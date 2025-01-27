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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka yarışında Çin’den ABD’ye misilleme geldi

    ABD’nin yakın zamanda duyurduğu 500 milyar dolarlık Stargate projesine Çin'den misilleme geldi. Çin, bir trilyon yuanlık yapay zeka planını açıkladı. İşte detaylar...
    Yapay zeka yarışında Çin’den ABD’ye misilleme geldi! Tam Boyutta Gör
    ABD ve Çin arasında yapay zeka rekabeti hız kazanıyor ve daha önce OpenAI, SoftBank ve Oracle liderliğinde duyurulan "Stargate" projesinden sizlere bahsetmiştik. Bu karar sonrasında Çin ise yaklaşık 1 trilyon yuan (138 milyar dolar) bütçeyle hayata geçirdiği Yapay Zeka Endüstrisi Gelişim Eylem Planı'nı duyurdu.

    Çin’den ABD’ye misilleme

    Açıklandığı kadarıyla Çin'in yeni duyurusu, tamamen devlet tarafından finanse edilen bir girişim konumunda. Üstelik projeye dahil olan şirketler arasında Baidu, ByteDance, Alibaba ve DeepSeek gibi Çinli yerel markalar bulunuyor. Bu süreçte ise, tıpkı "Stargate" gibi ölçeklendirme ve yapay zeka veri merkezi ağını hedefliyor. 

    Karşılaştırmak adına Stargate ise OpenAI tarafından yönetilen özel bir girişim. Proje'nin arkasında ise SoftBank, OpenAI ve Oracle yer alıyor. Teksas'ta inşaatına başlanan veri merkezleri için Nvidia'nın yapay zeka işlemcileri ve Oracle'ın bulut altyapısı kullanılacak. OpenAI, bu merkezlerin yalnızca ABD sınırları içinde inşa edileceğini ve kendi ihtiyaçlarına göre tasarlanacağını belirtti.

    Öte yandan Microsoft da Stargate kapsamında OpenAI ile ortaklığını 2030 yılına kadar sürdürme kararı aldı. Projenin, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayarak küresel ölçekte ekonomik fayda yaratması bekleniyor.

    Şu an için Çin'in batılı rakiplerine ne kadar yaklaşacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak ülkenin daha agresif bir strateji uyguladığını söyleyelim. u süreçte, DeepSeek’in açık kaynaklı R1 akıl yürütme modelini ücretsiz sunması, yapay zeka dünyasında geniş yankı uyandırdı. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, bu rekabete yanıt olarak ChatGPT Plus kullanıcıları için O3-mini modelini günlük 100 sorguya kadar ücretsiz sunma kararı aldı.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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