Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni LG ses sistemleri yapay zeka kullanıyor

    Yeni nesil LG ses sistemleri, yapay zeka teknolojileri sayesinde kurulu olduğu odanın boyutlarını algılayarak ses optimizasyonunu otomatik olarak yapabiliyor.
    1 sa.
    158
    16
    1
    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni LG ses sistemleri yapay zeka kullanıyor

    Yapay zeka teknolojileri artık oturma odamızda kendisine iyice yer bulmuş durumda. Üreticiler beyaz eşya ve küçük ev aletleri segmentinde yoğun bir şekilde yapay zeka kullanıyor. LG bunlardan birisi.

    Daha zeki

    Uzun süredir ev aletleri segmentinde ThinQ adıyla yapay zeka teknolojilerine yatırım yapan firmanın yeni nesil ses sistemleri, yapay zeka teknolojilerinden sonuna kadar faydalanıyor.

    2020 yılında piyasaya çıkacak LG televizyon altı yatay ses sistemleri AI Room Calibration adı verilen bir teknoloji kullanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var"

    AI Room Calibration teknolojisi yerleştirildiği odanın boyutlarını algılayarak ses kalibrasyonunu otomatik olarak yapıyor. Böylece kullanıcının ayarlarla uğraşmasına gerek kalmıyor. Sistem boyut farketmeksizin her odada başarılı bir şekilde algılama yapabiliyor.

    Yeni nesil LG ses sistemleri Meridian Audio firmasının imzasını taşıyor. Dolby Atmos ve DTS:X teknolojileri ile sesin kalitesi yükseltilerek farklı açılardan geliyormuş hissi veriliyor. N10YG, SN9YG, SN8YG, SN11RG ses sistemleri CES 2020 fuarında detaylanacak.



    https://www.slashgear.com/lg-2020-soundbars-use-ai-to-self-caAI Room Calibrationlibrate-based-on-room-acoustics-26604517/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    zulu123 18 dk.
    LG'de hem TV hem ses sisteminde belirli bir süre sonra anakart arızası çıkıyor. Kronik bir sorun. Yemişim zekasını, önce kronik sıkıntısı olmayan kart üretmeyi başarsınlar. Zeka işini sonra değerlendiririz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Vivo akıllı telefonlara, deprem uyarısı özelliği geliyor 49 dk. Ryan Reynolds'tan Deadpool 3 ile ilgili açıklama 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni LG ses sistemleri yapay zeka kullanıyor Sonraki 2019 YILININ SON İNDİRİMİ 1 sa. Samsung Galaxy S9 modelleri yeni bir Android 10 beta güncellemesi daha aldı 2 sa. LG webOS Auto platformu CES 2020'de görücüye çıkacak 2 sa. Intel vites yükseltiyor: 10. nesilde i3 ve i5 işlemcileri de HT desteği ile gelecek 3 sa. LGA 1151’de kullanılan soğutucular LGA 1200’de de kullanılabilecek 3 sa. Yerli otomobilin sedan versiyonu tanıtıldı 4 sa. Steam, 2019'un en çok satan oyunlarını açıkladı 4 sa. Xiaomi kadınlara yönelik yuvarlak ekranlı bir akıllı saat çıkaracak 5 sa. Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı 6 sa. Yerli otomobilin fabrikası ne zaman açılacak? 6 sa. Gigabyte Aorus X570 Pro anakart inceleme 6 sa. Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek 6 sa. Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu! 7 sa. Deepcool GAMMAXX GTE V2 White soğutucusunu satışa sundu 7 sa. LG yeni bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürüyor: Neon Plus 8 sa. Android 11, 4 GB dosya boyutunun üzerinde video kaydetmeye izin verecek 8 sa. Sony, sensör üretimi için izinleri kaldırdı 9 sa. Tüm YouTube Kids videoları manuel olarak incelenecek 9 sa. Apple AirPods tedarikçileri genişleme planları yapıyor 10 sa. YouTube telif hakkı kontrolünü kolaylaştırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!
    DonanımHaber
    Samsung NEON geliyor
    DonanımHaber
    Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim