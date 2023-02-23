Yedi eski Samsung çalışanı çip sırlarını Çin'e sızdırmaktan hapse atıldı

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Dünyanın önde gelen ülkeleri yarı iletken teknolojilerini ve ilgili sektörü ulusal güvenlik meselesi olarak gördükleri için bu alanda gizliliğe büyük önem veriyor. Dolayısı ile bu endüstride söz sahibi devletler ellerinde bulundurdukları teknolojileri sıkı bir şekilde korumak için ciddi önlemler almış durumdalar.

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Buna rağmen bazı istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Samsung'un yan kuruluşu SEMES'in yedi eski çalışanı, yarı iletkenlerle ilgili teknolojileri yasa dışı yollardan elde etmek ve Çinli şirketlere aktarmaktan suçlu bulundu. Sürecin detayları hakkında çok az şey bilinse de konunun ana hatlarına ışık tutacak bazı bilgiler mevcut.

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Bu kişilerin ticari sırları çaldıkları 2020 yılında tespit edilmişti. Mahkumiyet kararı ise 20 Şubat Pazartesi günü verildi. SEMES için çalışan eski bir araştırmacının, şirketin yarı iletken temizleme ekipmanına ilişkin teknolojisini yasadışı yollardan elde ettiği için dört yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bu bilgileri Çin'e ihraç edilmek üzere benzer ekipmanlar üretmek için kullandı. Araştırmacı tarafından kurulan şirkete 768.000 dolar para cezası verildi.

Kilit ulusal teknoloji olarak görülüyor

SEMES'in diğer altı eski çalışanı da teknoloji hırsızlığına karışmaktan suçlu bulundu ve 2 buçuk yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında bu tür suçlara daha hafif cezaların uygulanması halinde, şirketlerin teknoloji geliştirmeye kaynak ve zaman harcama konusunda motivasyonlarını kaybedecekleri belirtildi.

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Söz konusu kişiler çaldıkları bilgilere dayanarak, 24 yarı iletken temizleme ekipmanı taslağı oluşturdu ve toplam değeri yaklaşık 59.8 milyon dolar olan 14 temizleme makinesini isimleri gizli tutulan rakip Çinli firmalara ve Çinli bir araştırma enstitüsüne sattı. Güney Kore'nin yarı iletken endüstrisini "kilit ulusal teknoloji" olarak gördüğünü hatırlatalım.

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Yedi eski Samsung çalışanı çip sırlarını sızdırmaktan hapse girdi