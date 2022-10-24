Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Apple Mac Pro, M2 Ultra ve M2 Extreme işlemcileriyle performansı katlayacak

    Apple’ın üst seviye çözümü olan Mac Pro, önümüzdeki yıl yenilenerek karşımıza çıkabilir. Öte yandan ortaya çıkan bilgiler yeni Mac Pro’nun M2 Ultra ve M2 Extreme seçenekleriyle geleceğini gösteriyor.
    1
    Yeni Apple Mac Pro, M2 Ultra ve M2 Extreme işlemcileriyle performansı katlayacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bir sonraki Mac Pro’su hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmış durumda. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, önümüzdeki yıl üst düzey Mac Pro’yu resmen tanıtacak. Gurman ayrıca Mac Pro'nun, henüz piyasaya sürülmemiş M2 Max işlemcisinden çok daha güçlü bir versiyona sahip olacağını aktarıyor.

    Gurman, Power On haber bülteninde yeni Mac Pro’nun, piyasaya çıkmamış olan M2 Max'ten "en az iki veya dört kat daha güçlü" işlemci seçenekleriyle geleceğini belirtiyor. Bu işlemcilerin de M2 Ultra ve M2 Extreme olarak adlandırılacağı söylenmekte.

    M2 Ultra ve M2 Extreme çok güçlü olacak

    Yeni Apple Mac Pro, performansıyla adeta büyüleyecek Tam Boyutta Gör
    Haber kaynağı bu işlemcilerin özelliklerine de atıfta bulunuyor. Bahsi geçen M2 Ultra’nın 76 GPU ve 24 CPU çekirdeğine sahip olması ve 256 GB bellekle birlikte gelmesi bekleniyor. Daha güçlü olan M2 Extreme ise 152 GPU çekirdeği ve 48 CPU çekirdeğiyle ve yine aynı 256 GB bellek değerine sahip olacak. Kıyaslama yapabilmek için, normal M2 işlemcisi 8 CPU ve 10 GPU çekirdeğini temel alıyordu. Henüz piyasaya çıkmamış olan M2 Max’in ise 12 CPU ve 38 GPU çekirdeğine sahip olacağı söyleniyor.

    Gurman, halihazırda Apple'da test edilmekte olduğunu söylediği bir Mac Pro yapılandırmasını da paylaşıyor. Test halinde olan cihazın 24 CPU çekirdeği, 76 GPU çekirdeği ve 192 GB belleğe sahip olduğu ve ilk sürümü pazartesi günü yayınlanan macOS Ventura 13.3 ile çalıştığı aktarılıyor.

    Apple en son 2019'da 5,999 dolarlık fiyatıyla Mac Pro'yu piyasaya sürmüştü, dolayısıyla en yeni Mac Pro benzer veya daha üst seviyede fiyatlandırılabilir. Bununla birlikte bir sonraki Mac Pro’nun piyasaya çıkmasından önce M2 Pro ve M2 Max seçeneklerine sahip yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'lar, M2 işlemcili Mac Mini, MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro modelleri raflardaki yerini alacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız