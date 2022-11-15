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    Yeni akım: TikTok’ta uyuyarak 400 bin dolar kazanmak

    Popüler sosyal medya platformu TikTok’ta yeni bir akım başlamış durumda. Kullanıcılar sadece uyku yayınları yaparak ve uyuyarak yıllık 400 bin dolar kazanmaya başladı.
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    Yeni akım: TikTok’ta uyuyarak 400 bin dolar kazanmak Tam Boyutta Gör
    TikTok hali hazırda dünyanın en popüler uygulaması ve video paylaşım platformlarından birisi konumunda. TikTok bazıları için sadece eğlence platformuyken bazıları için ise bir geçim kaynağı. Bu bağlamda başlayan yeni akım, sadece uyuyarak para kazanmanızı sağlıyor.

    The Wall Street Journal, TikTok’ta uyku yayınları yapan kişilerle görüşerek olayın detaylarını ortaya çıkardı. Bu kişiler arasında 1 milyondan fazla takipçisi olan Jakey Boehm yer almakta. Boehm yaptığı açıklamada her akşam saat 22:00’da uyumak için yatağa gittiğini ve TikTok Live yayını açtığını söylüyor. 28 yaşındaki yayıncı sadece uyku yayını yaparak ayda ortalama 35 bin dolar kazandığını belirtiyor. Dolayısıyla Boehm, yıllık 400.000 dolardan fazla kazanıyor.

    Yeni akım: TikTok’ta uyuyarak 400 bin dolar kazanmak Tam Boyutta Gör
    Boehm’in uykusu izleyicilerin TikTok üzerinden gönderdiği hediyelerle bölünüyor ve etkileşimli bir yayın ortaya konuyor. Bu hediyeler sayesinde odadaki ışıklar veya sesler çalıştırılabiliyor ve dolayısıyla Boehm’in uykusu bölünüyor. 380 dolar karşılığında odadaki her şeyi 5 dakikalığına çalıştıran hediye de bulunuyor. Boehm’e göre izleyiciler kaosu oldukça seviyor.

    WSJ’nin haberine göre izleyiciler de bu yayınları rahatlatıcı olduğu için izliyor. Hatta bazıları bunu arkadaşlık olarak görüyor. Bazıları ise sadece uykuya dalmak için bu tür yayınları izliyor. Esasında uyku yayınları ilk olarak Twitch’te ortaya çıkmıştı. Uyku yayınlarının gelire dönüşümü ise elbette gönderilen hediyelerden geliyor. TikTok bu hediyelere ödenen paranın bir miktarını kullanıcı bir miktarını ise kendisine alıyor. TikTok’un yüzde kaç pay aldığı bilinmiyor ancak sektör ile benzer olduğu belirtiliyor.

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