Yeni Apple Mac Pro, M2 Ultra ve M2 Extreme işlemcileriyle performansı katlayacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki Mac Pro’su hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmış durumda. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, önümüzdeki yıl üst düzey Mac Pro’yu resmen tanıtacak. Gurman ayrıca Mac Pro'nun, henüz piyasaya sürülmemiş M2 Max işlemcisinden çok daha güçlü bir versiyona sahip olacağını aktarıyor.

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Gurman, Power On haber bülteninde yeni Mac Pro’nun, piyasaya çıkmamış olan M2 Max'ten "en az iki veya dört kat daha güçlü" işlemci seçenekleriyle geleceğini belirtiyor. Bu işlemcilerin de M2 Ultra ve M2 Extreme olarak adlandırılacağı söylenmekte.

M2 Ultra ve M2 Extreme çok güçlü olacak

Tam Boyutta Gör Haber kaynağı bu işlemcilerin özelliklerine de atıfta bulunuyor. Bahsi geçen M2 Ultra’nın 76 GPU ve 24 CPU çekirdeğine sahip olması ve 256 GB bellekle birlikte gelmesi bekleniyor. Daha güçlü olan M2 Extreme ise 152 GPU çekirdeği ve 48 CPU çekirdeğiyle ve yine aynı 256 GB bellek değerine sahip olacak. Kıyaslama yapabilmek için, normal M2 işlemcisi 8 CPU ve 10 GPU çekirdeğini temel alıyordu. Henüz piyasaya çıkmamış olan M2 Max’in ise 12 CPU ve 38 GPU çekirdeğine sahip olacağı söyleniyor.

Gurman, halihazırda Apple'da test edilmekte olduğunu söylediği bir Mac Pro yapılandırmasını da paylaşıyor. Test halinde olan cihazın 24 CPU çekirdeği, 76 GPU çekirdeği ve 192 GB belleğe sahip olduğu ve ilk sürümü pazartesi günü yayınlanan macOS Ventura 13.3 ile çalıştığı aktarılıyor.

Apple en son 2019'da 5,999 dolarlık fiyatıyla Mac Pro'yu piyasaya sürmüştü, dolayısıyla en yeni Mac Pro benzer veya daha üst seviyede fiyatlandırılabilir. Bununla birlikte bir sonraki Mac Pro’nun piyasaya çıkmasından önce M2 Pro ve M2 Max seçeneklerine sahip yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'lar, M2 işlemcili Mac Mini, MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro modelleri raflardaki yerini alacak.

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