OpenAI CEO'su Sam Altman: "Yapay zekanın maliyeti her yıl 10 kat azalacak"

Tam Boyutta Gör OpenAI CEO'su Sam Altman, bu hafta kişisel blogunda yapay zekanın geleceğine dair öngörülerini paylaştığı bir yazı yayınladı. Özellikle yapay zekanın maliyetine, gelişim potansiyeline ve kullanım alanlarına odaklanan Altman, bu konuda oldukça iyimser bir tablo çizdi. Altman'a göre yapay zeka kullanmanın maliyeti her yıl 10 kat azalacak. Dahası maliyetler düştükçe bu teknolojinin kullanım oranı da artacak.

Sam Altman bu öngörüsünü şöyle örnekliyor: “Belirli bir seviyede yapay zeka kullanmanın maliyeti her 12 ayda bir yaklaşık 10 kat düşüyor ve daha düşük fiyatlar çok daha fazla kullanıma yol açıyor. GPT-4'ün 2023 başlarındaki token maliyeti ile GPT-4o'nun 2024 ortalarındaki token maliyetini kıyasladığınızda bunu görebilirsiniz. Bu zaman diliminde token başına maliyet 150 kat düştü."

Sam Altman: Kaynaklar Arttıkça Yapay Zeka Gelişmeye Devam Edecek

Sam Altman yine aynı yazıda yapay zekanın gelişminin yavaşlayacağına dair öngörülere de değindi. Bu blog yazısından anlaşıldığı kadarıyla Altman bu görüşe pek katılmıyor. Zira Altman, yapay zekaya daha fazla kaynak verdikçe daha iyi sonuçlar almaya devam ettiklerini ve bunun çok büyük sayılara katlandığında bile devam edeceğini söylüyor.

"Görünen o ki istediğiniz kadar para harcayıp buna karşılık sürekli ve öngörülebilir kazançlar elde edebilirsiniz; Ölçeklendirme yasası, bu durumun çok yüksek ölçeklerde bile doğru olacağını doğruluyor.”

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 8 Şubat 2025 2 gün önce eklendi

OpenAI'ın, Yatırımların Karşılıksız Kalmayacağı Konusunda Sektörü İkna Etmesi Gerekiyor

Tam Boyutta Gör Sam Altman'ın bu yazıyı tam da bu hafta yayınlaması tesadüf değil elbette. Bir yandan Çin çıkışlı Deepseek'in OpenAI'ın en iyi yapay zekalarıyla bile rekabet edebilmesi, diğer yandan yapay zekayı eğitmek için kullanılabilecek verilerin sınırına yaklaşıldığının konuşulması derken, bu teknolojinin gelişme ve kazanç getirme potansiyeline dair soru işaretleri ortaya çıkmış durumda.

Ne var ki sektördeki bu soru işaretlerine rağmen sadece ABD değil, Avrupa ve Çin de yapay zeka alanına dev yatırımlar yapmaya devam ediyor. Sadece bu hafta 400 milyar doların üzerinde yeni yatırım açıklandı. Bu yüzden şimdi Sam Altman gibi bu alana öncülük eden isimlerin, bu yatırımların boşuna olmadığı konusunda hem yatırımcıları hem de kamuoyunu ikna etmesi gerekiyor.

Çünkü yatırımların büyük bölümü özel sektörden geliyor olsa da artık devletler bu alana fon ayırıyor. Nitekim Donald Trump daha birkaç hafta önce ABD hükûmetinin 500 milyar dolarlık Stargate Projesi'ne destek vereceğini duyurdu. Aynı şekilde Fransa bu hafta 110 milyar dolarlık yapay zeka yatırımını duyurdu. Hâl böyleyken bu yatırımların karşılıksız kalabileceğine dair soru işaretleri oluşması, OpenAI gibi yapay zeka şirketlerin en son isteyeceği şey olur. Sam Altman'ın şimdi böyle bir yazı kaleme alıp, kaynakları büyüttükçe yapay zekanın da gelişmeye devam edeceği konusunda herkesi temin etmesi de muhtemelen bundan.

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Yapay zekanın maliyeti her yıl 10 kat azalacak