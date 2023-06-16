Batman: The Brave and the Bold filminin yönetmeni belli oldu

- The Flash’in yönetmeni Andy Muschietti yeni Batman filmini yönetecek
- Robert Pattinson'ın Batman'i ayrı bir evrende yer alıyor
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The Flash’in yönetmeni Andy Muschietti yeni Batman filmini yönetecek
Warner Bros’un The Flash yönetmeni Andy Muschietti ile yeni projeler geliştirmek istediği geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı ancak bu projelerden ilkinin yeni bir Flash filmi olacağı düşünülüyordu. Ancak görünüşe göre Muschietti daha farklı bir projede yer alacak.
James Gunn, Muschietti’nin Batman: The Brave and the Bold filmini yöneteceğini açıkladı. Variety ile görüşen Safran ve Gunn “DC Studios’un yönetimini almadan önce The Flash’ı izlemiştik ve o zaman bile sadece vizyoner bir yönetmenin değil, büyük bir DC hayranının elinde olduğumuzu biliyorduk. Flash muhteşem bir film - komik, duygusal, heyecan verici - ve Andy'nin bu karakterlere olan yakınlığı ve tutkusu ve bu dünya her karede yankılanıyor. Yani, ‘Brave and the Bold’ için bir yönetmen bulma zamanı geldiğinde, gerçekten tek bir seçenek vardı. Neyse ki Andy evet dedi. Barbara bizimle yapımcılık yapmak için anlaştı ve yola koyulduk. Onlar olağanüstü bir ekip” açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya göre Batman’in yapımcılığında Andy’nin kardeşi Barbara Muschietti ve prodüksiyon şirketi Double Dream de yer alacak.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi