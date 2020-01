Tam Boyutta Gör

Robert Pattinson'u kara şovalye rolünde izleyeceğimiz yeni Batman filminin çekimleri resmen start verdi. Filmde Commisioner Gordon karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Jeffrey Wright (Westworld), yaptığı bir paylaşımda, film setine doğru yola çıktığını belirterek çekimlerin başladığını doğrulamış oldu.

Jeffrey Wright'ın Twitter paylaşımı: "Gotham'a doğru."

Yeni Batman filminin konusuyla ilgili şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. Filmin oyuncu kadrosu ise genel anlamıyla belli olmuş durumda. Batman çizgi romanlarının sevilen birçok önemli karakteri filmde yer alacak. Şu an için açıklanan isimler şöyle:

Robert Pattinson (Batman)

Paul Dano (Riddler)

Colin Farrell (Penguin) - Henüz kesinleşmedi

Andy Serkis (Alfred Pennyworth)

Zoe Kravitz (Catwoman)

Jeffrey Wright (Commissioner Gordon)

John Turturro (Carmine Falcone)

Şu an için The Batman ismiyle anılan film, Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmeni Matt Reeves tarafından yazılıp yönetiliyor. Reeves, Robert Pattinson ile anlaşılmadan önce yaptığı bir açıklamada yeni Batman aktörünün Ben Affleck'ten 15-20 yaş daha genç olmasını istediklerini söylemişti. Warner Bros-Matt Reeves ikilisinin hedefi muhtemelen yeni ve uzun bir Batman serisinin önünü açmak. Robert Pattinson'u, Gotham'ın kara şovalyesi rolünde uzun yıllar izleyeceğiz gibi görünüyor.

The Batman, 25 Haziran 2021'de sinemaseverlerle buluşacak.

