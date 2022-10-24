Yeni Apple Mac Pro, M2 Ultra ve M2 Extreme işlemcileriyle performansı katlayacak

Gurman, Power On haber bülteninde yeni Mac Pro’nun, piyasaya çıkmamış olan M2 Max'ten "en az iki veya dört kat daha güçlü" işlemci seçenekleriyle geleceğini belirtiyor. Bu işlemcilerin de M2 Ultra ve M2 Extreme olarak adlandırılacağı söylenmekte.
M2 Ultra ve M2 Extreme çok güçlü olacak
Gurman, halihazırda Apple'da test edilmekte olduğunu söylediği bir Mac Pro yapılandırmasını da paylaşıyor. Test halinde olan cihazın 24 CPU çekirdeği, 76 GPU çekirdeği ve 192 GB belleğe sahip olduğu ve ilk sürümü pazartesi günü yayınlanan macOS Ventura 13.3 ile çalıştığı aktarılıyor.
Apple en son 2019'da 5,999 dolarlık fiyatıyla Mac Pro'yu piyasaya sürmüştü, dolayısıyla en yeni Mac Pro benzer veya daha üst seviyede fiyatlandırılabilir. Bununla birlikte bir sonraki Mac Pro’nun piyasaya çıkmasından önce M2 Pro ve M2 Max seçeneklerine sahip yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'lar, M2 işlemcili Mac Mini, MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro modelleri raflardaki yerini alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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