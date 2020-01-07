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    Yeni Batman filminin çekimleri resmen start verdi

    Yeni Batman filmi 25 Haziran 2021'de vizyona girecek. Filmin konusuyla ilgili henüz bir detay verilmedi. Filmde izleyeceğimiz karakterler ise genel anlamıyla belli olmuş durumda.
    2 hf.
    2,9b
    1
    40
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Batman filminin çekimleri resmen start verdi
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    Robert Pattinson'u kara şovalye rolünde izleyeceğimiz yeni Batman filminin çekimleri resmen start verdi. Filmde Commisioner Gordon karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Jeffrey Wright (Westworld), yaptığı bir paylaşımda, film setine doğru yola çıktığını belirterek çekimlerin başladığını doğrulamış oldu.

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    Jeffrey Wright'ın Twitter paylaşımı: "Gotham'a doğru."

    Yeni Batman filminin konusuyla ilgili şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. Filmin oyuncu kadrosu ise genel anlamıyla belli olmuş durumda. Batman çizgi romanlarının sevilen birçok önemli karakteri filmde yer alacak. Şu an için açıklanan isimler şöyle:

    • Robert Pattinson (Batman)
    • Paul Dano (Riddler)
    • Colin Farrell (Penguin) - Henüz kesinleşmedi
    • Andy Serkis (Alfred Pennyworth)
    • Zoe Kravitz (Catwoman)
    • Jeffrey Wright (Commissioner Gordon)
    • John Turturro (Carmine Falcone)

    Şu an için The Batman ismiyle anılan film,  Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmeni Matt Reeves tarafından yazılıp yönetiliyor. Reeves, Robert Pattinson ile anlaşılmadan önce yaptığı bir açıklamada yeni Batman aktörünün Ben Affleck'ten 15-20 yaş daha genç olmasını istediklerini söylemişti. Warner Bros-Matt Reeves ikilisinin hedefi muhtemelen yeni ve uzun bir Batman serisinin önünü açmak. Robert Pattinson'u, Gotham'ın kara şovalyesi rolünde uzun yıllar izleyeceğiz gibi görünüyor.

    The Batman, 25 Haziran 2021'de sinemaseverlerle buluşacak.



    https://www.cbr.com/the-batman-jeffrey-wright-off-to-gotham/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    El Prezidente 2 hf. en beğenilen
    zenci batman bekliyorum yada zenci kadın batman yada lgbt batman. o şekilde seri müthiş bir biçimder sonlanır. yıllarca bu efsane film konuşulur.
    zenci batman bekliyorum yada zenci kadın batman yada lgbt batman. o şekilde seri müthiş bir biçimder sonlanır. yıllarca bu efsane film konuşulur...
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    2 Yanıt Yanıtla +39
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    ShapeD-WuSSy 2 hf.
    Vay be zenci gordon.Batman'ide zenci yapaydınız.Başlayım sizin humanistliğinize.
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    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. yeni yorumcu
    start mı verdi?

    ingilizce özentileri sizi
    Yanıtla +19
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    kırılanhayaller 1 hf.
    Synder reyizi özlüyorum. Yapmaya çalıştığı şey tam hayalimdeki Batman 'di.


    Bir hayalim daha var umarım biri bunu yapar, Batman'ın sarı yüzüğü takması
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    Mr. Cheritto 1 hf.

    Yeni bir ÇÖP daha geliyor.
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    Galaxy. 1 hf. Mr. Cheritto
    Bence de çöp olacak gibime geliyor. Batman keşke Ben Affleck kalsaydı
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    selvitoprak 1 hf. yeni yorumcu
    tutmaz
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    Habley 1 hf.
    İnşallah bir ton aksilik olur da film çekilmez. Bu ne lan böyle? Utanmazlarsa zenci ve kadın bir Batman yapacaklar, aynı James Bond'a yaptıkları gibi. Bu zenci takıntısı ne onu da çözemedim. Zaten kadro desen, bu zamana kadar çıkmış en kötü Batman filmlerinden birini izlemeye/izlememeye hazır olun.
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    Ginga Bishounen 2 hf.
    Şu ten rengi olayını bir aşın artık. Bundan sonra böyle. İşinize geliyorsa izlerseniz, yoksa protesto edip gitmezsiniz olur biter.

    Oyuncu kadrosunu beğenmeyenler olmuş, pes diyorum. Bir çizgi roman filminde gördüğüm en sağlam kadroyu oluşturmuş Matt Reeves. Hele Paul Dano'ya feci sevindim. Riddler'in hakkını fazlasıyla verecektir. Film vizyona girdiğinde herkes Paul Dano'yu konuşacak muhtemelen.
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    milyarderdahi 2 hf.
    Batman olmamış, Kedi Kadın hiç ama hiç olmamış, Gordon zaten ofsayt
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    Erwin 2 hf. milyarderdahi
    Anne Hathaway seçildiğinde bu kadından Catwoman mı olur diyenleri çok gördük.

    Keza aynı şey Gal Gadot Wonderwoman için de geçerli.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Galaxy. 2 hf.
    Robert Pattinson Batman rolüne olmamış bence
    Yanıtla +2
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    A Lifetime 2 hf.
    zenci örümcek adam, zenci batman, zenci gordon istemiyoruz
    nasıl beyaz nick fury, black panter olmazsa onlardanda olmuyorr.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Rodin 2 hf. A Lifetime
    Nick fury çizgi romanlar'da beyazdı bu arada, ilk defa filmlerde zenci yapıldı ve sonra çizgi romanlarda da siyahi olarak resmedildi.

    Aynı zamanda spiderman'in siyahi hali peter parker değil, miles morales ve çok tutan bir karakter.

    Zenci gordan neden olmasın gayette olabilir ve nick fury gibi karakteri tümden değiştirebilir.
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    ebavamqko 2 hf. yeni yorumcu
    yahudi ve zenci ne yahu?

    multi racial sacmaliklari amma harmanlamislar.

    Mustafa Kemal`in filmi cekilecek deniliyor Netflix`in Osmanli yapimindan sonra. Mustafa Kemal`i de zenci aktore versinler... grammy mi dir nedir ... kesin bu dizide o zaman.
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    Formani 2 hf.
    Zenci gay dahi batman olsun kesin oscar verirler
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    2857 kez okundu.
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