Yeni LG ses sistemleri yapay zeka kullanıyor

Yapay zeka teknolojileri artık oturma odamızda kendisine iyice yer bulmuş durumda. Üreticiler beyaz eşya ve küçük ev aletleri segmentinde yoğun bir şekilde yapay zeka kullanıyor. LG bunlardan birisi.

Daha zeki

Uzun süredir ev aletleri segmentinde ThinQ adıyla yapay zeka teknolojilerine yatırım yapan firmanın yeni nesil ses sistemleri, yapay zeka teknolojilerinden sonuna kadar faydalanıyor.

2020 yılında piyasaya çıkacak LG televizyon altı yatay ses sistemleri AI Room Calibration adı verilen bir teknoloji kullanıyor.

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AI Room Calibration teknolojisi yerleştirildiği odanın boyutlarını algılayarak ses kalibrasyonunu otomatik olarak yapıyor. Böylece kullanıcının ayarlarla uğraşmasına gerek kalmıyor. Sistem boyut farketmeksizin her odada başarılı bir şekilde algılama yapabiliyor.

Yeni nesil LG ses sistemleri Meridian Audio firmasının imzasını taşıyor. Dolby Atmos ve DTS:X teknolojileri ile sesin kalitesi yükseltilerek farklı açılardan geliyormuş hissi veriliyor. N10YG, SN9YG, SN8YG, SN11RG ses sistemleri CES 2020 fuarında detaylanacak.

https://www.slashgear.com/lg-2020-soundbars-use-ai-to-self-caAI Room Calibrationlibrate-based-on-room-acoustics-26604517/