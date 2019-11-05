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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yapılan ilk BlueKeep saldırısı ucuz atlatıldı

    Yazılım devi Microsoft, Windows işletim sistemindeki Uzak Masaüstü Protokolü'ndeki bir açığı kullanarak saldırı yapılabilmesine neden olan ilk BlueKeep saldırısının gerçekleştiğini açıkladı.
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    Güvenlik
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yapılan ilk BlueKeep saldırısı ucuz atlatıldı

    Microsoft geçen Mayıs ayında, milyonlarca Windows cihazın , kötü amaçlı yazılımların bilgisayardan bilgisayara yaymasına olanak tanıyan ve  BlueKeep olarak adlandırdığı bir saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı. Şirket bu saldırının küresel bazda da yapıldığını duyurdu.

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    Tehlike devam ediyor

    Uzak Masaüstü Protokolü'nün eski sürümlerinde bulunan bir güvenlik açığı olan BlueKeep, global çapta ilk kez bilgisayar korsanları tarafından kullanıldı. Saldırılar, Kevin Beaumont tarafından BlueKeep eylemlerini tespit etmek için kurulan bilgisayar sistemi Honeypots aracılığıyla ortaya çıkarıldığı belirtiliyor. Mayıs ayında keşfedilen BlueKeep, Microsoft RDP'de Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 çalıştıran bilgisayarlara yetkisiz erişime izin veren bir güvenlik açığı içeriyor ve daha sonraki Windows 8 ve 10 sürümleri bu durumdan etkilenmiyor.

    Yapılan ilk BlueKeep saldırısı ucuz atlatıldı
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    Temmuz ayında 800 bin sistemin BlueKeep'e karşı savunmasız olduğu ve Microsoft'un Mayıs ayında yayınladığı düzeltme ekiyle birlikte bu sayıda yüzde 17'lik bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bundan da yeni BlueKeep saldırısından 500 bin bilgisayarın etkilenmiş olabileceği anlamı çıkarmak mümkün. Saldırganların erişim sağladıkları bilgisayardaki verileri silmek yerine şifreleme yazılımları ile şifreledikleri de gelen haberler arasında. Ayrıca korsanların, kurbanların bilgisayarlarına kripto para madenciliğinde kullanılan yazılımları kurmak hedefinde oldukları da bir başka detay olarak göze çarpıyor. Açıklamalara göre saldırının başarı oranı oldukça düşük seviyelerde kaldı ve tehlike hala devam ediyor.



    https://www.engadget.com/2019/11/03/first-wild-bluekeep-attack/ Yorum Yaz
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    smart1978 2 hf. en beğenilen
    Kisacasi Windows 8.x ve sonrasi bu saldiri icin guvenli imis ...

    Cok eskimis Windows lar rafa kaldirilmali :) ...
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    DH Misafiri 2 hf.
    Honeypots spesifik olarak bu sistemin adı değil. Bu tarz zararlı eylemleri açığa çıkarmak için kurulan sistemlere verilen genel ad.
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    drjacob 2 hf.
    iyi macos hedef'de değilmiş
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    asenler 2 hf.
    Akıllı olun, Linux kullanın. Pisilinux.org
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    SequentiaL 2 hf.
    Yıllarca tek exploit'in çıkmadığı RDP bile günü gelince patlayabiliyorsa hiçbir güvenlik öncelikli protokole güvenmemek gerekiyor.
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    smart1978 2 hf. en beğenilen
    Kisacasi Windows 8.x ve sonrasi bu saldiri icin guvenli imis ...

    Cok eskimis Windows lar rafa kaldirilmali :) ...
    Yanıtla +6
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