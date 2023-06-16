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    Anlık Bildirim

    Batman: The Brave and the Bold filminin yönetmeni belli oldu

    DC Evreninin yeni patronu James Gunn, yeni Batman filmi hakkında önemli bir duyuru yaptı. The Flash filminin yönetmeni Andy Muschietti, yeni DC Evreninin Batman filmini yönetecek.
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    Yeni Batman filminin yönetmeni açıklandı Tam Boyutta Gör
    James Gunn ve Peter Safran yönetimi altında baştan kurulan DC Sinematik Evreni, önümüzdeki yıllarda birçok proje ile karşımıza çıkacak. Yeni evrenin en önemli projelerinden biri olan Batman: The Brave and the Bold hakkında önemli bir bilgi paylaşıldı.

    The Flash’in yönetmeni Andy Muschietti yeni Batman filmini yönetecek

    Warner Bros’un The Flash yönetmeni Andy Muschietti ile yeni projeler geliştirmek istediği geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı ancak bu projelerden ilkinin yeni bir Flash filmi olacağı düşünülüyordu. Ancak görünüşe göre Muschietti daha farklı bir projede yer alacak. 

    James Gunn, Muschietti’nin Batman: The Brave and the Bold filmini yöneteceğini açıkladı. Variety ile görüşen Safran ve Gunn “DC Studios’un yönetimini almadan önce The Flash’ı izlemiştik ve o zaman bile sadece vizyoner bir yönetmenin değil, büyük bir DC hayranının elinde olduğumuzu biliyorduk. Flash muhteşem bir film - komik, duygusal, heyecan verici - ve Andy'nin bu karakterlere olan yakınlığı ve tutkusu ve bu dünya her karede yankılanıyor. Yani, ‘Brave and the Bold’ için bir yönetmen bulma zamanı geldiğinde, gerçekten tek bir seçenek vardı. Neyse ki Andy evet dedi. Barbara bizimle yapımcılık yapmak için anlaştı ve yola koyulduk. Onlar olağanüstü bir ekip” açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya göre Batman’in yapımcılığında Andy’nin kardeşi Barbara Muschietti ve prodüksiyon şirketi Double Dream de yer alacak.

    Robert Pattinson'ın Batman'i ayrı bir evrende yer alıyor

    Yeni Batman filminin yönetmeni açıklandı Tam Boyutta Gör
    Grant Morrison’ın Batman and Robin serisinden ilham alması beklenen yapım, yeni DC Evrenindeki Batman’i ilk kez gözler önüne serecek. Çıkış tarihi belli olmayan film, ABD’de gerçekleşen yazarlar grevi sebebi ile henüz bir yazara sahip değil. Ancak bu yapım, geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan The Batman yapımının geleceğini etkilemeyecek. Robert Pattinson’un ana rolde olduğu Batman serisi, başka bir evrende geçecek ve yeni DC Evreni ile bağlantılı olmayacak. Bahsi geçen evrende The Penguin ve The Batman: Part 2 gibi birçok proje geliştiriliyor. 
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    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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