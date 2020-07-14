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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yatırım tavsiyesi almak için WhatsApp grubuna üye olmak suç sayılabilecek

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım tavsiyesi almak için WhatsApp grubuna katılanlara yaptırım uygulanabileceğini açıkladı. Gruptaki kişileri kötü niyetle yönlendirenlere men cezası uygulanacak.
    3 sa.
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    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yatırım tavsiyesi almak için WhatsApp grubuna üye olmak suç sayılabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 Temmuz tarihli açıklamasında WhatsApp, Telegram vb. mecralardaki gruplarda yatırım tavsiyelerinde bulunan ve kötü niyetli yönlendirme yapan kişiler ile bu gruplara üye olan kişilere borsadan 6 ay men cezası uygulanacağını açıkladı.

    Küçük yatırımcılar; kolay para kazanma arzusuyla, danışmanlık şirketlerine para ödememek için ve daha hızlı iletişim için bu gruplara dahil oluyor. Bu gruplarda yatırımcılar bilinçli olarak yanlış yönlendirilebiliyor veya borsada dalgalanma için bu kişiler kullanılabiliyor. SPK, bu yılın başında bu gruplara yönelik yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Bugün itibariyle küçük yatırımcıları yönlendiren kişilere borsada 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Gruptaki katılımcılar için “suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği ve yaptırımların uygulanacağı" vurgulanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi Ekim'e sarkabilir"

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    SPK’nın açıklaması şu şekilde:

    “Kurulumuzca; sermaye piyasasında yatırım yapan yatırımcıların güvenli bir ortamda yatırım yapabilmelerini teminen, piyasada gerçekleştirilen işlemlerin gözetim ve denetimleri sürekli olarak yapılmakta olup;

    - Söz konusu gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı kapalı gruplar üzerinden yapılan işlemlerde 6362 sayılı SPKn’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan şahıslar hakkında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 14.07.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı ve söz konusu gruplara üye olan yatırımcıların bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,

    - 25.02.2020 tarihinden sonra sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı şekilde gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde sorumluluğu tespit edilenler hakkında, aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7222 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesi ile değiştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde öngörülen cezai yaptırımların uygulanacağı, hususlarının yatırımcılara hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

    Diğer taraftan; sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, Kurulumuz tarafından 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16.711.762 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



    https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Dosya/20200713/0 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeopol 2 sa. en beğenilen
    Gıcık olduğunuz kişileri bu gruplara aldırın
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    shegenli chingen 1 sa.
    whatsapp kullanan yok zaten...telegram yada threema da yatırım gruplarına devam
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    fuckulteli 1 sa.
    SPK, BDDK vb kurulların işleyişini kontrol ve yaptırım yetkilerine hakim değilim ancak bir gruba dahil olup grubu takip etmenin ceza sayılabilmesi pek adil bir cezalandırma değilmiş gibi görünüyor. Yatırımı tavsiyesi verebilmek için lisanslı olmak gerekiyor sanırım, lisanssız yatırım tavsiyesi verenlere, bu grubu oluşturanlara yaptırım uygula, bu gruplara tavsiye edenlere paylaşanlara yaptırım uygulama ama bir şekilde grubu takip edeni (belki takip edip sonrasında okumuyor bile) suçlu saymak şu an için anlayabildiğim bir şey değil. Dediğim gibi beni pek ilgilendiren bir konu değil ancak gruplara üyeliğin suç sayılması ilginç.

    *telefon numarası paylaşıldığından/görünür olduğundan tanımadığım hiçbir gruba katılmam. (forum bazıları grup linki paylaşıyor, sıcak fırsatlar gurubu, yurt dışı alışveriş grubu, ikinci el grubu) bunlar whatsapp grubu olduğu için uzak duruyorum. Bir iki tane yurt dışı alışveriş (aliexpress, banggood) veya ürüne yönelik (tvbox, projektör) gruplara telegramdan katıldım ancak takip etmek güç, o kadar çok yazan oluyor ki..

    Bugün bu yatırım tavsiyesi gruplarına katılmak suç olur, yarın başka bir amaç için oluşturulmuş gruba katılmak suç olur. Haberleri takip eden, futbolu takip eden var, salgını takip eden var. (itibar edilmemesi gereken yalan dolan gruplarda vardır tabi ama bunun ayırımı net olamaz.)

    Her neyse.. her yeni güne uyandığımızda bir başka sürpriz..
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    Leipold (U D) 1 sa.
    Bizim sikret gruplarini kapatsinlar oyum AKP'ye
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    Jeopol 2 sa. en beğenilen
    Gıcık olduğunuz kişileri bu gruplara aldırın
    Yanıtla +4
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