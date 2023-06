Batman: The Brave and the Bold filminin yönetmeni belli oldu

Tam Boyutta Gör James Gunn ve Peter Safran yönetimi altında baştan kurulan DC Sinematik Evreni, önümüzdeki yıllarda birçok proje ile karşımıza çıkacak. Yeni evrenin en önemli projelerinden biri olan Batman: The Brave and the Bold hakkında önemli bir bilgi paylaşıldı.

The Flash’in yönetmeni Andy Muschietti yeni Batman filmini yönetecek

Warner Bros’un The Flash yönetmeni Andy Muschietti ile yeni projeler geliştirmek istediği geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı ancak bu projelerden ilkinin yeni bir Flash filmi olacağı düşünülüyordu. Ancak görünüşe göre Muschietti daha farklı bir projede yer alacak.

James Gunn, Muschietti’nin Batman: The Brave and the Bold filmini yöneteceğini açıkladı. Variety ile görüşen Safran ve Gunn “DC Studios’un yönetimini almadan önce The Flash’ı izlemiştik ve o zaman bile sadece vizyoner bir yönetmenin değil, büyük bir DC hayranının elinde olduğumuzu biliyorduk. Flash muhteşem bir film - komik, duygusal, heyecan verici - ve Andy'nin bu karakterlere olan yakınlığı ve tutkusu ve bu dünya her karede yankılanıyor. Yani, ‘Brave and the Bold’ için bir yönetmen bulma zamanı geldiğinde, gerçekten tek bir seçenek vardı. Neyse ki Andy evet dedi. Barbara bizimle yapımcılık yapmak için anlaştı ve yola koyulduk. Onlar olağanüstü bir ekip” açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya göre Batman’in yapımcılığında Andy’nin kardeşi Barbara Muschietti ve prodüksiyon şirketi Double Dream de yer alacak.

Robert Pattinson'ın Batman'i ayrı bir evrende yer alıyor

Tam Boyutta Gör Grant Morrison’ın Batman and Robin serisinden ilham alması beklenen yapım, yeni DC Evrenindeki Batman’i ilk kez gözler önüne serecek. Çıkış tarihi belli olmayan film, ABD’de gerçekleşen yazarlar grevi sebebi ile henüz bir yazara sahip değil. Ancak bu yapım, geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan The Batman yapımının geleceğini etkilemeyecek. Robert Pattinson’un ana rolde olduğu Batman serisi, başka bir evrende geçecek ve yeni DC Evreni ile bağlantılı olmayacak. Bahsi geçen evrende The Penguin ve The Batman: Part 2 gibi birçok proje geliştiriliyor.

