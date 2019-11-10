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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yara onarımı için bant geliştirildi

    MIT kurumundan bir grup araştırmacı yara onarımının daha hızlı ve daha etkili olmasını sağlamak amacıyla bir çeşit çift taraflı medikal bant icat etti. Bant; hayvan deneylerinde başarı gösterdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Yara onarımı için bant geliştirildi
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    Günümüzde kullanılan cerrahi sütürler, yara onarımının en büyük yüzdesini oluşturuyor ancak her ne kadar yaygın tercih edilse de; sütür sebebiyle internal biyolojik doku hasar görebiliyor veya sütüre bağlı infeksiyonlar ile çeşitli komplikasyonlar gözlenebiliyor. MIT kurumundan bir grup araştırmacı bu durumu daha da iyileştirmek amacıyla bir çeşit çift taraflı medikal bant icat etti.

    Geliştirilen bantın ana mantığı iki yara dokusunun birleştirilmesi oluşturuyor yani organlara yapılan insizyonlar ( kesiler ) organı 2 farklı kısıma ayırıyor; geliştirilen bant ise bu 2 ayrı dokuyu birleştiriyor. Böylece ayrı iki doku birbirine yapışmış oluyor ve doku tamiri tamamlanana kadar iki doku birleşik durumda bulunuyor.

    2 farklı madde: Jetalin ve Kitosan

    Üretilen bant şerit formunda bulunmakla birlikte bantın yapısında jelatin veya ''chitosan'' adlı kitosan kullanılıyor. Kullanılan 2 madde formu da yara iyileştikten zararsız bir şekilde yıkılıyor; jelatinin doku iyileşmesinden sonraki birkaç gün içerisinde yıkıldığı, kitosanın ise 1 aydan 1 yıla kadar muhafaza edildiği ve yıkımın bu süre zarfı içerisinde gerçekleştiği belirtiliyor.

    Ayrıca bant şeritlerin her iki yanında poliakrilik asit olarak bilinen ve yaygın olarak bebek bezleri ile pedlerde kullanılan madde bulunuyor. Bu madde yara yüzeylerindeki suyu emiyor ve daha sonra şeritlerde bulunan asit; hızlıca kuruyan yara yüzeylerinde zayıf hidrojen bağlarının oluşuma sebebiyet veriyor ve yara yüzeyleri başarılı bir biçimde birleşmiş oluyor.

    Bant; yara yüzeylerini yalnıza 5 saniye içerisinde yapıştırabiliyor yani bu süre şu anda kullanılan cerrahi yapıştırıcıların etki süresinden oldukça kısa.

    Yeni geliştirilen bant domuzların derisinde, bağırsaklarında, midesinde, karaciğerinde, akciğerlerinde ve trakesında denendi ve yapılan deneyler olumlu sonuçlar verdi. Geliştirilen bantın ileride implantlar üzerinde de kullanılması planlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "3D yazıcı ile vasküler deri üretildi"

    Yeni araştırma Nature dergisinde yayımlandı.

     



    https://newatlas.com/medical/double-sided-tape-suture-alternative/ Yorum Yaz
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    gun 1 hf. en beğenilen Todo Al Blancos
    Kalp kırıklarının 💔 tamiri anca zaman.
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    Paetzold 1 hf.
    Yara tedavilerinde tıp çok çaresiz kalıyor bildiğim kadarıyla. Yeni gelişmeler görmek güzel.
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    İML İsviçre implantları 1 hf. yeni yorumcu
    Diş implantı yaptırmak isteyenler ulaşabilir serhat@dentxmedikal.com. 0542 201 98 72
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    津波 1 hf.
    Sütür: (Halk dilinde) Dikiş malzemeleri. İğne iplik işte.

    Tıbbi açıklama: cerrahi işlem sırasında bozulan doku bütünlüğünün sağlanması ve meydana gelen kanamaların kontrolü amacıyla kullanılan materyaldir. boztibbi.com/...



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    gun 1 hf.
    Çok iyi bir fikrin güzel bir uygulanışı gerçekten. Bazen böyle basit gibi gözüken şeyleri insanların bağlantıyı kurup yapması çok zaman alabiliyor.
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    Todo Al Blancos 1 hf.
    kalbe yapistirilanlar ne zaman cikacak
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gun 1 hf. Todo Al Blancos
    Kalp kırıklarının 💔 tamiri anca zaman.
    Yanıtla +5
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    Son Witcher Bükücü 1 hf.
    Mükemmel bir buluş.
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