Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin Pro versiyonu geliyor

Görünüşe göre ChatGPT Professional adının verildiği sürümden OpenAI’ın para kazanması sağlanacak. OpenAI, kullanıma sunmuş olduğu bir form aracılığıyla bir şimdilik ChatGPT Professional’ın fiyatını saptamaya çalışıyor ve bu bağlamda bir dizi soru soruyor.
ChatGPT sadece yetenekleriyle değil başarısıyla da OpenAI için bir reklam kampanyası oldu. Milyonlarca kullanıcı sohbet aracıyla yaptıklarını sosyal medyada paylaştı. Öte yandan Microsoft’un OpenAI’a 10 milyar dolar değerinde bir yatırım yapacağı, ChatGPT'nin arkasındaki yapay zekayı Office paketine ve Bing'e dahil edeceği söyleniyor.
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..