yaptıklarını sosyal medyada paylaştı. Öte yandan Microsoft’un OpenAI’a 10 milyar dolar değerinde bir yatırım yapacağı, ChatGPT'nin arkasındaki yapay zekayı Office paketine ve Bing'e dahil edeceği söyleniyor.

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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