Yeni akım: TikTok’ta uyuyarak 400 bin dolar kazanmak

The Wall Street Journal, TikTok’ta uyku yayınları yapan kişilerle görüşerek olayın detaylarını ortaya çıkardı. Bu kişiler arasında 1 milyondan fazla takipçisi olan Jakey Boehm yer almakta. Boehm yaptığı açıklamada her akşam saat 22:00’da uyumak için yatağa gittiğini ve TikTok Live yayını açtığını söylüyor. 28 yaşındaki yayıncı sadece uyku yayını yaparak ayda ortalama 35 bin dolar kazandığını belirtiyor. Dolayısıyla Boehm, yıllık 400.000 dolardan fazla kazanıyor.
WSJ’nin haberine göre izleyiciler de bu yayınları rahatlatıcı olduğu için izliyor. Hatta bazıları bunu arkadaşlık olarak görüyor. Bazıları ise sadece uykuya dalmak için bu tür yayınları izliyor. Esasında uyku yayınları ilk olarak Twitch’te ortaya çıkmıştı. Uyku yayınlarının gelire dönüşümü ise elbette gönderilen hediyelerden geliyor. TikTok bu hediyelere ödenen paranın bir miktarını kullanıcı bir miktarını ise kendisine alıyor. TikTok’un yüzde kaç pay aldığı bilinmiyor ancak sektör ile benzer olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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