Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yedi eski Samsung çalışanı çip sırlarını Çin'e sızdırmaktan hapse atıldı

    Yarı iletken endüstrisini kilit ulusal teknoloji olarak gören Güney Kore, eski Samsung çalışanlarını affetmedi. Çip sırlarını Çin'e sızdıran yedi kişiye hapis cezası verildi.
    1

    Yedi eski Samsung çalışanı çip sırlarını sızdırmaktan hapse girdi Tam Boyutta Gör

    Dünyanın önde gelen ülkeleri yarı iletken teknolojilerini ve ilgili sektörü ulusal güvenlik meselesi olarak gördükleri için bu alanda gizliliğe büyük önem veriyor. Dolayısı ile bu endüstride söz sahibi devletler ellerinde bulundurdukları teknolojileri sıkı bir şekilde korumak için ciddi önlemler almış durumdalar.

    Buna rağmen bazı istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Samsung'un yan kuruluşu SEMES'in yedi eski çalışanı, yarı iletkenlerle ilgili teknolojileri yasa dışı yollardan elde etmek ve Çinli şirketlere aktarmaktan suçlu bulundu. Sürecin detayları hakkında çok az şey bilinse de konunun ana hatlarına ışık tutacak bazı bilgiler mevcut.

    Yedi eski Samsung çalışanı çip sırlarını sızdırmaktan hapse girdi Tam Boyutta Gör

    Bu kişilerin ticari sırları çaldıkları 2020 yılında tespit edilmişti. Mahkumiyet kararı ise 20 Şubat Pazartesi günü verildi. SEMES için çalışan eski bir araştırmacının, şirketin yarı iletken temizleme ekipmanına ilişkin teknolojisini yasadışı yollardan elde ettiği için dört yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bu bilgileri Çin'e ihraç edilmek üzere benzer ekipmanlar üretmek için kullandı. Araştırmacı tarafından kurulan şirkete 768.000 dolar para cezası verildi.

    Kilit ulusal teknoloji olarak görülüyor

    SEMES'in diğer altı eski çalışanı da teknoloji hırsızlığına karışmaktan suçlu bulundu ve 2 buçuk yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında bu tür suçlara daha hafif cezaların uygulanması halinde, şirketlerin teknoloji geliştirmeye kaynak ve zaman harcama konusunda motivasyonlarını kaybedecekleri belirtildi.

    Yedi eski Samsung çalışanı çip sırlarını sızdırmaktan hapse girdi Tam Boyutta Gör

    Söz konusu kişiler çaldıkları bilgilere dayanarak, 24 yarı iletken temizleme ekipmanı taslağı oluşturdu ve toplam değeri yaklaşık 59.8 milyon dolar olan 14 temizleme makinesini isimleri gizli tutulan rakip Çinli firmalara ve Çinli bir araştırma enstitüsüne sattı. Güney Kore'nin yarı iletken endüstrisini "kilit ulusal teknoloji" olarak gördüğünü hatırlatalım.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilgisayar ekran gelmiyor fan çalışıyor vikars lpg yorumları kombiyi 35 derecede yakmak zararlımı chevrolet cruze alınır mı çağrı merkezinde çalışmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız